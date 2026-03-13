WRC Kenia: las condiciones extremas obligan a cancelar una etapa

Los organizadores del Safari Rally Kenya se han visto obligados a cancelar la tercera etapa del Campeonato Mundial de Rally debido al "deterioro de las condiciones de la carretera".

Los equipos tenían previsto comenzar la jornada del viernes con una segunda pasada por la etapa Camp Moran, de 24,35 km, pero la FIA confirmó que el estado de la carretera no era el adecuado para que la etapa pudiera celebrarse.

"La SS3 Camp Moran 2 ha sido cancelada debido al deterioro de las condiciones de la carretera. La jornada de hoy comenzará con la SS4 a las 09:11 (hora local)", reza un breve comunicado de la FIA.

La etapa de Camp Moran dio inicio al rally el jueves por la tarde, poniendo a prueba a los equipos hasta el límite, ya que las fuertes lluvias convirtieron una prueba ya de por sí complicada en un baño de barro. La carretera se llenó rápidamente de agua y quedó muy deteriorada tras el paso de los participantes.

Los que encabezaban la clasificación se enfrentaron a las mejores condiciones meteorológicas. Oliver Solberg, de Toyota, logró dominar las condiciones extremas y registró un tiempo espectacular, 30 segundos más rápido que su rival más cercano y compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans. Ambos se encontraban entre los numerosos pilotos que tuvieron problemas de visibilidad, ya que los parabrisas se cubrieron de barro y se empañaron.

Casi cuatro minutos separaban a los participantes del Rally1 debido a las condiciones extremas. El dos veces ganador del Rally Safari y actual campeón del mundo, Sébastien Ogier, estaba a más de un minuto del líder, en tercera posición, y el mejor piloto de Hyundai, Thierry Neuville, a más de dos minutos del ritmo de Solberg.

Como resultado de la cancelación, se espera que el rally continúe con la cuarta etapa, Loldia (18,95 km), con Solberg a la cabeza de los cinco primeros puestos de Toyota, aventajando a Evans en 33.3 segundos y a Ogier, en tercera posición, en 1:05.1s.

