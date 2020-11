La opinión de Rea sobre la nueva Kawasaki: "Hay pros y contras"

El seis veces campeón del WorldSBK marcó su mejor tiempo con un neumático de clasifiación hacia el final de los dos días de test a lomos de la Ninja ZX-10RR 2021, que cuenta con un motor actualizado y un nuevo y distintivo carenado frontal para ayudar a la aerodinámica.

Su tiempo de 1:38.324 se quedó a una décima de su propio récord de la pole en la ronda de Jerez de 2019, y le dejó más de medio segundo de ventaja sobre su rival más cercano, Toprak Razgatlioglu.

"He dado muchas vueltas con un neumático viejo y parece que ese es el mayor problema que he tenido que afrontar en esta prueba. No he sido súper rápido con un neumático nuevo", dijo Rea. "Cuantas más vueltas he dado, más rápido he ido, lo cual es un buen problema, pero es extraño que cuando pongo un neumático nuevo no haya mejorado más".

"Hay ventajas y desventajas y tenemos un montón de información para volver ahora a la fábrica y evaluar todo antes de regresar a la pista y seguir en Motorland [Aragón] la próxima semana".

La crónica del test: Rea rueda más rápido en Jerez con la SBK que Bradl con la MotoGP

"Podemos ver algunas diferencias, pero creo que tenemos que poner todo el paquete junto. Aun así, esperamos poder probar algunos elementos nuevos antes de que empiece la temporada 2021. El proyecto aún es muy joven, así que seguiremos trabajando como en cada pretemporada, pero realmente estamos satisfechos con este test".

El jefe de equipo de Rea, Pere Riba, añadió: "Tenemos la nueva moto y hemos estado probando todos los complementos, los viejos y los nuevos, solo para recoger la información".

"El motor tiene un nuevo carácter y esto tiene su efecto. La aerodinámica del nuevo carenado parece funcionar muy bien y ayuda en diferentes áreas. También hace que la moto funcione un poco diferente en términos de equilibrio y necesitamos tiempo para buscar el mejor paquete".

El compañero de equipo de Rea, Alex Lowes, también pilotó la nueva Kawasaki en el segundo día de la prueba y terminó tercero, ligeramente por detrás del hombre de Yamaha Razgatlioglu.

Las fotos de la nueva Kawasaki Ninja ZX-10RR para el WorldSBK 2021