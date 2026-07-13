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MotoGP
Todas las poles de Marc Márquez en MotoGP (las 77 en fotos)
Con la del Gran Premio de Alemania 2026, Marc Márquez suma ya 77 poles en MotoGP y 105 en todas las categorías. Tiene el récord absoluto, recuerda todas.
Redacción Motorsport.com
Editado: 13 jul 2026, 13:11
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Marc Márquez logró la pole position para el GP de Japón 2022 de MotoGP, liderando una clasificación más de mil días (tres años) después. Luego, en el GP de Portugal que abría la temporada 2023, reanudó la cuenta de poles, y entre el GP de España 2024 y el GP de Aragón 2024 amplió su récord histórico de la máxima categoría del mundial de motociclismo.
Pero el ocho veces campeón del mundo arrasó en 2025, ya como piloto oficial de Ducati, siendo el primero en parrilla en Tailandia, Argentina, Estados Unidos, Qatar (no conseguía tantas poles consecutivas desde 2019), Aragón, Italia Alemania y Hungría.
En 2026, volvió a hacer una pole en el GP de España. En el Gran Premio de Hungría firmó una auténtica hazaña: volviendo de lesión apenas una semana antes, operado del hombro, y pese a una caída voló en Balaton Park para dominar la cronometrada. Después, en Sachsenring, su feudo, repitió alcanzar las 77 primeras posiciones en parrilla con las motos pesadas, y las 105 en todas las categorías. Así, repasemos todos los primeros puestos de Marc Márquez en clasificación en MotoGP.
Las 76 pole position de Marc Márquez en MotoGP en imágenes
77
Las 77 pole position de Marc Márquez en MotoGP: gran premio, año y tiempo
Número Gran Premio y temporada Tiempo
1
GP de las Américas 2013
02'03.021
2 GP de Francia 2013
01'33.187
3 GP de Alemania 2013
01'21.311
4 GP de Indianápolis 2013
01'37.958
5 GP de Gran Bretaña 2013
02'00.691
6
GP de San Marino 2013
01'32.915
7 GP de Aragón 2013 01'47.804 8 GP de Malasia 2013 02'00.011 9 GP de Valencia 2013
01'30.237
10 GP de Qatar 2014
01'54.507
11 GP de las Américas 2014
01'37.683
12 GP de Argentina 2014
01'37.683
13 GP de España 2014
01'38.120
14 GP de Francia 2014
01'32.042
15 GP de Italia 2014
01'47.270
16 GP de Alemania 2014 01'20.937 17 GP de Indianápolis 2014
01'31.619
18 GP de República Checa 2014 01'55.585 19 GP de Gran Bretaña 2014 02'00.829 20 GP de Aragón 2014 01'47.187 21 GP de Australia 2014 01'28.408 22 GP de Malasia 2014
01'59.791
23 GP de las Américas 2015
02'02.135
24 GP de Argentina 2015
01'37.802
25 GP de Francia 2015
01'32.246
26 GP de Alemania 2015
01'20.336
27 GP de Indianápolis 2015
01'31.884
28 GP de Gran Bretaña 2015 02'00.234 29 GP de Aragón 2015
01'46.635
30 GP de Australia 2015
01'28.364
31 GP de Argentina 2016
01'39.411
32 GP de las Américas 2016
02'03.188
33 GP de Catalunya 2016
01'43.589
34 GP de Alemania 2016
01'21.160
35 GP de República Checa 2016
01'54.596
36 GP de Aragón 2016
01'47.117
37 GP de Australia 2016
01'30.189
38 GP de Argentina 2017
01'47.512
39 GP de las Américas 2017 02'02.741 40 GP de Alemania 2017
01'27.302
41 GP de República Checa 2017
01'54.981
42 GP de Austria 2017 01'23.235 43 GP de Gran Bretaña 2017
01'59.941
44 GP de Australia 2017 01'28.386 45 GP de Valencia 2017
01'29.897
46 GP de las Américas 2018
02'03.658
47 GP de Países Bajos 2018
01'32.791
48 GP de Alemania 2018
01'20.270
49 GP de Austria 2018
01'23.241
50 GP de Tailandia 2018 01'30.088 51 GP de Australia 2018
01'29.199
52 GP de Malasia 2018 02'12.161 53 GP de Argentina 2019 01'38.304 54 GP de las Américas 2019
02'03.787
55 GP de Francia 2019
01'40.952
56 GP de Italia 2019 01'45.519 57 GP de Alemania 2019
01'20.195
59 GP de República Checa 2019
02'02.753
60 GP de Gran Bretaña 2019 01'58.168 61 GP de Aragón 2019
01'47.009
62 Gran Premio de Japón 2019
01'45.763
63 Gran Premio de Japón 2022 01'55.214 64
Gran Premio de Portugal 2023
01'37.226 65
Gran Premio de España 2023
01'46.773 66
Gran Premio de Aragón 2024
01'46.766 67
Gran Premio de Tailandia 2025
01'28.782 68
Gran Premio de Argentina 2025
01'36.917 69
Gran Premio de las Américas 2025
02'01.088
70
Gran Premio de Qatar 2025
01'50.499
71
Gran Premio de Aragón 2025
01'45.704
72
Gran Premio de Italia 2025
01''44.169
73
Gran Premio de Alemania 2025
01'27.811
74
Gran Premio de Hungría 2025
01'36.518
75
Gran Premio de España 2026
01'48.227
76
Gran Premio de Hungría 2026
01'36.785
77
Gran Premio de Alemania 2026
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