Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
WRC Rally de Kenya

Horarios del Rally Safari de Kenia del WRC 2026, recorrido y cómo verlo en TV

El Mundial de Rallies afronta este fin de semana, del 12 al 15 de marzo, la cita más dura de todo el calendario: el Rally Safari de Kenia. Apunta los horarios y cómo verlo.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: McKlein / Motorsport Images

Sigue la temporada 2026 del Mundial de Rallies. Tras las dos primeras pruebas en Montecarlo y Suecia, que han confirmado el poderío de Toyota sobre Hyundai Motorsport y han dejado a Elfyn Evans como líder del campeonato sobre Oliver Solberg, el WRC afronta la que probablemente sea la prueba más dura del calendario, por cómo lleva al límite las mecánicas: el Rally Safari de Kenia, en el que volverá a la acción el vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier. Apunta los horarios del fin de semana, del 12 al 15 de marzo, y cómo verlo todo en directo en televisión.

Qué pasó en el Rally de Suecia 2026:

Horarios del Rally Safari de Kenia 2026 del WRC para España, recorrido y tramos

Tras un Shakedown organizado en la mañana del jueves 12 de marzo, el Rally Safari de Kenia comenzará oficialmente por la tarde, con dos tramos cronometrados, el primero de casi 25 kilómetros. El viernes será un día especialmente ajetreado, con un total de ocho especiales, antes de un sábado en el que habrá seis. El último bucle, el domingo, constará de cuatro tramos, haciendo un total de 20 especiales y 350,52 km cronometrados.

Jueves 12 de marzo de 2026
SS1 14:05h Camp Moran 1 24,35 km
SS2 15:23h Mzabibu 1 8,86 km
Viernes, 13 de marzo de 2026
SS3 6:03h Camp Moran 2 24,35 km
SS4 7:06h Loldia 1 25,04 km
SS5 8:24h Kengen Geothermal 1 13,16 km
SS6 9:17h Kedong 1 13,79 km
SS7 12:00h Kedong 2 13,79 km
SS8 12:58h Kengen Geothermal 2 13,16 km
SS9 13:56h Loldia 2 25,04 km
SS10 14:59h Mzabibu 2 8,86 km
Sábado, 14 de marzo de 2026
SS11 6:35h Soysambu 1 24,94 km
SS12 7:35h Elmenteita 1 18,01 km
SS13 8:33h Sleeping Warrior 1 18,41 km
SS14 13:05h Soysambu 2 24,94 km
SS15 14:05h Elmenteita 2 18,01 km
SS16 15:03h Sleeping Warrior 2 18,41 km
Domingo, 15 de marzo de 2026
SS17 6:09h Oserengoni 1 18,22 km
SS18 7:35h Hell's Gate 1 10,48 km
SS19 8:38h Oserengoni 2 18,22 km
SS20 11:15h Hell's Gate 2 (Power Stage) 10,48 km

Cómo ver por la tele el Rally Safari de Kenia 2026 del WRC en España

La cobertura por televisión del Mundial de Rallies se mantiene sin cambios para este 2026 en España, y el Rally Safari de Kenia se podrá seguir en directo en cualquier dispositivo a través de DAZN, que incluye, siempre y cuando pagues un precio extra de 10,99 euros al mes, RallyTV, la plataforma oficial del WRC, que es accesible también de forma independiente para los aficionados (también emite el Europeo de Rallies, entre otros contenidos).

Cabe recordar, eso sí, que DAZN emitirá gratis, como hace habitualmente, las jornadas del jueves y del viernes, mientras que las del sábado y el domingo serán contenidos de pago.

Por último, pero no por ello menos importante, en Motorsport.com encontrarás una cobertura completa del Rally Safari de Kenia, con crónicas diarias, noticias de última hora y lo más destacado de la tercera cita del WRC 2026.

Los inscritos del Rally Safari de Kenia 2026 del WRC

A diferencia de las dos primeras citas del WRC 2026, no habrá 11 participantes, sino solo 10 en la categoría Rally1. Sébastien Ogier regresará a la acción tras su ausencia en Suecia. Así, Toyota volverá a contar con una armada de cinco coches. En Hyundai, el tercer i20 N se entregará, al igual que en la ronda sueca, a Esapekka Lappi, mientras que M-Sport solo inscribirá dos Ford Puma. En WRC2, el único representante español será Rogelio Peñate, copiloto del paraguayo Diego Domínguez.

NÚMERO

PILOTOS

 COCHE
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
1

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
 11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

  Hyundai i20 N Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen 

 Hyundai i20 N Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1

Los últimos 10 ganadores del Rally Safari de Kenia del WRC

Elfyn Evans avait remporté de main de maître l'édition 2025 du Safari Rally.

Elfyn Evans ganó con maestría la edición de 2025 del Safari Rally.

Foto de: Red Bull Content Pool

2025

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
2024

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2023 France Sébastien Ogier
France Vincent Landais		 Toyota GR Yaris Rally1
2022

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2021

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Toyota GR Yaris WRC
2002

United Kingdom Colin McRae

United Kingdom Nicky Grist

 Ford Focus RS WRC 02
2001

Finland Tommi Mäkinen

Finland Risto Mannisenmäki

 Mitsubishi Lancer Evolution 6.5
2000

United Kingdom Richard Burns

United Kingdom Robert Reid

 Subaru Impreza WRC
1999

United Kingdom Colin McRae

United Kingdom Nicky Grist

 Ford Focus WRC
1998

United Kingdom Richard Burns

United Kingdom Robert Reid

 Mitsubishi Lancer Evolution IV
1997

United Kingdom Colin McRae

United Kingdom Nicky Grist

 Subaru Impreza WRC

Así llega el WRC 2026 al Rally Safari de Kenia

Pos Piloto Puntos Monaco Sweden Kenya Croatia (Hrvatska) Spain Portugal Greece Estonia Finland Paraguay Chile Italy Saudi Arabia
1 United KingdomE. EvansToyota Racing 60 26/2 34/1 - - - - - - - - - - -
2 SwedenO. SolbergToyota Racing 47 30/1 17/4 - - - - - - - - - - -
3 JapanT. KatsutaToyota Racing 30 6/7 24/2 - - - - - - - - - - -
4 FranceA. FourmauxHyundai Motorsport 28 17/4 11/5 - - - - - - - - - - -
5 BelgiumT. NeuvilleHyundai Motorsport 21 10/5 11/7 - - - - - - - - - - -
6 FranceS. OgierToyota Racing 18 18/3 - - - - - - - - - - - -
7 FinlandS. PajariToyota Gazoo Racing WRT2 17 - 17/3 - - - - - - - - - - -
8 FinlandE. LappiHyundai Motorsport 9 - 9/6 - - - - - - - - - - -
9
L. Rossel2C Compétition
 8 8/6 - - - - - - - - - - - -
10 FranceY. RosselLancia Corse HF 6 6/18 - - - - - - - - - - - -
11 ItalyR. Daprà 4 4/8 - - - - - - - - - - - -
12 IrelandJ. ArmstrongM-Sport 4 - 4/8 - - - - - - - - - - -
13
A. Pelamourgues
 2 2/9 - - - - - - - - - - - -
14 IrelandJ. McErleanM-Sport 2 - 2/9 - - - - - - - - - - -
15
M. Fontana
 2 2/31 - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. Camilli 1 1/10 - - - - - - - - - - - -
17 FinlandR. KorhonenRautio Motorsport 1 - 1/10 - - - - - - - - - - -

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El plan de mejoras de Hyundai en el WRC para acercarse a Toyota

Mejores comentarios

Más de
Rubén Carballo Rosa

Horarios de la IndyCar 2026 en Arlington y cómo verlo en TV

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
Horarios de la IndyCar 2026 en Arlington y cómo verlo en TV

Márquez: "No creo que pueda planificar mi retirada, es algo que sentiré"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "No creo que pueda planificar mi retirada, es algo que sentiré"

F2: Alex Dunne pide disculpas tras estrellarse con su compañero en Australia

FIA F2
FIA F2
Albert Park
F2: Alex Dunne pide disculpas tras estrellarse con su compañero en Australia

Últimas noticias

Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Por qué no es el momento de entrar en pánico por las carreras "artificiales" de la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Por qué no es el momento de entrar en pánico por las carreras "artificiales" de la F1 2026

Alonso no espera una historia distinta en China; la esperanza es Japón

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Alonso no espera una historia distinta en China; la esperanza es Japón

Ganadores y perdedores de una carrera de IndyCar llena de acción en Phoenix

IndyCar
Indy IndyCar
Phoenix Raceway
Ganadores y perdedores de una carrera de IndyCar llena de acción en Phoenix