Rabat estrena la nueva Ducati en un test en Misano

Después de que la espesa niebla impidiera a los dos pilotos del equipo Ducati Aruba.it Racing salir a la pista por la mañana, las condiciones meteorológicas mejoraron a primera hora de la tarde, sobre todo en cuanto a visibilidad, y Scott Redding y Michael Rinaldi se subieron a sus motos para completar medio fructífero día de pruebas en el Circuito de Misano.

Tanto Redding como Rinaldi trabajaron intensamente con su equipo, centrándose en probar nuevas soluciones de software, suspensión y embrague.

El británico completó 70 vueltas, mientras que el italiano, a pesar de una caída sin consecuencias en la primera parte de la sesión, dio 52.

"Ha sido el primer día con la moto oficial de la temporada 2021 y por eso estoy muy contento", comentó Redding. "Por desgracia, no pudimos rodar en toda la mañana debido a la niebla y, sinceramente, las condiciones tampoco eran ideales por la tarde. Pero era muy importante para el equipo volver a trabajar todos juntos".

Rinaldi, por su parte, señaló: "Estoy muy contento de haber podido rodar a pesar de que las condiciones de la pista eran bastante complicadas. Teníamos la oportunidad de probar nuevas soluciones. El resultado fue positivo aunque está claro que no se pudo llevar al límite. Estoy deseando volver a trabajar con el equipo", añadió.

Además de los dos pilotos del equipo oficial Ducati, en Misano también estuvo Tito Rabat. El debutante en el WorldSBK con Barni Racing también se subió por primera vez a la moto que utilizará esta temporada y dio 70 vueltas en todo el día.

"Mi primera impresión con el equipo y la nueva moto es bastante positiva", afirma Rabat. "Para ser sincero, a pesar de las condiciones meteorológicas, hoy he disfrutado mucho pilotando y probando algunas cosas sobre la moto. He podido descubrir un poco cómo funciona la Ducati Panigale V4 R, dónde está mi límite y dónde puedo empezar a trabajar. Están bastante contentos después del primer día. Estoy deseando que llegue el próximo test para seguir mejorando, porque he visto que podemos ser competitivos".

La próxima cita para el equipo Ducati Aruba.it Racing es el 15 y 16 de marzo de nuevo en el Misano World Circuit Marco Simoncelli con otros dos días de test privados.

Las fotos del test de Ducati en Misano