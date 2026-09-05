2026 Fórmula 1 GP de Italia
Así vivimos la espectacular clasificación de F1 en Monza
Así vivimos en vivo y en directo el GP de Italia de F1, el sábado de Monza con la clasificación. Tiempos, posiciones, comentarios, fotos y más.
Clasificación en directo
Resumen
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Y hasta aquí la retransmisión de esta jornada de sábado en Monza. Mañana volvemos con la carrera. Aquí podéis ver los horarios
A qué hora es la carrera de F1 en Monza (GP de Italia) y cómo ver
¡Llega la carrera del GP de Italia 2026 de la Fórmula 1 en el Templo de la Velocidad! Apunta los horarios para este domingo en Monza, cómo verlo todo y más.
OJO, ÚLTIMA HORA... ¡PIASTRI SANCIONADO! Aquí todos los detalles
La FIA sanciona a Piastri para la parrilla de salida de Monza
Oscar Piastri ha sido sancionado con tres puestos en la parrilla de Monza por obstaculizar a Liam Lawson durante la clasificación de F1 en el GP de Italia.
Ya tenemos las palabras de Alonso tras la qualy en Monza
Alonso revela que "el motor Honda no arrancó" al final de la Q1 de Monza
Alonso cayó en Q1 tras un problema de motor que le impidió completar su último intento: "No pudimos aprovechar todo el potencial en la clasificación"
Y ojo, que Piastri está bajo investigación por un 'impeding' y podría ser sancionado
No os mováis de este directo, porque iremos poniendo las declaraciones de los pilotos en este sábado tan loco en Monza
Así ha felicitado Colapinto a su compañero Pierre Gasly
Así ha celebrado Gasly su primera pole en F1
Increíble como es el destino... El mismo fin de semana que le han quitado el podio de Mónaco... ¡Ha logrado su primera pole en F1!
Y... ¡Así queda el orden de la parrilla para mañana!
Así es la increíble parrilla de la F1 en Monza: filas y posiciones
¡La carrera del domingo de F1 en del GP de Italia 2026 promete fuertes emociones! Mira la parrilla de salida de Monza, con filas y posiciones.
Ya tenéis la crónica de esta histórica pole de Gasly... increíble
¡Histórica pole de Gasly en Monza por delante de Russell!
Alpine dio la campanada con Pierre Gasly en la pole en el GP de Italia 2026 de F1 en Monza, donde batió a todos (Colapinto solo pudo ser 8º).
Oscar Piastri saldrá 3º, con los dos Ferrari por detrás con Leclerc 4º y Hamilton 5º
Gasly se ha marcado un vueltón en la Q3, y ha sido 60 milésimas más rápido que Russell
¡¡¡POLE DE PIERRE GASLY EN MONZA!!! Qué locura acabamos de vivir
Norris y Verstappen no mejoran
De momento, nadie está mejorando
Bloquea Piastri, y no tendrá un segundo intento
Salen todos
Ojo, salen con 2 minutos de margen solo. Veremos si todos pasan o alguien ve bandera de cuadros. Hamilton ha sido el último en salir
Nadie quiere salir primero, todo el mundo aguantando
Todo el mundo en boxes ahora mismo. Veremos cómo se colocan, y sobre todo, quién saldrá primero
Después, volverá a darle rebufo a Russell
Ahora Antonelli está rodando solo en pista para ver si puede marcar un tiempo que le permita salir por delante de Albon en penúltima posición
¡Una décima separa los 5 primeros! Esto es increíble
¡RUSSELL SE PONE 1º!
¡SE PONE EN MARCHA LA Q3!
Estos son los eliminados en Q2:
11: Bortoleto
12: Bearman
13: Hulkenberg
14: Lawson
15: Sainz
16: Ocon
Pero lo de los Ferrari... Están a 6 décimas del mejor tiempo
¡¡¡POR UNA MILÉSIMA HA PASADO HAMILTON A Q3!!!
Ojo con los Ferrari... Leclerc no mejora y es 9º y Hamilton solo es 10º. Pueden quedar los 2 fuera
Lawson mejora, pero no pasa el corte
Ojo, Red Bull le dice a Max que le de rebufo a Liam Lawson para que pueda pasar a Q3 y así poder darle rebufo a Verstappen para intentar la pole
Verstappen mejora y se coloca 5º. Veremos si es suficiente, porque todo está muy apretado
Y lo de Ferrari... Ahora mismo están muy lejos de la pole. Veremos si mejoran en Q3, pero ahora no parecen contendientes, aunque es cierto que sus neumáticos eran usados con 2 vueltas
Y ojo con Gasly, que está 3º
¡Y aparecen los McLaren! Piastri y Norris se ponen al frente
Por: Pol Hermoso