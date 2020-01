Laia Sanz: "Ayer fue un día de pensar ¿qué hago aquí?"

Wadi Al Dawasir (Arabia Saudí).- Laia Sanz fue de las que más afectada se mostró el domingo al llegar al vivac tras la muerte de Paulo Gonçalves (Hero), con quien compartió estructura en Honda en 2015. Su rostro hablaba solo, los ojos tristes, la cara mirando al suelo, la voz baja.

24 horas después, la catalana compareció ante un reducido grupo de medios, entre los que estuvo Motorsport.com, para analizar la aciaga jornada y cómo afecta esto al resto del rally que aún queda por disputar.

"Es mejor haber parado, descansar un poco y creo que hoy estamos mejor que ayer. También por respeto a la familia. Haber seguido habría sido como si no hubiera pasado nada. Sé que ha pasado otras veces, porque me acuerdo que murió un polaco en Sudamérica y en el briefing hicimos un minuto de silencio y a los 10 segundos explicaron la etapa del día siguiente", rememoró.

"Todavía no sé cómo hubo gente que después de ver lo que vimos, que todos sabíamos lo que había pasado, porque le estaban reanimando y hacia 25 minutos que había pasado. Yo no pude seguir en el grupo en el que iba yo. Iba con Metge y Fagotter y se me fueron. No podía ni leer el roadbook. Quizás a mí me afectan más las cosas... A mí me va a costar acabar el rally mentalmente, apretar".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo iba a recordar a Gonçalves, después de haber compartido tantos momentos con él, respondió: "Era como se le veía, un buen tío. Conozco a muchos de los top que son capaces de cualquier triquiñuela para no abrir pista. Paulo era incapaz de hacer algo así, si ganaba una etapa era porque era el más rápido. Era un deportista 10, era de juego limpio y un buen tío además, amable con todo el mundo. Era de los mejores de aquí".

A pesar del cambio de cilindrada hace unos años, la seguridad en los rallies en motos sigue siendo un hándicap a tener en cuenta, y Sanz cree que es complicado controlar la velocidad a la que la nueva generación de pilotos está yendo.

"Es una generación nueva. El problema es que ahora todo el mundo es atleta de verdad, todo el mundo es muy profesional, hay muchas marcas oficiales y el nivel ha subido mucho. Para estar ahí, tienes que arriesgar. Además, la gente ha aprendido a navegar muy bien, hay más medios, más presupuesto en los equipos y para marcar las diferencias tienes que arriesgar mucho. Luego, el tipo de etapa de ayer no es algo que ayude a la seguridad, pero no es culpa de nadie, esto va como va y lo rallies son más peligrosos", aseguró.

Sanz reconoce que la presencia de su pareja, Jaume Betriu (15º en la general en su debut), es un plus de preocupación diario.

"Cada piloto tiene su manera de gestionarlo y de llevarlo a su manera. Por un lado, una vez aquí, sí, pero en la etapa fue peor para mí, porque el hecho de darle vueltas al coco y tener a tu pareja aquí no ayuda mucho. Estoy contenta por él, pero es difícil de gestionar porque cada vez que ves una moto parada miras que no sea la de él. Ahora va a costar más el resto de la carrera", concluyó.