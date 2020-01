Cottret, la nueva alma en la sombra del Dakar

Yeda (Arabia Saudí).- Jean-Paul Cottret (Gien, Francia, 1963) es uno de los nombres más reputados en el vivac del Dakar. No en vano, el francés ha ganado siete veces el mítico rally y ha sumado otros cuatro podios desde su debut en 1985. Junto a Stephane Peterhansel, con quien inició la andadura en coches en 1999, ha logrado todas sus victorias y formaron una pareja temible tanto en Mitsubishi, MINI, BMW y Volkswagen, como en los últimos años en Peugeot.

David Castera, nuevo director del rally desde el pasado marzo, decidió tras el Rally de Marruecos (3-9 de octubre) contar con él en el coche de apertura del Dakar 2020, el primero en Oriente Medio.

La presencia del copiloto francés garantiza una revisión exhaustiva del libro de ruta con varios días de antelación al paso de la carrera por la zona. Esto fue algo que los pilotos echaron en falta en Marruecos –carrera organizada por la empresa de Castera– y que el director del rally tuvo muy en cuenta desde entonces.

Así, ambos franceses hablaron a mediados de octubre, pero Cottret no tenía claro el movimiento, ya que le implicaba dejar su carrera deportiva como copiloto (tras ser 5º en 2019 con Despres), para dedicarse exclusivamente al nuevo proyecto de ASO en Oriente Medio. La insistencia de Castera surtió efecto y su ex compañero de equipo en los tiempos de Peugeot completó el recorrido del Dakar 2020 en noviembre de principio a fin por primera vez.

"Después de Marruecos, cuando vi los fallos que tuvimos allí, me di cuenta de que hay que tener a una persona muy buena para abrir pista y no la teníamos. Es una necesidad primordial. Le llamé para que se viniera, porque tenía otras ofertas, pero si entraba en la organización, ya dejaba definitivamente la competición. Dudó mucho, me dio largas, pero le insistí para que se viniera a Arabia Saudí para que me dijera qué opinaba del recorrido", cuenta el director del Dakar a Motorsport.com.

"Contratar a Polo Cottret y a Thierry Magnaldi [experimentado piloto con cerca de 20 Dakar en moto y coche] implica que a nivel de navegación no podíamos tener a nadie mejor. Es alguien que tiene una experiencia enorme para ayudarme a corregir y escribir el roadbook. Hemos hecho una cosa que nunca se hizo antes. Le mandamos hace un mes para hacer el recorrido una primera vez y ver cómo estaba el nivel de navegación que hemos preparado. Hicimos algunas correcciones que fueron muy positivas".

El trabajo de Cottret, sin duda, ofrece a la carrera un extra de experiencia fundamental a la hora de afrontar esta nueva filosofía de roadbook que Castera busca implantar, en la que en seis etapas (2, 3, 5, 6, 10 y 11) se dará el libro de ruta 15 minutos antes de la salida para los coches y 25 antes para las motos. Las quejas de los pilotos tras probarlo en Marruecos se centraban en la falta de rumbos (expresados en grados) en algunas indicaciones y eso parece haberlo solucionado el francés. Motorsport.com ha tratado de ponerse en contacto con él, pero se encuentra "en mitad de la nada".

Cottret salió hace seis días desde Yeda rumbo a Al Wajh, más de 650 kilómetros al norte por la costa del Mar Rojo, y el feedback que está dando a Castera es realmente útil. Junto a él y Magnaldi viaja un segundo coche con gente de logística y mecánicos. Ya le ha avisado de que las temperaturas bajan de 0ºC en algunos puntos, con hielo en varias zonas del recorrido... y a solo 1.200 metros de altura, nada que ver con Sudamérica.

"Ha salido con seis días de anticipación de la carrera, va haciendo las etapas una por una con el roadbook y cada día me manda una corrección, una modificación. Hay cuatro o cinco páginas de seis notas cada una… lo primero son los peligros, llovió un poco, y además me ha dicho que hace mucho frío. Anteayer encontró hielo en 30-40 km, con -2ºC a 1.200-1.300 metros. Es todo diferente y tenemos que dar mucha información. Yo lo conozco también mucho, porque hemos trabajado juntos y sé cuándo exagera o no", cuenta Castera.

"Me ha dicho que es muy difícil. Hemos cambiado cosas, yo estoy muy contento de tener su opinion y menos mal que contamos con ellos, porque me ha permitido modificarlo de una mejor manera, un Way Point [punto de paso] que se abre antes, otro después, hacer correcciones... Ya me ha dicho que las cuatro primeras etapas son muy difíciles en cuanto a navegación. La gente ya lo está cuchicheando. Saben que el gran Polo Cottret se ha perdido, así que… Están con miedo de qué se encontrarán".

Si Cottret se ha perdido, los 572 participantes que se espera que tomen la salida el próximo 5 de enero en Yeda, pueden empezar a temblar (o a bajar el ritmo).

