La odisea de Isidre Esteve que le lleva a abandonar el Dakar

Haradh (Arabia Saudí).- Los sueños se destrozan en el Dakar con el revoloteo de las libélulas de Arabia Saudí, que visitan el vivac cada atardecer. Los de Isidre Esteve se diluyeron a 500 kilómetros de la frontera con Yemen, en Wadi Al Dawasir, donde los círculos de regadío tiñen de verde el marrón apagado del desierto.

El piloto catalán, que participaba en su 14º Dakar, el quinto en coche, era 32º en la general tras la sexta etapa, pero la jornada del domingo fue una auténtica pesadilla para él.

Al llegar al kilómetro 150 de la especial (de 546) el turbo del BV6 de Esteve y Txema Villalobos se fundió, literalmente. La gran cantidad de kilómetros con el pedal del acelerador a fondo que está exigiendo esta primera edición en Oriente Medio fue la responsable de que la pieza del BV6 de Sodicars no aguantara.

Ahí comenzó la odisea. Los catalanes tuvieron que esperar a su camión de asistencia y este les remolcó para tratar de llegar a la neutralización del km 253. Ocho horas tardaron en recorrer esos 100 kilómetros, el T4 de su equipo se llegó a quedar enganchado y la segunda unidad tuvo que venir a socorrerlos. Un trenecito de dos camiones y un coche intentaban el imposible... pero ya era de noche.

Una vez sustituido el turbo en la neutralización, y solos, sin los camiones de asistencia, Esteve y Villalobos se dispusieron a afrontar, a la épica, acompañados solo de los faros de su coche, los últimos 300 km de etapa, con dunas y planicies arenosas. Pero los comisarios del punto de control les alertaron de que era demasiado peligroso cruzarlas de noche y que no les podían garantizar la evacuación en caso de emergencia.

Tras varios minutos de dudas, consultando con su equipo y sus mecánicos, el ilerdense decidió emprender el regreso al vivac por carretera, esperando que la organización hubiera buscado una solución para que siguiera en carrera. Algo de lo que horas después se arrepentiría.

Tras haber salido a las 7.45 del vivac el domingo 7 de enero, llegaron a Wadi Al Dawasir a las 4.00 de la mañana del lunes 8 de enero. En seguida avisaron a dirección de carrera de la situación y empezaron las reuniones para encontrar una solución. El problema de Esteve es que fue incluido en la lista de pilotos prioritarios FIA para este Dakar por primera vez y el reglamento deja claro en su apartado 20P6.1h que ninguno de ellos podría acogerse a la Dakar Experience (clasificación paralela de aquellos que siguen en carrera tras haber abandonado).

No obstante, como en tantas otras ocasiones, la organización del rally sí permitió a Cyril Despres (piloto prioritario FIA) acogerse a la Dakar Experience tras abandonar en la etapa 3 en la categoría SSV (que comparte reglamento con la de coches y camiones).

“Nos aconsejaron por el iritrack [sistema de seguridad y conexión con el centro de control de carrera] no pasar las dunas de noche porque no podían garantizar nuestra seguridad. Dudamos, pero finalmente les hicimos caso, pensando que habrían planeado una solución y que podrías competir en la clasificación paralela. Después de estar todo el lunes de arriba a abajo hablando con los comisarios, con el PCO y hasta con David Castera nos han comunicado que el reglamento no nos lo permitía. El error fue nuestro por confiar en una posibilidad que nunca existió”, aseguró Esteve a Motorsport.com el lunes.

La cara del experimentado piloto catalán era todo un poema cuando la noche saudí cayó sobre el campamento de Wadi Al Dawasir. Los remordimientos por no haber decidido seguir en las dunas de noche, con el coche ya en perfectas condiciones tras el enorme trabajo de su copiloto, Villalobos, le acompañaron camino de la cama.

Por su cabeza pasaban los patrocinadores; su sueño de seguir escalando en el Dakar en coche, como ya hiciera en moto, tras ser 21º en 2019 y 2018; el haber sido, quizás, demasiado inocente; el mal sabor de boca de que con otros se hagan excepciones y a ti te saquen el reglamento como excusa.

No obstante, lo tiene claro: "Ahora toca empezar a pensar en el año que viene. Volveremos, con más ganas y con mejores medios para seguir demostrando que podemos estar ahí". Los sueños de Esteve no los apaga ni la noche más oscura en el desierto de Arabia.

