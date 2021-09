Alonso: "Por ritmo, seremos 10º o 11º, no merecemos más"

Fernando Alonso saldrá 10º este domingo en Monza tras ganar dos posiciones en la carrera al sprint en pista y otra más con la sanción a Valtteri Bottas por cambiar motor.

El asturiano tuvo una gran salida y luego realizó un valioso adelantamiento sobre Sebastian Vettel, pero no pudo pescar en el río revuelto de la lucha que tuvieron Checo Pérez y Lance Stroll, y tendrá que defender las posiciones de puntos.

Sin embargo, reconoce que no hay ritmo suficiente, y sabe que le espera un domingo difícil: "Nos falta ritmo este fin de semana, ya lo sabemos, por eso hicimos 13º y 14º el viernes".

"Pero hoy hemos remontado dos posiciones, con el motor de Bottas ya son tres posiciones ganadas, las cogemos y vamos a la carrera sabiendo que va a ser duro mantener la posición en los puntos", admitió ante los micrófonos de DAZN F1.

Pese a que llegaban con la esperanza de un buen resultado, en Alpine han comprobado que no están a la altura de varios de sus rivales en la zona media de la parrilla, por lo que Alonso lo fía todo a la salida y a una buena estrategia.

"Nos faltan esas decimillas extra, pero bueno, a ver qué pasa", añadió.

"Sobre todo hoy hemos visto que era difícil seguir a un coche. A menos de dos segundos, pierdes demasiada carga, así que vamos a tener que estar muy atentos a cuándo son las paradas, a ejecutar una buena parada, una buena salida, porque por ritmo de carrera va a ser difícil adelantar a nadie".

Respecto a la salida, donde ganó una posición cuando Pierre Gasly acabó contra el muro después de un toque con Norris, se mostró muy orgulloso, aunque lamenta que la naturaleza de esta pista no le permitiera ganar plazas.

"Hoy fue de las mejores salidas, creo, porque siempre adelantamos a coches, pero suele ser en la frenada, en la primera curva o en la segunda. Pero hoy en los primeros 50 metros o así vi que salía muy, muy bien, pero Monza es muy estrecho".

"Por eso, cuando llegamos al final de la recta, se cerraron creo los Aston Martin delante de mí, me tocaron un poco, gracias a Dios el alerón se quedó en el sitio, pero Monza es demasiado estrecho como para ganar mucho en la salida. Esa estrechez se nota en los primeros metros sobre todo, estos coches son muy anchos, muy largos, y para maniobrar en la primera curva es como ir un poco con mini autobuses y es difícil girar todos ahí".

Por último, para el domingo, Alonso insiste en que tendrá que estar muy atento a no dejarse sorprender en la salida y tratar de aprovechar errores o dramas ajenos: "Mañana hay que tener cuatro ojos en la salida y otra vez, si pasa algo delante, beneficiarnos. Pero si no, por ritmo de carrera, creo que el 10 u 11 es donde merecemos estar, no merecemos más".

