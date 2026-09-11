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GP de España

2026 Fórmula 1 GP de España

Spain
10 sept 2026 - 13 sept 2026
Madring, ES

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

¡20 minutos para que todo empiece!

Son muchos los pilotos que ya han recorrido Madring... ¡Pero con bici!

 

¡Media hora para que todo arranque en Madring!

¿Qué equipos han traído mejoras a Madring?

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¡Ya han llegado los pilotos a la pista! 

 

 

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El viernes ha empezado movidito:

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¡APUNTA!

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Por: Juanjo Sáez

Publicado: