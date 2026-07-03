F1 en DIRECTO: FP1 y clasificación sprint en Silverstone (GP de Gran Bretaña)
Sigue a través de este enlace la única sesión de libres y la cosificación sprint del viernes en el GP de Gran Bretaña 2026 de la F1 con tiempos, posiciones y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Casi todo el mundo en boxes ahora mismo!
Encontronazo (sin colisión) entre Lawson y Hulkenberg a la salida de boxes...
Checo Pérez, 0.2s más rápido que los Aston Martin con los blandos
Se están resistiendo los equipos del top a poner blandos...
¡Bandera amarilla! Trompro de Piastri, por suerte sin grandes consecuencias
1:30.521 para Hamilton con duros de 14 vueltas... ¡Nuevo líder el de Ferrari!
Recordamos que el mejor tiempo de la F1 en la FP1 de Silverstone en 2025 fue un 1:26.892... Ahora mismo estamos a poco menos de 4s de ese crono
1:33.204 para Alonso, que se pone 18º con blandos a 2.4s de Antonelli
Leclerc mejora con duros de 13 vueltas para ser 4º, a 0.2s de Antonelli
Algunos pilotos, como Verstappen, ya están atacando los pianos de Silverstone
¡Alonso a pista con blandos! Es el primer piloto en quitar los duros...
Más de la mitad de la parrilla ahora mismo en boxes
1:32.977 para Sainz, que escala al 14º puesto
¡Antonelli mejora con duros de 10 vueltas! 1:30.777 para el de Mercedes, que es el nuevo líder
Por ahora, los Audi y los Racing Bulls se colocan como los mejores del resto por detrás de Red Bull, Mercedes, McLaren y Ferrari
Alonso y Stroll ya cierran la tabla a unos 4s de los líderes
Parece que pronto podremos empezar a ver algún neumático que no sea el duro...
El actual campeón del mundo, Lando Norris, saludando a la grada de Silverstone
Stroll, Russell, Ocon y Hadjar a boxes
Por detrás, los Williams y los Aston Martin cierran la clasificación
¡Primer 1:30! 1:30.969 para Hadjar
¡Y ahora Verstappen se pone al frente! 1:31.434
Hamilton ahora la frente, siguen bajando los tiempos; 1:31.434
Mejora ahora Hadjar; 1:31.697
¡Piastri ahora al frente! 1:31.819
1:32.579 para Antonelli, al frente de la tabla por delante de Piastri y Hadjar
En este momento, solo tenemos los neumáticos duros sobre el asfalto
¡Ya tememos en pista a todos los pilotos, menos Verstappen!