Parrilla de salida de la carrera sprint de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Después de una sola sesión de entrenamientos libres, el Gran Premio de Gran Bretaña disputó el viernes la clasificación al sprint que confeccionó la parrilla de salida para la carrera corta del sábado. Mira quién saldrá primero y cómo quedan todas las filas y posiciones en Silverstone.

La parrilla de salida de la F1 para la carrera sprint de Silverstone: filas y posiciones

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¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Si bien Lewis Hamilton ha conseguido el mejor tiempo en la clasificación al sprint de este viernes en Silverstone, la pole position todavía no ha sido asignada este fin de semana, ya que a diferencia los primeros años con el formato al sprint, ahora el poleman es el piloto que marca el mejor crono en la clasificación del sábado para el gran premio del domingo.

¿Cuándo es la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Cuándo es la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 en España: sábado a las 13:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1 será la primera sesión del sábado y arrancará a las 12:00 hora local, es decir, cuando en España sean las 13:00h del mediodía, cuando sean las 05:00h en México o las 08:00h en Argentina.

En total, los pilotos tendrán que completar 17 vueltas al trazado de Silverstone.

Los mejores en las clasificaciones al sprint en la F1 2026

Hasta este GP de Gran Bretaña, George Russell había conseguido ser el más rápido en dos de las tres clasificaciones al sprint en esta temporada 2026 de la Fórmula 1; tanto en China como más tarde en Canadá.

Sin embargo, en el GP de Miami fue McLaren quien se impuso sorprendentemente, con Lando Norris al volante del MCL40.

¿En qué posición sale Alonso en la carrera sprint de Silverstone?

Como era de esperar, Aston Martin cerró las dos últimas posiciones de parrilla de salida para la carrera al sprint del GP de Gran Bretaña, con Fernando Alonso 21º y Lance Stroll 22º, ambos a más de 3.5s del mejor tiempo de Hamilton en la SQ1, por lo que tanto el asturiano como el canadiense saldrán desde la última fila.

¿En qué posición sale Sainz en la carrera sprint de Silverstone?

Tras varias clasificaciones catastróficas, los Williams lograron pasar de la primera ronda (SQ1), aunque Carlos Sainz solo pudo ser 15º y Alex Albon 16º. Es decir, este sábado empezarán desde la octava fila de la parrilla.

¿En qué posición inicia Checo Pérez en la carrera sprint de Silverstone?

Los Cadillac fueron un segundo más rápidos que los Aston Martin, pero eso tampoco fue suficiente como para pasar de la 19º y 20º plaza, con Sergio Pérez por delante de Valtteri Bottas liderando la que será la penúltima fila de la parrilla este sábado.

¿En qué posición inicia Colapinto en la carrera sprint de Silverstone?

Franco Colapint logró clasificarse para la SQ2, pero solo pudo ser más rápido que los Williams, por lo que saldrá 14º en la carrera al sprint de Gran Bretaña en Silverstone.

La parrilla de salida para la sprint de Silverstone con tiempos