¿Qué es y cómo funciona el roadbook electrónico del Dakar 2021?

Los organizadores del Dakar, ASO, continúan con su cruzada contra las trampas y la información adicional con la que contaban los equipos top en los últimos años. Después de introducir un sistema de cámaras que grababan el interior de los 25 primeros coches y camiones en el Dakar 2020 y entregar el libro de ruta ya coloreado 15 minutos antes de la salida para los coches y 25 para las motos en seis etapas, David Castera ha elevado el listón aún más.

Así, este año el roadbook ya coloreado se entregará 10 minutos antes de la salida para a todos los coches, camiones y SSV, y 20 minutos antes a las motos y quads.

Pero, además, los pilotos Élite de las categorías coches (cerca de 20), SSV (alrededor de 11) y camiones (unos 15) lo recibirán en formato electrónico.

¿Qué es el roadbook electrónico del Dakar 2021?

El sistema diseñado por la empresa francesa ERTF –y bautizado como Unik4– consiste en una tablet que se instala en la zona derecha de los coches y SSV, donde va el copiloto, y en la zona central de los camiones. Esta va conectada por un cable al GPS y por otro directamente a la batería (0-12V o 0-24V, con protección por un fusible de 3A).

Así, en el tercio superior de la tablet aparece duplicada toda la información clave que los copilotos ya tienen en la otra pantalla para el GPS desde hace años. En los dos tercios restantes se leen cuatro notas (tres casillas cada una) del libro de ruta, igual que en la versión en papel.

¿Cómo funciona el roadbook electrónico del Dakar 2021?

Este sistema reemplaza completamente al libro de ruta en papel que han utilizado hasta ahora los pilotos prioritarios. El archivo de la etapa del día se les descargará por parte del organizador 10 minutos antes de la salida a los pilotos de coches, SSV y camiones Élite y vendrá ya coloreado de manera estándar, del mismo modo que la versión en papel.

Los copilotos de estos vehículos solo dispondrán de la versión electrónica del libro de ruta, la cual cuenta con un mando a distancia conectado por cable.

El mando a distancia cuenta con seis botones divididos en dos filas verticales de tres. En la fila izquierda, en color rosa y de arriba abajo, está el de poner a cero el parcial (Trip 0), el de aumentar los kilómetro parciales (Trip +) y el de restar los kilómetros parciales (Trip -). En la fila derecha, en gris, están los relacionados con el roadbook: tachar la nota (lapicero), pasar nota/página (flecha hacia abajo) y volver a la nota/página anterior (flecha para arriba).

Los copilotos pueden configurar si quieren pasar de nota en nota o de página en página.

La tablet no es interactiva, es decir, solo muestra un PDF con las opciones que hemos comentado en los párrafos anteriores, pero el copiloto no puede editar la información, ni añadir ninguna otra. Tan solo se puede modificar el brillo de la misma a través de un botón lateral.

¿Qué ocurre si el mando a distancia del roadbook electrónico se rompe?

El copiloto puede activar el modo no remoto a través de uno de los botones laterales y pasar nota/pagina pulsando la esquina superior derecha de la tablet o retroceder una nota/página pulsando la esquina superior izquierda.

¿Cómo se integran las modificaciones en el roadbook electrónico del Dakar 2021?

En algunas ocasiones, el equipo de apertura del Dakar encuentra cambios en el recorrido o elementos que no estaban allí cuando diseñaron el roadbook. Así, anotan una serie de modificaciones que generalmente se comunicaban a los equipos la tarde antes de la etapa para que las añadieran al libro de ruta.

Ahora, como solo lo recibirán 10 minutos antes de la salida de cada jornada, estas se intentarán integrar en el dispositivo electrónico. En el Rally de Andalucía –que sirvió de prueba para el sistema– se entregaron en papel aparte, pero los copilotos ya se quejaron al respecto por la confusión que puede generar.

De todos modos, tal y como se implantó el año pasado, los copilotos no pueden añadir ningún tipo de información extra al libro de ruta, ni contar con anotaciones dentro de sus vehículos, bajo sanciones que pueden llegar a la descalificación.

¿Qué opinan los copilotos del roadbook electrónico en el Dakar 2021?

Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz en MINI X-Raid, –decisivo en la consecución del Dakar 2020– deja claro a Motorsport.com: “Es un pelín lenta de reacción por culpa del GPS. Porque la tablet solo lleva el roadbook, pero todos los valores que hay en la parte superior es una repetición de la información que le transmite el GPS y esta tiene un cierto tiempo de delay por la velocidad de transmisión, que emite a 2Hz por segundo y tarda en actualizarse demasiado".

"El inconveniente que veo es que hay mucha información y notas pequeñas que cuesta leer cuando vas dando botes y a la velocidad que vamos. En la tablet se ve más pequeño que en el papel y es muy difícil verlo definido".

“Es muy difícil saber qué es lo que vienes después de las cuatro notas de cada página. Porque cuando vas en un coche rápido y lo tienes en papel, puedes jugar con las manos y dejar una página a medio pasar, pero aquí estás muy limitado por la velocidad de la tableta. No puedes mover la cabeza al mismo movimiento que la tablet, entonces cuando sea terreno muy roto, leer las cosas va a ser complicado".

Alex Haro, copiloto de Giniel de Villiers en Toyota Gazoo Racing, añade a Motorsport.com: “Es un paso muy importante, es todo nuevo pero partimos de una base muy buena. Cuando vi cómo funcionaba y cómo se veía y demás, partimos de un hardware que está bien pensado y me atrevo a decir que está listo para hacer el Dakar ya. Hay pequeñas cosas a mejorar, pero la base es buena, no es de que no me atrevería a salir con él. Nos tenemos que adaptar también nosotros al aparato y pequeños detalles al día a día".

"Hay un grado de dificultad enorme porque nos tenemos que adaptar todos a ello. Pero tenemos que tener la mente abierta, el papel ha pasado a la historia. Es una nueva forma de hacerlo, pero es cierto que cuesta más de leer que el papel. Es más difícil y complicado, sí".

"Quizás se tendría que mejorar la resolución de algunas cosas o el tamaño de algunas indicaciones. Esto evita muchos casos donde se podia filtrar información. Ahora está todo muy atado que es el buen camino, eso y el sistema de cámaras hace que todos tengamos las misma información".

Mathieu Baumel, copiloto de Nasser Al Attiyah, apunta a Motorsport.com: "Lo probamos por primera vez en el Rally de Andalucía y creo que, como todas las cosas nuevas que pruebas, al principio no es fácil, porque son muchos cambios en la manera de trabajar y entenderlo. Nos llevó uno o dos días ser preciso con el nuevo sistema de pasar las notas con un mando a distancia, controlar los parciales y demás".

"Pero diría que es un sistema muy positivo, un gran paso adelante para el futuro de nuestro deporte. Toda la información es fácil de entender y yo creo que se ve lo suficientemente bien. Es un gran cambio, sin duda, pero el mayor problema, si es que lo hay, es que está fijo en el coche. Todo se mueve y no podemos ajustar la distancia de la tablet a nuestros ojos. Esto nos hará la vida un poco más difícil".

"También cambia la manera en la que trabajamos dentro del coche; ya no podemos preparar nada con antelación y simplemente vamos descubriendo cada nota cuando vamos avanzando en la etapa. Tienes que pensar mucho más rápido y tomar decisiones mucho más rápido que cuando íbamos con el de papel. Además, el piloto tiene que colaborar contigo y Nasser, por ejemplo, no se limita solo a conducir, también ayuda a la hora de tomar la mejor trazada posible. David Castera y la organización han hecho un gran trabajo".