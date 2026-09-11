2026 Fórmula 1 GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring
Sigue en vivo y en directo la jornada del viernes en el GP de España de F1 2026 en Madring, con la FP1 y FP2. Live Timing de tiempos, posiciones y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡20 minutos para que todo empiece!
Son muchos los pilotos que ya han recorrido Madring... ¡Pero con bici!
¡Media hora para que todo arranque en Madring!
¿Qué equipos han traído mejoras a Madring?
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring
Como era de esperar, el GP de España 2026 de F1 no contará con muchas novedades, ya que las escuderías se enfrentarán por primera vez a Madring.
¡Ya han llegado los pilotos a la pista!
¡En una hora rodarán en Madring por primera vez los coches de F1!
¡Hola a todos y bienvenidos al directo de hoy viernes, con el estreno de Madring en la Fórmula 1! Sigue junto a nosotros todo lo que suceda en la FP1 y la FP2 del Gran Premio de España 2026 de la F1
Por: Juanjo Sáez