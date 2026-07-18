Verstappen: "No estaría en la primera fila sin la ayuda de Hadjar"

Max Verstappen elogió a su compañero Isack Hadjar por haberle dado "un buen rebufo" en la clasificación del Gran Premio de Bélgica, lo que, según él, le permitirá salir desde la primera fila en la carrera de este domingo.

Aunque Hadjar está condenado a salir desde la parte trasera de la parrilla, tras haber montado una serie de componentes nuevos en la unidad de potencia, Red Bull hizo un gran trabajo en equipo para que Hadjar llegase hasta la Q3 y pudiese ayudar a Verstappen.

Verstappen aprovechó el rebufo de Hadjar en el último sector, a lo largo de la curva de Blanchimont y hasta llegar a la chicane final. En el primer intento, Hadjar tuvo que levantar el pie al salir de la curva 15 para permitir que el holandés se acercara y aprovechara el rebufo, pero el segundo intento pareció ser más eficaz.

Aunque el cuatro veces campeón se colocó brevemente en cabeza en la Q3, fue Andrea Kimi Antonelli quien se hizo con la pole por tres décimas de diferencia, con un Max Verstappen que acabó segundo y elogió por radio el esfuerzo del equipo.

"En general, durante todo el fin de semana el equilibrio del coche ha sido bastante bueno", explicó Verstappen. "Creo que somos un poco lentos en recta, pero sí, el coche ha estado dentro del rango óptimo; solo intentábamos afinar un poco más y, sí, lo mismo ocurrió luego en la clasificación".

"En un momento dado nos quedamos un poco estancados en cuanto a cuánto tiempo de vuelta más se podía sacar, para ser sincero, porque cada vuelta que hacía era un poco mejor, pero sí, en un momento dado, ya sabes, a fondo es a fondo, así que no hay más tiempo que ganar en las curvas".

"Quizá sea algo que tengamos que revisar; tal vez pisamos el acelerador con demasiada suavidad, no lo sé. Pero el coche iba bien y, por supuesto, Isack me ayudó mucho en la Q3 con el rebufo en el último sector; por eso estoy aquí [segundo], claro; de lo contrario, fácilmente podría haber acabado sexto".

"Las diferencias con los que venían por detrás eran muy ajustadas, así que gracias a él por eso; creo que, como equipo, hicimos todo lo que pudimos", añadió.

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Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

En su segunda vuelta de la Q3, Verstappen ya había recortado 0,15s gracias a una mejor salida de la curva 9. Eso, junto con un mejor rebufo en su segundo intento, contribuyó a que en conjunto mejorase 0,3s respecto a su primera vuelta en la Q3 de la clasificación.

En la rueda de prensa posterior a la clasificación de Spa-Francorchamps se dijo que los dos pilotos de Red Bull habían estado demasiado cerca cerca en la última vuelta, pero Verstappen bromeó diciendo que habría "simplemente empujado" a Hadjar si éste le hubiese molestado.

"Iba a fondo, ¡simplemente le habría empujado! Pero lo hizo de maravilla; al principio pensé 'Dios mío, estamos demasiado cerca', pero luego, de hecho, salió bien hasta la última curva. Estuvo reñido, pero confié en él", dijo el holandés.

Hadjar explicó que el primer intento de rebufo no había salido según lo previsto debido a que la gestión de la energía se había "desajustado" al levantar el pie antes del último sector, lo que hizo que fuera mucho más difícil calcular el alcance del rebufo.

En el segundo intento, el francés temía no poder ayudar al máximo a Verstappen en el último sector, ya que se había quedado sin energía.

"Lo difícil es adivinar qué te va a dar el motor, porque una vez que frenas al salir de la curva 14 para soltar potencia, el motor se confunde un poco porque has frenado sin motivo, y el software se desorienta".

"Así que en ese primer intento de la Q3 tenía demasiada potencia, por lo que me alejé de él. Y en el segundo intento no tenía suficiente, así que, en todo caso, él me estaba alcanzando, y no pude llevarle a mi estela durante todo el recorrido, fue difícil".