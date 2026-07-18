2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Bélgica en Spa
Sigue en este enlace en vivo y en directo el sábado de F1 en Spa-Francorchamps, el del GP de Bélgica 2026, con la clasificación. Tiempos, resultados, comentarios, imágenes y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Hadjar sale 1º y Verstappen justo por detrás. Teniendo en cuenta que el francés tiene sanción... Tiene pinta que Red Bull va a jugar a los rebufos
¡Se pone en marcha la Q3!
A las 16:50 hora peninsular esto se pone en marcha
Los comisarios ya avisan que la Q3 empezará algo más tarde
¡Problemas para Hulkenberg! Tiene una fuga hidráulica y ha parado el coche cerca de una escapatoria
Los eliminados en la Q2 son los siguientes pilotos:
- Lawson
- Gasly
- Colapinto
- Hulkenberg
- Sainz
- Bearman
Liam Lawson cae por sorpresa en la Q3. Tenía coche para Q3, sin duda
¡Bortoleto se mete en la Q3, por tercera vez este 2026!
Y ojo con Russell, que está 8º. Puede estar tranquilo para pasar a Q3, pero está muy lejos de su compañero, demasiado
Todo el mundo en boxes apurando al máximo para salir al final. Las últimas posiciones de la Q3 estarán muy caras
Lo de los Racing Bulls es algo muy serio. Arvid Lindblad está 6º en la misma décima de Max
¡Y aparece Leclerc! Los Ferrari, y en especial el monegasco, había estado desaparecido en FP3 y la Q1 y se ha puesto 2º a 2 décimas del italiano
Norris algo más cerca, pero se queda a 3 décimas de Antonelli
Verstappen, muy lejos de Antonelli, a 4 décimas
Ahora sí... ¡Tiempazo de Antonelli para ponerse 1º! Veremos los McLaren y Red Bull si siguen fuerte
Todos los pilotos menos Hulkenberg ya están en pista
Ahora sí que Sainz será difícil que pueda lograr mucho más con el Williams
¡Se pone en marcha la Q2!
De momento, en la Q1, no hemos visto esa superioridad tan grande de Mercedes
Los eliminados en la Q1 son:
- Albon
- Ocon
- Bottas
- Pérez
- Alonso
- Stroll
Por arriba, Hamilton mejora y se pone 4º
Colapinto mejora y ahora caería Albon en Q1
Franco Colapinto está 17º, tiene que mejorar si no quiere caer en Q1
Empiezan a salir los pilotos para los últimos intentos de Q1
En cuanto a los españoles, muy buena primera vuelta para Sainz, que se pone 12º y con este tiempo le podría dar para pasar a la Q2
Esto puede estar más igualado de lo que creíamos. ¡Lando Norris se ha puesto 1º!