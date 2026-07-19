2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 en DIRECTO: carrera de Spa, GP de Bélgica (con Live Timing)
Sigue en vivo y en directo aquí la Fórmula 1, la carrera de Spa, el GP de Bélgica 2026 con tiempos y posiciones (Live Timing), comentarios, imágenes y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Es la sexta victoria de Kimi Antonelli en F1 (todas este año). También tienen seis triunfos:
Tony Brooks
John Surtees
Sergio Pérez
Jochen Rindt
Gilles Villeneuve
Jacques Laffite
Riccardo Patrese
Ralf Schumacher
¡Ah! Las calculadoras han volado (o las matemáticas de nuestos redactores), y aquí están las cuentas. ¡Cambio de segundo clasificado!
Así queda el Mundial de F1 2026 tras Bélgica (Spa): puntos y posiciones
El GP de Bélgica cambia la lucha por el Mundial de Fórmula 1 2026. Consulta cómo quedan las clasificaciones de pilotos y constructores y la situación de Alonso, Sainz, Colapinto y Sergio Pérez.
El himno de Italia es, objetivamente hablando, una maravilla
Los españoles, Carlos Sainz fue 16º y Fernando Alonso, 19º (último de los pilotos que acabaron)
Ojalá sea lo único que gana Argentina hoy :D
Séptimo Lando Norris, que también tuvo que remontar con penalización. Y cerraron los puntos Bortoleto octavo, Lindblad noveno y Colapinto décimo
Sexto Hadjar, que salía en la parte de atrás con sanción por motor
Hamilton termina cuarto, asegurando que ha hecho lo mejor que podía con lo que tenía, y se pone segundo en el mundial. Quinto fue Oscar Piastri
Leclerc se conforma con el segundo puesto, estuvo cerca. Max Verstappen completa el podio, en tierra de nadie, pero sumando buenos puntos
¡Bandera a cuadros y victoria de Andrea Kimi Antonelli en el GP de Bélgica 2026 de F1!
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Marc Fleury
¡ÚLTIMA VUELTA!
Vuelta y media para la bandera a cuadros
Tres vueltas para el final y Antonelli domina a placer, así que parece que Leclerc se tendrá que conformar con ser segundo, algo que Ferrari habría firmado tras el viernes...
Quedan cuatro vueltas
Ahora sí, adelanta Hamilton a Piastri para ser cuarto