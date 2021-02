Una piloto de SBK se retira por el "trato misógino a la mujer"

La igualdad de género es, sin duda, un tema de actualidad que provoca debates en todos los ámbitos de la sociedad. El motociclismo no es indiferente y se ha encontrado en el ojo del huracán tras unas declaraciones muy contundentes de Sharni Pinfold, una piloto australiana que ha arremetido contra la desigualdad de trato entre hombres y mujeres en el mundo del motor.

La australiana, que se trasladó hasta Gran Bretaña para disputar el campeonato nacional de Moto3 gracias a un patrocinador, se ganó un puesto en la Copa de Europa Femenina, disputándola en tres ocasiones. El gran salto se produjo cuando debutó en el Mundial de Supersport300 con el equipo de Smrz en Magny-Cours, donde terminó con una fractura de clavícula.

En una publicación en Instagram, Pinfold anunció el pasado 24 de enero su retirada de la competición explicando los motivos que le han llevado a colgar el casco con tan solo 25 años.

"Este post es para anunciar la decisión que he tomado de alejarme de la competición. Esta decisión no se ha tomado a la ligera, aunque es es pensando en mis mejores intereses. Mi padre falleció poco antes de que yo empezara a competir. Eso ha significado que todo lo que he hecho, lo he hecho por mi cuenta, sin orientación ni apoyo. Viniendo de un entorno sin apoyo financiero ni personal, hice realidad mi carrera con determinación y sacrificio, lo que me hizo depender de otras personas".

Durante mi trayectoria, he experimentado y me he visto expuesta a muchos retos, algunos de los cuales me cuesta incluso hablar sobre ellos. La mayor parte de los retos a los que me he enfrentado han surgido de la falta de respeto y el trato despectivo a las mujeres. Cosas que sé que nunca debería haber experimentado o a las que debería haber estado expuesta de haber sido hombre. Siento que no quiero seguir exponiéndome a este comportamiento ni que me traten así nunca más. Me entristece profundamente ver las dificultades de mi viaje y reconocer el hecho de que las mujeres que dedican su vida a perseguir sus sueños están expuestas a esto y son tratadas de esta manera. Este fue el principal factor que contribuyó a mi decisión de alejarme".

"Mi amor por el deporte continúa y no estoy segura de lo que me deparará el futuro. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido, es una pena que no haya podido desarrollar todo mi potencial. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, me han dado oportunidades y a los amigos que he conocido por el camino. Espero que mi experiencia pueda ayudar y animar a otros a saber que merecen todo lo que quieren. Mi deseo para los demás es que sepan que nadie tiene derecho a hacerles sentir indignos o incómodos, y que deben descartar todo lo que no es correcto".

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados y, a través de un comunicado, ha subrayado que la igualdad de género es uno de sus principales objetivos y que está trabajando intensamente para ello.

Nita Korhonen, directora de la Comisión de Mujeres en el Motociclismo (CFM), comentó: "La FIM no acepta ningún tipo de discriminación hacia sus pilotos, independientemente del género. Somos una familia motera, todo el mundo es bienvenido. No se toleran las acciones o comentarios inapropiados. Nuestro objetivo es apoyar a todos los corredores y permitirles alcanzar sus sueños y mantener su motivación. La Comisión de Mujeres en el Motociclismo de la FIM, junto con la FIM y sus partes interesadas, siguen trabajando duro para mejorar la igualdad de género en nuestro deporte a todos los niveles".

Pinfold respondió: "Por lo que he vivido a lo largo de mi trayectoria, mi deseo es poder ayudar a crear conciencia sobre el trato irrespetuoso y misógino hacia el género femenino. Espero realmente poder fomentar la necesaria mejora tanto en la industria de la moto como en todas las industrias en las que las mujeres reciben un trato diferente. No soy solo yo, hay muchas otras mujeres que han sido maltratadas y, como resultado, espero poder animar a otras a reconocer la importancia y el valor de la autoestima. Para mí sería fácil quedarme de brazos cruzados y señalar con el dedo a los culpables, pero creo que la verdadera fuerza viene determinada por la forma de responder. No estoy aquí para hacerme la víctima, sino para defender lo que es correcto y trasladar el mensaje a todas las mujeres. Agradezco el apoyo y las medidas adoptadas por la FIM, con el claro objetivo de que haya igualdad para todos. Por esto es por lo que estamos luchando".

Fotos de Sharni Pinfold en WorldSSP 300