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Todas las poles de Marc Márquez en MotoGP (las 77 en fotos)

Con la del Gran Premio de Alemania 2026, Marc Márquez suma ya 77 poles en MotoGP y 105 en todas las categorías. Tiene el récord absoluto, recuerda todas.

Redacción Motorsport.com

Editado: 13 jul 2026, 13:11

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Marc Márquez logró la pole position para el GP de Japón 2022 de MotoGP, liderando una clasificación más de mil días (tres años) después. Luego, en el GP de Portugal que abría la temporada 2023, reanudó la cuenta de poles, y entre el GP de España 2024 y el GP de Aragón 2024 amplió su récord histórico de la máxima categoría del mundial de motociclismo.

Pero el ocho veces campeón del mundo arrasó en 2025, ya como piloto oficial de Ducati, siendo el primero en parrilla en Tailandia, Argentina, Estados Unidos, Qatar (no conseguía tantas poles consecutivas desde 2019), Aragón, Italia Alemania y Hungría.

En 2026, volvió a hacer una pole en el GP de España. En el Gran Premio de Hungría firmó una auténtica hazaña: volviendo de lesión apenas una semana antes, operado del hombro, y pese a una caída voló en Balaton Park para dominar la cronometrada. Después, en Sachsenring, su feudo, repitió alcanzar las 77 primeras posiciones en parrilla con las motos pesadas, y las 105 en todas las categorías. Así, repasemos todos los primeros puestos de Marc Márquez en clasificación en MotoGP.

Las 76 pole position de Marc Márquez en MotoGP en imágenes

77

Las 77 pole position de Marc Márquez en MotoGP: gran premio, año y tiempo

Número Gran Premio y temporada Tiempo

1

GP de las Américas 2013

02'03.021

2 GP de Francia 2013

01'33.187

3 GP de Alemania 2013

01'21.311

4 GP de Indianápolis 2013

01'37.958

5 GP de Gran Bretaña 2013

02'00.691

6

GP de San Marino 2013

01'32.915

7 GP de Aragón 2013 01'47.804 8 GP de Malasia 2013 02'00.011 9 GP de Valencia 2013

01'30.237

10 GP de Qatar 2014

01'54.507

11 GP de las Américas 2014

01'37.683

12 GP de Argentina 2014

01'37.683

13 GP de España 2014

01'38.120

14 GP de Francia 2014

01'32.042

15 GP de Italia 2014

01'47.270

16 GP de Alemania 2014 01'20.937 17 GP de Indianápolis 2014

01'31.619

18 GP de República Checa 2014 01'55.585 19 GP de Gran Bretaña 2014 02'00.829 20 GP de Aragón 2014 01'47.187 21 GP de Australia 2014 01'28.408 22 GP de Malasia 2014

01'59.791

23 GP de las Américas 2015

02'02.135

24 GP de Argentina 2015

01'37.802

25 GP de Francia 2015

01'32.246

26 GP de Alemania 2015

01'20.336

27 GP de Indianápolis 2015

01'31.884

28 GP de Gran Bretaña 2015 02'00.234 29 GP de Aragón 2015

01'46.635

30 GP de Australia 2015

01'28.364

31 GP de Argentina 2016

01'39.411

32 GP de las Américas 2016

02'03.188

33 GP de Catalunya 2016

01'43.589

34 GP de Alemania 2016

01'21.160

35 GP de República Checa 2016

01'54.596

36 GP de Aragón 2016

01'47.117

37 GP de Australia 2016

01'30.189

38 GP de Argentina 2017

01'47.512

39 GP de las Américas 2017 02'02.741 40 GP de Alemania 2017

01'27.302

41 GP de República Checa 2017

01'54.981

42 GP de Austria 2017 01'23.235 43 GP de Gran Bretaña 2017

01'59.941

44 GP de Australia 2017 01'28.386 45 GP de Valencia 2017

01'29.897

46 GP de las Américas 2018

02'03.658

47 GP de Países Bajos 2018

01'32.791

48 GP de Alemania 2018

01'20.270

49 GP de Austria 2018

01'23.241

50 GP de Tailandia 2018 01'30.088 51 GP de Australia 2018

01'29.199

52 GP de Malasia 2018 02'12.161 53 GP de Argentina 2019 01'38.304 54 GP de las Américas 2019

02'03.787

55 GP de Francia 2019

01'40.952

56 GP de Italia 2019 01'45.519 57 GP de Alemania 2019

01'20.195

59 GP de República Checa 2019

02'02.753

60 GP de Gran Bretaña 2019 01'58.168 61 GP de Aragón 2019

01'47.009

62 Gran Premio de Japón 2019

01'45.763

63 Gran Premio de Japón 2022 01'55.214 64

Gran Premio de Portugal 2023

01'37.226 65

Gran Premio de España 2023

01'46.773 66

Gran Premio de Aragón 2024

01'46.766 67

Gran Premio de Tailandia 2025

01'28.782 68

Gran Premio de Argentina 2025

01'36.917 69

Gran Premio de las Américas 2025

02'01.088

70

Gran Premio de Qatar 2025

01'50.499

71

Gran Premio de Aragón 2025

01'45.704

72

Gran Premio de Italia 2025

01''44.169

73

Gran Premio de Alemania 2025

01'27.811

74

Gran Premio de Hungría 2025

01'36.518

75

Gran Premio de España 2026

01'48.227

76

Gran Premio de Hungría 2026

01'36.785

77

Gran Premio de Alemania 2026

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