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GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 - 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT
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Fórmula 1 GP de Italia

Así vivimos la espectacular clasificación de F1 en Monza

Así vivimos en vivo y en directo el GP de Italia de F1, el sábado de Monza con la clasificación. Tiempos, posiciones, comentarios, fotos y más.

Directo Live Clasificación Monza 2026

Clasificación en directo

Resumen

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Y hasta aquí la retransmisión de esta jornada de sábado en Monza. Mañana volvemos con la carrera. Aquí podéis ver los horarios

Formula 1

A qué hora es la carrera de F1 en Monza (GP de Italia) y cómo ver

¡Llega la carrera del GP de Italia 2026 de la Fórmula 1 en el Templo de la Velocidad! Apunta los horarios para este domingo en Monza, cómo verlo todo y más.

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Formula 1

Stroll bate un récord histórico en F1: ¡primer piloto en caer 100 veces en Q1!

Lance Stroll ha batido un récord en la F1, pero no uno que quiera recordar

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Formula 1

Leclerc señala qué falló en Ferrari en clasificación: "Nos complicamos la vida"

Leclerc lamenta los problemas de gestión de energía que lastraron a Ferrari en la clasificación de Monza, pero confía en un mejor ritmo de carrera pese a su déficit en las rectas.

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Formula 1

Verstappen, frustrado tras la clasificación: "Algo volvió a fallar en el coche"

Verstappen saldrá quinto en Monza tras la sanción a Piastri, pero un nuevo fallo técnico en su Red Bull le impidió luchar por un mejor resultado en la Q3.

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OJO, ÚLTIMA HORA... ¡PIASTRI SANCIONADO! Aquí todos los detalles

Formula 1

La FIA sanciona a Piastri para la parrilla de salida de Monza

Oscar Piastri ha sido sancionado con tres puestos en la parrilla de Monza por obstaculizar a Liam Lawson durante la clasificación de F1 en el GP de Italia.

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Formula 1

Gasly, eufórico tras su primera pole en F1 en Monza: "Aquí hay algo especial"

El piloto de Alpine afirma que llevaba "nueve años esperando" para celebrar su primera pole en la F1, algo que ha logrado en un circuito especial como Monza.

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Formula 1

Sainz y la realidad de Williams: "Nuestras mini victorias son pasar a Q2"

Carlos Sainz terminó 15º en la clasificación de Monza y saldrá 13º; el español avisa de una carrera marcada por el rebufo, la gestión del boost y posibles batallas de "yo-yo".

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Ya tenemos las palabras de Alonso tras la qualy en Monza

Formula 1

Alonso revela que "el motor Honda no arrancó" al final de la Q1 de Monza

Alonso cayó en Q1 tras un problema de motor que le impidió completar su último intento: "No pudimos aprovechar todo el potencial en la clasificación"

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Y ojo, que Piastri está bajo investigación por un 'impeding' y podría ser sancionado

No os mováis de este directo, porque iremos poniendo las declaraciones de los pilotos en este sábado tan loco en Monza

Así ha felicitado Colapinto a su compañero Pierre Gasly

 

Así ha celebrado Gasly su primera pole en F1

 

Increíble como es el destino... El mismo fin de semana que le han quitado el podio de Mónaco... ¡Ha logrado su primera pole en F1!

Y... ¡Así queda el orden de la parrilla para mañana!

Formula 1

Así es la increíble parrilla de la F1 en Monza: filas y posiciones

¡La carrera del domingo de F1 en del GP de Italia 2026 promete fuertes emociones! Mira la parrilla de salida de Monza, con filas y posiciones.

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Ya tenéis la crónica de esta histórica pole de Gasly... increíble

Formula 1

¡Histórica pole de Gasly en Monza por delante de Russell!

Alpine dio la campanada con Pierre Gasly en la pole en el GP de Italia 2026 de F1 en Monza, donde batió a todos (Colapinto solo pudo ser 8º).

¡Histórica pole de Gasly en Monza por delante de Russell!

Oscar Piastri saldrá 3º, con los dos Ferrari por detrás con Leclerc 4º y Hamilton 5º

Gasly se ha marcado un vueltón en la Q3, y ha sido 60 milésimas más rápido que Russell

¡¡¡POLE DE PIERRE GASLY EN MONZA!!! Qué locura acabamos de vivir

Norris y Verstappen no mejoran

De momento, nadie está mejorando

Bloquea Piastri, y no tendrá un segundo intento

Salen todos

Ojo, salen con 2 minutos de margen solo. Veremos si todos pasan o alguien ve bandera de cuadros. Hamilton ha sido el último en salir

Nadie quiere salir primero, todo el mundo aguantando

Todo el mundo en boxes ahora mismo. Veremos cómo se colocan, y sobre todo, quién saldrá primero

Después, volverá a darle rebufo a Russell

Ahora Antonelli está rodando solo en pista para ver si puede marcar un tiempo que le permita salir por delante de Albon en penúltima posición

¡Una décima separa los 5 primeros! Esto es increíble

¡RUSSELL SE PONE 1º!

¡SE PONE EN MARCHA LA Q3!

Estos son los eliminados en Q2:

11: Bortoleto

12: Bearman

13: Hulkenberg

14: Lawson

15: Sainz

16: Ocon

Pero lo de los Ferrari... Están a 6 décimas del mejor tiempo

¡¡¡POR UNA MILÉSIMA HA PASADO HAMILTON A Q3!!!

Ojo con los Ferrari... Leclerc no mejora y es 9º y Hamilton solo es 10º. Pueden quedar los 2 fuera

Lawson mejora, pero no pasa el corte

Ojo, Red Bull le dice a Max que le de rebufo a Liam Lawson para que pueda pasar a Q3 y así poder darle rebufo a Verstappen para intentar la pole

Verstappen mejora y se coloca 5º. Veremos si es suficiente, porque todo está muy apretado

Y lo de Ferrari... Ahora mismo están muy lejos de la pole. Veremos si mejoran en Q3, pero ahora no parecen contendientes, aunque es cierto que sus neumáticos eran usados con 2 vueltas

Y ojo con Gasly, que está 3º

¡Y aparecen los McLaren! Piastri y Norris se ponen al frente

Por: Pol Hermoso

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