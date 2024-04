Sainz no prestará atención a la pelea contra Al Attiyah por el título mundial

La tercera prueba de la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Rally-Raid estuvo llena de emoción por la batalla entre Nasser Al Attiyah y Carlos Sainz, aunque desde pronto se decantó la balanza hacia un qatarí que le arrebató al español el liderato del mundial con los puntos que sumó a lo largo de los tramos cronometrados en tierras de Portugal y Extremadura.

Mira cómo fue el BP Rally-Raid Portugal 2024 del W2RC: World Rally Raid Championship Al Attiyah vence en Portugal y supera a Sainz en la lucha por el título mundial

Sin embargo, no es algo que le importe demasiado al piloto del X-Raid MINI JCW Raid, que se estrenó con su nuevo coche y cosechó la cuarta posición, por detrás de su compañero, Joao Ferreira, y Lucas Moraes: "Fue bueno estar aquí y aprender con el nuevo coche para terminar cuarto. Estoy contento de haber venido y haber conocido la prueba, ha sido una buena cita en la que siempre es importante coger experiencia".

El resultado pudo haber sido diferente de no ser por el contratiempo que le lastró en los últimos kilómetros en el bucle alrededor de Grandola, en donde perdió el podio por la mecánica del coche en favor del brasileño: "Hoy, las cosas no fueron del todo bien, tuvimos un problema con el tubo de freno, pero estoy contento de acabar".

En el momento en el que terminó la etapa y se le preguntó sobre si le preocupaba perder la cabeza de la clasificación general tras la victoria de Nasser Al Attiyah, fue claro, aunque no confirmó nada sobre su futuro próximo a pesar de que hace unos días reveló su intención de estar en el Rally Dakar de 2025: "Ni lo he mirado [la clasificación de los puntos, pero, en cualquier caso, no lo voy a seguir".

Por su parte, el qatarí se mostró muy contento por su triunfo en tierras lusas, y dijo al cruzar la línea de meta con su Hunter: "Gracias a toda la gente portuguesa y a toda la organización, estamos muy contentos de ganar y también liderar el campeonato, estoy muy feliz".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!