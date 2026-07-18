Hamilton: "Perdimos 2 décimas de tras reparar el coche por el accidente en los libres"

Quinto por apenas dos milésimas. Prácticamente nada. Pero esa mínima diferencia fue suficiente para que Lewis Hamilton perdiera la segunda fila de la parrilla y tuviera que conformarse con arrancar desde la tercera en el Gran Premio de Bélgica, que se disputará mañana a las 15:00 (hora española).

La pequeña decepción fue todavía mayor si se tiene en cuenta que esas dos milésimas beneficiaron a su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien sí logró situarse en la segunda fila gracias a la sanción de diez posiciones que deberá cumplir Lando Norris por haber montado una centralita electrónica adicional a las permitidas por el reglamento deportivo.

Además, el siete veces campeón del mundo lamentó haber perdido las buenas sensaciones con el SF-26 entre la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación. El accidente que sufrió durante la sesión matinal obligó a los mecánicos de Ferrari a reparar diversos elementos del coche, realizando, según el propio piloto, un gran trabajo. Sin embargo, Hamilton explicó que el monoplaza ya no se comportó igual.

"El coche se sintió diferente después de la reparación. Los chicos del equipo hicieron un trabajo increíble para arreglar los daños tras los Libres 3. En esa sesión el coche era fantástico y tenía muchísima confianza."

"No creo que hubiera sido suficiente para luchar por la pole, porque eso habría significado ser aún más rápidos, pero con el coche que tenía en los Libres 3 quizá habría podido conseguir la tercera posición o estar muy cerca. Así que en clasificación me faltaron un par de décimas. El coche ya no era exactamente el mismo que había preparado para la clasificación, pero hice todo lo posible con lo que tenía."

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari llegó a Spa-Francorchamps siendo consciente de que repetir el rendimiento mostrado en Silverstone iba a ser mucho más complicado. Mercedes afronta el fin de semana en uno de sus circuitos más favorables, donde la potencia y la gestión de su unidad de potencia marcan especialmente las diferencias.

Hamilton tampoco tuvo dudas al respecto. Considera que Mercedes volverá a ser la referencia en la carrera de este domingo, aunque confía en que Ferrari pueda recuperar posiciones y pelear por un buen resultado.

"Sin duda, en el tercer sector parece que perdemos más, y ahí todo se reduce a la potencia del motor. También un poco en el primer sector, pero ellos son realmente muy rápidos. Ya lo esperábamos en este circuito: sabíamos que iban a ser muy, muy competitivos, y lo son en cualquier pista. Simplemente, en clasificación siempre parecen tener algo más que el resto."

"Creo que mañana podremos remontar. Lo daremos absolutamente todo para intentar ganar posiciones y recuperar terreno."