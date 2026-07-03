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Parrilla de salida de la carrera sprint de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Así ha quedado la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1 en Silverstone, con el orden de las filas y posiciones.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Después de una sola sesión de entrenamientos libres, el Gran Premio de Gran Bretaña disputó el viernes la clasificación al sprint que confeccionó la parrilla de salida para la carrera corta del sábado. Mira quién saldrá primero y cómo quedan todas las filas y posiciones en Silverstone.

La parrilla de salida de la F1 para la carrera sprint de Silverstone: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin
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¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Si bien Lewis Hamilton ha conseguido el mejor tiempo en la clasificación al sprint de este viernes en Silverstone, la pole position todavía no ha sido asignada este fin de semana, ya que a diferencia los primeros años con el formato al sprint, ahora el poleman es el piloto que marca el mejor crono en la clasificación del sábado para el gran premio del domingo.

¡Apunta!:

¿Cuándo es la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

  • Cuándo es la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 en España: sábado a las 13:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1 será la primera sesión del sábado y arrancará a las 12:00 hora local, es decir, cuando en España sean las 13:00h del mediodía, cuando sean las 05:00h en México o las 08:00h en Argentina.

En total, los pilotos tendrán que completar 17 vueltas al trazado de Silverstone.

Los mejores en las clasificaciones al sprint en la F1 2026

Hasta este GP de Gran Bretaña, George Russell había conseguido ser el más rápido en dos de las tres clasificaciones al sprint en esta temporada 2026 de la Fórmula 1; tanto en China como más tarde en Canadá.

Sin embargo, en el GP de Miami fue McLaren quien se impuso sorprendentemente, con Lando Norris al volante del MCL40.

¿En qué posición sale Alonso en la carrera sprint de Silverstone?

Como era de esperar, Aston Martin cerró las dos últimas posiciones de parrilla de salida para la carrera al sprint del GP de Gran Bretaña, con Fernando Alonso 21º y Lance Stroll 22º, ambos a más de 3.5s del mejor tiempo de Hamilton en la SQ1, por lo que tanto el asturiano como el canadiense saldrán desde la última fila.

¿En qué posición sale Sainz en la carrera sprint de Silverstone?

Tras varias clasificaciones catastróficas, los Williams lograron pasar de la primera ronda (SQ1), aunque Carlos Sainz solo pudo ser 15º y Alex Albon 16º. Es decir, este sábado empezarán desde la octava fila de la parrilla.

¿En qué posición inicia Checo Pérez en la carrera sprint de Silverstone?

Los Cadillac fueron un segundo más rápidos que los Aston Martin, pero eso tampoco fue suficiente como para pasar de la 19º y 20º plaza, con Sergio Pérez por delante de Valtteri Bottas liderando la que será la penúltima fila de la parrilla este sábado.

¿En qué posición inicia Colapinto en la carrera sprint de Silverstone?

Franco Colapint logró clasificarse para la SQ2, pero solo pudo ser más rápido que los Williams, por lo que saldrá 14º en la carrera al sprint de Gran Bretaña en Silverstone.

La parrilla de salida para la sprint de Silverstone con tiempos

PARRILLA SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

1'28.376

   239.970
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.011

1'28.387

   239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.321

1'28.697

   239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.327

1'28.703

   239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.357

1'28.733

   239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.364

1'28.740

   238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.396

1'28.772

   238.899
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.459

1'28.835

   238.730
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.551

1'28.927

   238.483
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+0.991

1'29.367

   237.309
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.106

1'29.482

   237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.303

1'29.679

   236.483
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.331

1'29.707

   236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.607

1'29.983

   235.684
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+1.821

1'30.197

   235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.274

1'30.650

   233.950
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.707

1'31.083

   232.838
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+3.338

1'31.714

   231.236
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+3.400

1'31.776

   231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.644

1'32.020

   230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+4.534

1'32.910

   228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.612

1'32.988

   228.068
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