Sainz: "Estoy harto, esto no es el Dakar"

La pareja española de MINI X-Raid sufrió de nuevo con la navegación en los primeros kilómetros de la quinta etapa del Dakar 2021, de Riad a Al Qaisumah (795 km, 456 cronometrados).

Antes de llegar siquiera a la primera referencia de tiempos del día, en el km 43, Sainz y Cruz perdieron casi media hora (28:40) respecto al mejor, Giniel de Villiers, buscando uno de los primeros puntos de paso, en un sector muy roto y engañoso con varios peligros en el terreno. Al Attiyah (5:56) y Peterhansel (4:54) también cedieron tiempo, pero menos.

Aunque los españoles lograron exprimir su buggy en los siguientes 400 kilómetros, no pudieron más que maquillar el resultado y entrar a 15:19 en meta, perdiendo 12:54 con Peterhansel y 10:41 con Al Attiyah, con quienes luchan por la victoria.

"Estoy un poco desmoralizado y disgustado, porque el rally parece más una gymkhana que un rally raid. Llevo 14 Dakares y nunca me había perdido dos días media hora, ni había visto a todo el mundo perdido… esto no es el Dakar", lanzó, visiblemente enfadado, el madrileño en meta.

"Realmente necesitamos… esto se está convirtiendo más en una gymkhana que en un rally. Lo que hemos visto hasta ahora no es un rally... simplemente no me gusta. Es más una lotería, algo así como encontrar… esto no son rallies. Estoy realmente harto".

"Es una gymkhana con la navegación. Nunca hemos tenido algo así. Todo el mundo se pierde, todo el mundo intenta buscar el punto… no es lo que me gusta, al menos".

El tres veces ganador del Dakar y bicampeón del mundo del WRC es el único que aguanta ahora a menos de una hora de Peterhansel y Al Attiyah (48:13), en tercer lugar. Pero necesita que les empiecen a pasar cosas a sus rivales para limar diferencia en las siete jornadas que restan de rally.