Consulta aquí a todos y cada uno de los participantes españoles en el Dakar 2020

Galería Lista #12 Joan Barreda, Monster Energy Honda Team 1 / 52 Foto de: Honda Racing #14 Laia Sanz, GasGas Factory Racing 2 / 52 Foto de: GasGas Factory Racing #24 Lorenzo Santolino, Sherco TVS Rally Factory Team (2º por la derecha) 3 / 52 Foto de: Sherco Racing #25 Joan Pedrero García, Aventura Touareg KTM 4 / 52 Foto de: Juan Pedrero Garcia #38 Fausto Mota, XRaids Husqvarna 5 / 52 #74 Jaume Betriu, FN Speed KTM 6 / 52 Foto de: A.S.O. #81 Pep Mas, Pedregà Team 7 / 52 Foto de: Press Image #86 Julián José García Merino, Original by Motul - Yamaha 8 / 52 Foto de: Sergio Lillo #87 Rachid Al-lal Lahadil, Pedregà Team KTM 9 / 52 Foto de: Press Image #88 Javier Álvarez Fernández, Pedregà Team KTM 10 / 52 Foto de: Afriquia Merzouga Rally #98 Sara García, Original by Motul - Yamaha 11 / 52 Foto de: Sara García #99 Javi Vega, Original by Motul - Yamaha 12 / 52 Foto de: Press Image #105, Daniel Albero, Pedregà Team Husqvarna 13 / 52 #108 Ignacio Sanchís, FN Speed KTM 14 / 52 #112 José Arvest Portero, Club Aventura Touareg KTM 15 / 52 #154 Eduardo Iglesias, Galimplant KTM 16 / 52 Foto de: Afriquia Merzouga Rally #274 Toni Vingut, Pedregà Team Yamaha 17 / 52 Foto de: A.S.O. #301 Nani Roma, Borgward Team 18 / 52 Foto de: Borgward Team #301 Daniel Oliveras, Borgward Team 19 / 52 Foto de: Borgward Team #304 Alex Haro, Toyota Gazoo Racing 20 / 52 Foto de: Toyota Racing #305 Carlos Sainz, MINI X-Raid 21 / 52 Foto de: X-raid #305 Lucas Cruz, MINI X-Raid 22 / 52 Foto de: X-raid #310 Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing 23 / 52 Foto de: Press Image #310 Marc Coma, Toyota Gazoo Racing 24 / 52 Foto de: Toyota #325 Isidre Esteve y Txema Villalobos, Repsol Rally Team 25 / 52 Foto de: Repsol Rally Team #334 Jesús Calleja, Jaume Aregall, Overdrive 26 / 52 Foto de: Overdrive Racing #336 Cristina Gutiérrez, Pablo Moreno Huete, Mitsubishi Eclipse Cross 27 / 52 Foto de: Fotop #341 Óscar Fuertes y Diego Vallejo, SsangYong Korando DKR 28 / 52 Foto de: SsangYong . #345 Xavier Foj, Nacho Santamaría, Toyota Land Cruiser 29 / 52 Foto de: Foj Motorsport #364 Manuel Plaza, Mónica Plaza, Sodicars 30 / 52 Foto de: Press Image #377 Joan Font, Borja Rodríguez, FN Speed 31 / 52 #381 Juan Manuel Mañá, José Calvar, Toyota Land Cruiser 32 / 52 Foto de: Press Image #389 Pablo Cantó, Jatón Racing (en la foto, su copiloto, Ariel Jatón, a la izquierda) 33 / 52 Foto de: Acciona #390 Jordi Queralto, Krestex Team 34 / 52 Foto de: Press Image #401 Gerard Farrés, Armand Monleón, South Racing Can-Am 35 / 52 Foto de: South Racing #406 José Luis Peña y Rafa Tornabell, Xtreme Plus Polaris 36 / 52 Foto de: Xtremeplus #410 José Antonio Hinojo, Diego Ortega, South Racing Can-Am 37 / 52 Foto de: A.S.O. #415 Ruben Gracia, Sergio Peinado, Extreme GPR20 38 / 52 #420 Chus Puras, Javier Blanco, XRaids&BuggyMaster Can-Am 39 / 52 #430 Roberto Carranza, Juan Carlos Fernández, GPR Sport 40 / 52 Foto de: Uncredited #431 Juan Miguel Medero, FN Speed Can-Am 41 / 52 Foto de: A.S.O. #433 Santiago Navarro, Marc Solà, FN Speed Can-Am 42 / 52 #437 Eduardo Blanco, South Racing Can-AM (en la foto, junto a Jesús Calleja) 43 / 52 Foto de: Overdrive Racing #438 Miguel Ardid, Pedro López Chaves, XRaids&BuggyMaster Can-Am 44 / 52 Foto de: A.S.O. #445 Pedro Burgo, Marcos Burgo, Galimplant 45 / 52 Foto de: Press Image #450 Domingo Román, Eduardo Izquierdo, Extreme GPR20 46 / 52 #517 Ferrán Marco, Marc Torres, Team De Rooy Iveco (junto a Albert Llovera) 47 / 52 Foto de: Jordi Rierola #523 Xavi Domènech, Jordi Juvanteny, José Luis Criado, KH-7 Epsilon Team 48 / 52 Foto de: KH-7 Rally Team #529 Alberto Herrero, Julio Romero, TH Trucks 49 / 52 Foto de: Uncredited #537 Frances Ester Fernandez, Team Boucou 50 / 52 Foto de: Uncredited #539 Rafa Tibau, Ramón María Invernon, TH Trucks 51 / 52 Foto de: Press Image #541 Jordi Esteve, Enric Martí, TH Trucks 52 / 52 Foto de: Press Image

