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F1 en DIRECTO: FP1 y clasificación sprint en Silverstone (GP de Gran Bretaña)

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

¡Casi todo el mundo en boxes ahora mismo!

Encontronazo (sin colisión) entre Lawson y Hulkenberg a la salida de boxes...

Checo Pérez, 0.2s más rápido que los Aston Martin con los blandos

 

Se están resistiendo los equipos del top a poner blandos...

¡Bandera amarilla! Trompro de Piastri, por suerte sin grandes consecuencias

1:30.521 para Hamilton con duros de 14 vueltas... ¡Nuevo líder el de Ferrari!

Recordamos que el mejor tiempo de la F1 en la FP1 de Silverstone en 2025 fue un 1:26.892... Ahora mismo estamos a poco menos de 4s de ese crono

1:33.204 para Alonso, que se pone 18º con blandos a 2.4s de Antonelli

Leclerc mejora con duros de 13 vueltas para ser 4º, a 0.2s de Antonelli

 

Algunos pilotos, como Verstappen, ya están atacando los pianos de Silverstone

 

¡Alonso a pista con blandos! Es el primer piloto en quitar los duros...

Más de la mitad de la parrilla ahora mismo en boxes

1:32.977 para Sainz, que escala al 14º puesto

¡Antonelli mejora con duros de 10 vueltas! 1:30.777 para el de Mercedes, que es el nuevo líder

Por ahora, los Audi y los Racing Bulls se colocan como los mejores del resto por detrás de Red Bull, Mercedes, McLaren y Ferrari

Alonso y Stroll ya cierran la tabla a unos 4s de los líderes

Parece que pronto podremos empezar a ver algún neumático que no sea el duro...

El actual campeón del mundo, Lando Norris, saludando a la grada de Silverstone

 

Stroll, Russell, Ocon y Hadjar a boxes

Por detrás, los Williams y los Aston Martin cierran la clasificación

¡Primer 1:30! 1:30.969 para Hadjar

¡Y ahora Verstappen se pone al frente! 1:31.434

Hamilton ahora la frente, siguen bajando los tiempos; 1:31.434

Mejora ahora Hadjar; 1:31.697

¡Piastri ahora al frente! 1:31.819

1:32.579 para Antonelli, al frente de la tabla por delante de Piastri y Hadjar

En este momento, solo tenemos los neumáticos duros sobre el asfalto

¡Ya tememos en pista a todos los pilotos, menos Verstappen!