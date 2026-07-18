Antonelli no se confía en Spa: "Con Verstappen a mi lado, mañana no será fácil"

Andrea Kimi Antonelli sigue en estado de gracia y lo demostró con una nueva pole position en el Gran Premio de Bélgica, 0.317s por delante de Max Verstappen.

Aunque la diferencia fue notable, el piloto italiano de Mercedes aseguró que había perdido tiempo en varias curvas de Spa-Francorchamps en su mejor vuelta de Q3, aunque reconoció que había sido una buen vuelta en líneas generales.

"Ha sido una vuelta limpia. Para ser sinceros, la primera curva no la he tomado bien, perdí un poco de tracción trasera a partir de la mitad de la curva y, al salir, derrapé un poco, así que perdí algo de tiempo".

"Me costó un poco en las curvas cinco y seis durante la clasificación, simplemente me costaba encontrar el equilibrio y no lo hice perfecto, pero fue una vuelta limpia, sí", dijo.

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Parte del mérito de su gran última vuelta fue intentar colocarse cerca de los Red Bull para intentar aprovechar el rebufo y ganar algo más de velocidad en las rectas.

"En la Q3 intenté a propósito rodar un poco más cerca de los Red Bull para aprovechar un poco el rebufo, porque un pequeño rebufo siempre ayuda. Sobre todo en este último sector, porque había un poco más de viento en contra".



"Y en la última chicane se trataba simplemente de frenar bien, coger el primer vértice y luego intentar hacer una buena salida. Y sí, eso fue todo", añadió.

De cara a la carrera de este domingo en el Gran Premio de Bélgica 2026, Antonelli cree que no lo tendrá fácil con Max Verstappen justo al lado, aunque cree que si lo hace bien durante los primeros metros, luego tendrá un ritmo suficiente para poder dominar.

"Con Max a mi lado, mañana no va a ser fácil, pero intentaremos hacer una buena salida y, a partir de ahí, el ritmo parece estar bien. Por supuesto, el desgaste es importante, sobre todo el lado izquierdo está sufriendo mucho en este circuito, pero sí, intentaremos hacer una buena salida y, con suerte, tendremos un buen ritmo y aguantaremos toda la carrera", concluyó el piloto italiano de Mercedes, que lidera el campeonato de pilotos de la F1.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images