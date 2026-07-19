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GP de Bélgica

2026 Fórmula 1 GP de Bélgica

Belgium
16 jul 2026 - 19 jul 2026
Spa-Francorchamps, BE

F1 en DIRECTO: carrera de Spa, GP de Bélgica (con Live Timing)

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

Formula 1

Norris, convencido: "Teníamos ritmo para subir al podio, incluso para ganar"

El británico cree que McLaren tenía ritmo para luchar por la victoria, pero lamenta la estrategia, los Virtual Safety Car y una lenta parada en boxes.

Norris, convencido: "Teníamos ritmo para subir al podio, incluso para ganar"

 

Formula 1

Verstappen, satisfecho en Spa: "Subir al podio ha sido un buen resultado"

La tercera posición de Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica 2026 de F1 ha dejado contento al holandés, aunque cree que podía lograr incluso algo más.

Verstappen, satisfecho en Spa: "Subir al podio ha sido un buen resultado"

 

Formula 1

Leclerc roza la victoria en Spa: "Creí en ello hasta el último momento"

Leclerc rozó la victoria en Spa y confesó que vio posible batir a Antonelli hasta el final, pese a sufrir un serio problema con los neumáticos duros.

Leclerc roza la victoria en Spa: "Creí en ello hasta el último momento"

 

Formula 1

Antonelli: "Leclerc era extremadamente rápido; fue una victoria muy difícil"

El italiano celebró su regreso a la victoria tras una intensa batalla con Leclerc y destacó que Mercedes "encontró la manera" de recuperar el liderato perdido por el coche de seguridad virtual.

Antonelli: "Leclerc era extremadamente rápido; fue una victoria muy difícil"

 

Formula 1

Sainz rescata algo positiva tras otro cero en Spa: "Fui muy fuerte"

Carlos Sainz acabó 16º en Spa tras dañar el alerón en la primera vuelta, aunque destacó el gran ritmo de su Williams cuando pudo rodar con normalidad.

Sainz rescata algo positiva tras otro cero en Spa: "Fui muy fuerte"

 

Formula 1

El alivio de Alonso tras su última carrera con el Aston Martin actual

El asturiano aseguró que Spa fue "más de lo mismo" para Aston Martin y afronta con ilusión la llegada del esperado paquete de mejoras en Hungría, donde el equipo estrenará el AMR26B.

El alivio de Alonso tras su última carrera con el Aston Martin actual

Es la sexta victoria de Kimi Antonelli en F1 (todas este año). También tienen seis triunfos:

Tony Brooks

John Surtees

Sergio Pérez

Jochen Rindt

Gilles Villeneuve

Jacques Laffite

Riccardo Patrese

Ralf Schumacher

¡Ah! Las calculadoras han volado (o las matemáticas de nuestos redactores), y aquí están las cuentas. ¡Cambio de segundo clasificado!

Formula 1

Así queda el Mundial de F1 2026 tras Bélgica (Spa): puntos y posiciones

El GP de Bélgica cambia la lucha por el Mundial de Fórmula 1 2026. Consulta cómo quedan las clasificaciones de pilotos y constructores y la situación de Alonso, Sainz, Colapinto y Sergio Pérez.

Así queda el Mundial de F1 2026 tras Bélgica (Spa): puntos y posiciones

El himno de Italia es, objetivamente hablando, una maravilla

 

 

El resumen, recién salido del horno

Formula 1

Antonelli gana y aprovecha el 0 de Russell en Spa; Leclerc se queda en el intento

Antonelli logró una gran victoria en el GP de Bélgica 2026 de la F1 tras derrotar a Leclerc, con Verstappen tercero. Russell abandonó en la primera vuelta.

Antonelli gana y aprovecha el 0 de Russell en Spa; Leclerc se queda en el intento

Los españoles, Carlos Sainz fue 16º y Fernando Alonso, 19º (último de los pilotos que acabaron)

Ojalá sea lo único que gana Argentina hoy :D 

Séptimo Lando Norris, que también tuvo que remontar con penalización. Y cerraron los puntos Bortoleto octavo, Lindblad noveno y Colapinto décimo

Sexto Hadjar, que salía en la parte de atrás con sanción por motor

Hamilton termina cuarto, asegurando que ha hecho lo mejor que podía con lo que tenía, y se pone segundo en el mundial. Quinto fue Oscar Piastri

Leclerc se conforma con el segundo puesto, estuvo cerca. Max Verstappen completa el podio, en tierra de nadie, pero sumando buenos puntos

¡Bandera a cuadros y victoria de Andrea Kimi Antonelli en el GP de Bélgica 2026 de F1!

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Marc Fleury

¡ÚLTIMA VUELTA!

Vuelta y media para la bandera a cuadros

Tres vueltas para el final y Antonelli domina a placer, así que parece que Leclerc se tendrá que conformar con ser segundo, algo que Ferrari habría firmado tras el viernes...

Quedan cuatro vueltas

Ahora sí, adelanta Hamilton a Piastri para ser cuarto