El Dakar responde a las críticas sobre su roadbook

El Dakar 2021, el segundo en Arabia Saudí, ha propiciado varias polémicas en la primera semana de competición. En primer lugar, Sébastien Loeb atacó duramente a los comisarios de la categoría Coches por una sanción de 5 minutos tras pasarse de velocidad en una zona limitada. ASO y los propios comisarios tuvieron que salir al paso para explicar la situación.

Apenas un día después, Carlos Sainz, ganador en 2020 de la primera edición saudí del rally, criticó el planteamiento del diseño del roadbook que David Castera, director del Dakar, y su equipo de diseño de ruta, liderado por Jean-Paul Cottret –ex copiloto de Stéphane Peterhansel y siete veces ganador del rally– han plasmado este año.

El propio Loeb respaldó la opinión del bicampeón del mundo de rallies español, apuntando que "ahora es más una cuestión del copiloto" y que "quizás sea por la diferencia de terreno en comparación con Sudamérica, pero la navegación es mucho más agresiva este año".

"El piloto no puede marcar la diferencia. Eso es lo que quiero decir, no quiero criticar al roadbook. Es una carrera de copilotos, no de pilotos".

También varios pilotos de motos han dejado claro desde los primeros días que la navegación ha cambiado este año y que ganar etapas cada vez perjudica más, al tener que abrir pista al día siguiente.

Este año, por primera vez en la historia del rally, se entrega el roadbook 15 minutos antes de cada etapa –después de probarlo el año pasado en seis de ellas–. Además, los pilotos prioritarios cuentan con un sistema de libro de ruta digital en una tableta.

Cuando se le preguntó al respecto, Castera deja claro que su intención desde hace meses fue bajar el ritmo de la carrera y que así se lo comunicó desde entonces a todos los participantes.

"Queríamos diseñar una ruta que respondiera a las exigencias de los competidores. El año pasado fue muy rápida, por lo que la idea principal era bajar la velocidad. Diseñamos etapas de tal manera que cada una contenga algo de la variedad de terreno que ofrece Arabia Saudí: montañas, dunas, pistas rápidas, caminos pedregosos... Esto hace que la velocidad baje. Además, alternamos etapas difíciles con otras más fáciles", recuerda.

"Tal vez la filosofía del roadbook haya cambiado y requiera algo de adaptación, pero no es verdad que hayamos hecho las cosas más complicadas a propósito. Hay que tener en cuenta que llovió mucho las semanas antes de empezar el rally y eso ha complicado la situación".

Castera deja claro que el problema de Sainz y Cruz es que "han cometido demasiados errores de navegación, si no, estarían luchando contra Al Attiyah y Peterhansel. Ellos dos son los más fuertes ahora, así que la batalla estará entre ellos".

El dirigente francés, además, quiso subrayar el espectáculo que ha vivido el Dakar en sus primeras seis etapas, con la categoría de motos completamente abierta y con las de coches sufriendo cambios a diario.

"Ha sido un Dakar real, con etapas largas, técnicas y variadas. En cada una hubo todo tipo de terrenos. Hemos visto una batalla emocionante en cada categoría, con muy pocas diferencias entre los primeros. Además, no vimos tanto abandonos porque los competidores llegan ahora mucho mejor preparados".

En este aspecto, el Dakar 2021 ha visto cómo de los 286 vehículos que recibieron el visto bueno para tomar la salida en las verificaciones técnicas del 1 y 2 de enero, ASO contabiliza que 231 siguen en liza tras las seis primeras etapas (el 80,77%), más otros 26 que se han reenganchado con el formato de Dakar Experience (clasificación paralela).

En la última edición en Sudamérica –100% en Perú– hubo un 26,6% de abandonos a mitad de rally (5 etapas), y el año pasado, en el estreno de Arabia Saudí, hubo un 23,4% tras seis etapas.

