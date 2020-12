Los Plaza: 25º aniversario y en busca del top 20 del Dakar

Hace un año los nervios conseguían alterar el carácter calmado de Manuel Plaza (El Herrumblar, Cuenca, 1960) –Manolo para los amigos–. Estaba ante uno de los sueños de su vida: correr el Dakar con una de sus dos hijas, Mónica, la mayor. Pero 12 meses después y tras haber vivido y sufrido la experiencia única, todo el protocolo anti-COVID desplegado por la organización del rally ha elevado el nerviosismo en la pareja.

"Han sido una semanas previas de locura, con la tensión de estar confinado y la preocupación de poder llegar a dar positivo y encima las restricciones de los vuelos de última hora...", reconoce el padre, que disputará su 14º Dakar, a Motorsport.com.

Padre e hija han limitado sus contactos desde hace semanas para evitar que el trabajo de todo un 2020 complicadísimo cayese por la borda. No han podido competir juntos más que en el Rally TT de Cuenca –donde fueron 21º con el Sodicars BV6 4x4 que usó Isidre Esteve hasta el año pasado–, además de unos días de test en Masia Pelarda, pero aun así llegan con ganas de colarse en el top 20.

"Ha sido un año muy complicado para encontrar patrocinadores, pero gracias a las amistades hemos podido volver. Todos mis patrocinadores son amigos y han confiado en el proyecto en un año en el que hay empresas que lo están pasando mal y la situación económica no es buena en ningún sector", reflexiona Manolo.

"El objetivo es terminar, lo primero, y luego, si logramos acabar entre los 20 primeros, sería un éxito. Ojalá haya muchas dunas y podamos disfrutar, lucharemos cada día, y creo que lo podremos hacer bien".

Mónica también secunda las palabras de su padre, que este año celebrará el 25º aniversario de su primera participación en el Dakar (en 1996), la misma edad con la que competirá ella.

"Ilusionarnos con este proyecto otro año más y que casi todos los patrocinadores hayan seguido apoyándonos es increíble. Creo que después de un año tan complicado a nivel internacional es importante darle a la gente algo diferente a todo lo relacionado con el virus", dice a Motorsport.com.

"Al final, los dos somos competitivos y este año tenemos objetivo top 20, somos más ambiciosos. Pero al final es una carrera de descartes, de resistencia y de ser constantes con un ritmo alto. Además de tener ese lado romántico de padre e hija, queremos demostrar que él sigue teniendo gas".

Para su segunda aventura repetirán con un buggy de Sodicars, pero esta vez será otra unidad, completamente revisada por Pablo Huete, ex copiloto de Cristina Gutiérrez.

En 2020 sufrieron lo indecible con la mecánica y la electrónica, teniendo que llegar a parar en dos ocasiones en alguna especial para rellenar el depósito de aceite del motor. Aun así, lograron ver la meta de Qiddiya y acabar 55º

"Sinceramente, este año tengo más ilusión aún si cabe. Porque el año pasado íbamos con la duda de cómo sería Arabia y qué nos íbamos a encontrar, y la sorpresa fue que nos encantó. Este año pudimos probar el coche en Masia Pelarda, salimos con un motor nuevo y con muchas ganas, porque tenemos más confianza y sobre todo que la experiencia del año pasado, con todos los problemas que tuvimos, nos sirvió para partir con una base más sólida", reconoce el padre.

"Creo que terminamos gracias a todo el equipo, que todas las noches se volcaban con nosotros e intentaban resolver el problema. Nos apoyamos mucho Mónica y yo, y padeciendo, porque no íbamos al ritmo que queríamos, pero cada día era un triunfo llegar a meta. Fue un alivio llegar".

Mónica recuerda también lo positivo de la experiencia del pasado enero junto a su padre, donde ambos compartieron, hombro con hombro, la aventura de la que él siempre les hablaba a su hermana, a su madre y a ella a finales de enero, cuando volvía a casa.

"Uno de los mejores momentos fue la primera etapa de dunas seria, que me emocionó mucho vivir en primera persona lo que mi padre siempre nos ha contado a mi hermana y a mí de las sensaciones en un coche de carreras sobre las dunas. Y los dos últimos kilómetros de la última etapa, que estaba emocionada, estaba llorando, no quería que me viera y le dije que era un tramo espectáculo (risas)", dice con una sonrisa de oreja a oreja, definición de cómo es.

"Para mí es todo un orgullo que mi padre pueda seguir con 60 años subido en un coche de carreras y que encima yo esté a su lado. Me emociona volver a competir en el Dakar juntos".

Manolo no ha estado las 17 semanas que estuvo en 2020 recorriendo los desiertos de Marruecos, pero padre e hija están dispuestos a impresionar en las arenas saudíes del 3 al 15 de enero.

