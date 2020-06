El cerebro español tras el histórico triplete de Williams

Quien dice cerebro, dice hombre para todo. Javier Guerra (Barcelona, 1995) es oficialmente el coordinador y team manager de Williams Esports, y en su caso ese rol conlleva todo lo que en un equipo de Fórmula 1 se reparten entre un grupo muy numeroso de personas.

"La organización de pilotos, campeonatos, resultados, diseño gráfico, redes sociales, skins de los coches, publicidad, sponsorship, propuesta de patrocinio, organización de equipos para carreras de resistencia, campeonatos, viajes, logísticas, finanzas (beneficios de los pilotos, productos que necesitan cada uno, contactar con los sponsors si necesitan algo...)", resume en una charla con Motorsport.com.

El domingo 14 de junio de 2020 jamás lo olvidará, admite. En la primera edición virtual de las 24 Horas de Le Mans organizada por el WEC, el ACO y Motorsport Games, Williams Esports logró no solo la victoria absoluta, sino un doble podio (fueron terceros con otro de sus coches) e incluso llegaron a ocupar la primera, segunda y tercera posición.

En una carrera donde se juntaban los mejores simracers y multitud de estrellas del automovilismo 'real', Williams recibió la propuesta de unirse a Rebellion (Raffaele Marciello hizo de intermediario) y, con la invitación que tenían los de Esports y las tres de las que disponía el equipo del WEC, pusieron cuatro coches en pista en busca de la gloria.

Con el #1 de Louis Deletraz, Marciello y los brillantes simracers polacos Nikodem Wisniewski y Kuba Brzezinski ganaron la carrera esquivando el drama de quedarse sin gasolina (llegaron con solo medio litro a la meta). Para la victoria fue clave el coche #13 -donde finalmente no pudo estar el español Alex Arana por problemas con el software- que hizo perder tiempo al ByKolles y sacrificó la segunda plaza (acabaron terceros) para ayudar a sus compañeros.

La información completa: El coche ganador de Le Mans Virtual rozó el drama... y lo salvó

El de Arana no fue el único contratiempo sufrido por Williams Esports. Por ejemplo, a Bruno Senna no le llegó el simulador hasta tres días antes y la preparación la tuvo que hacer con un iPad, siguiendo las sesiones por el móvil y entrenando con un mando de XBox. Además Marc Gasnner, sustituto de Arana y tercer clasificado, solo pudo entrenar tres días tras la llamada de última hora.

Javi Guerra no tuvo tiempo para dormir, y el esfuerzo valió la pena: "Estuvimos ahí las 24 horas para asegurarnos de que todo fuera bien, pendientes de que cada equipo tuviera un piloto reserva por si pasaba algo. La comunicación durante 24 horas fue genial. No se durmió, pero no se puede ir uno a la cama dejando al equipo primero, segundo y cuarto".

Al contrario que Ferrari o Porsche, Williams no pudo hacer uso de su centro de Esports, que luce de manera inmaculada y cuenta con todo tipo de equipamiento. El grupo por el que se comunicaba el equipo ardía, y nadie quiso celebrar nada hasta el final ante el mencionado temor de la falta de combustible.

Javier Guerra, jefe de equipo de Williams eSports

Un fin de semana que no empezó de la mejor manera (solo dos coches entre los 10 primeros en clasificación, donde esperaban colar los cuatro prototipos y al menos dos en el top 5), pero que acabó a lo grande.

"Logramos evitar todos los errores que surgieron en las pruebas y simulaciones. Y sí les pasó a Redline, a los que adelantamos por un accidente provocado por un error del server, por lag en el coche de Verstappen. Nosotros estamos habituados a competir en pista, preferimos esa lucha que ganar una posición por un accidente", declara Guerra.

La victoria fue muy dulce, pero no hubo mucho tiempo para saborearla, y es que el domingo por la tarde aún guardaba otras dos carreras en las que Williams acabaría con la sonrisa intacta.

En la F1 Virtual, donde se disputan grandes premios tanto de pilotos reales (con invitaciones a otros personajes famosos) como de pilotos de Esports, Williams lo bordó. George Russell había ganado el campeonato y llegaba a la última carrera, en Canadá, buscando su cuarta victoria. La logró, y eso dio a su equipo la doble corona, ya que también se llevaron el título de constructores.

Por si fuera poco, el Virtual GP de F1 Esports vivió la primera victoria de Williams, con el piloto Shanaka Clay, en un domingo imposible de mejorar. "Nunca olvidaré este 14 de junio de 2020. Pero no quiero que sea una anécdota, quiero que se vuelva a repetir. Fue un día perfecto, pero esperemos que en las demás competiciones que hagamos tengamos los mismos éxitos", pide Javi Guerra.

Ahora queda un calendario muy ocupado con multitud de eventos que empiezan con las 24 Horas de Le Mans iRacing de este fin de semana: "De aquí a final de campeonato habrá muchas competiciones, porque estos tres meses se han cancelado muchas. Ahora volveremos a tener la F1 Esports, Le Mans Esports Series en Forza Motorsport, los World Tours y campeonatos en Gran Turismo. Habrá que ver qué competiciones vuelven a la normalidad, ahora vamos a tener un calendario bastante apretado", remacha el catalán.

Que haya muchos más fines de semana como el pasado.