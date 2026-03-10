Horarios del Rally Safari de Kenia del WRC 2026, recorrido y cómo verlo en TV

Sigue la temporada 2026 del Mundial de Rallies. Tras las dos primeras pruebas en Montecarlo y Suecia, que han confirmado el poderío de Toyota sobre Hyundai Motorsport y han dejado a Elfyn Evans como líder del campeonato sobre Oliver Solberg, el WRC afronta la que probablemente sea la prueba más dura del calendario, por cómo lleva al límite las mecánicas: el Rally Safari de Kenia, en el que volverá a la acción el vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier. Apunta los horarios del fin de semana, del 12 al 15 de marzo, y cómo verlo todo en directo en televisión.

Horarios del Rally Safari de Kenia 2026 del WRC para España, recorrido y tramos

Tras un Shakedown organizado en la mañana del jueves 12 de marzo, el Rally Safari de Kenia comenzará oficialmente por la tarde, con dos tramos cronometrados, el primero de casi 25 kilómetros. El viernes será un día especialmente ajetreado, con un total de ocho especiales, antes de un sábado en el que habrá seis. El último bucle, el domingo, constará de cuatro tramos, haciendo un total de 20 especiales y 350,52 km cronometrados.

Jueves 12 de marzo de 2026 SS1 14:05h Camp Moran 1 24,35 km SS2 15:23h Mzabibu 1 8,86 km Viernes, 13 de marzo de 2026 SS3 6:03h Camp Moran 2 24,35 km SS4 7:06h Loldia 1 25,04 km SS5 8:24h Kengen Geothermal 1 13,16 km SS6 9:17h Kedong 1 13,79 km SS7 12:00h Kedong 2 13,79 km SS8 12:58h Kengen Geothermal 2 13,16 km SS9 13:56h Loldia 2 25,04 km SS10 14:59h Mzabibu 2 8,86 km Sábado, 14 de marzo de 2026 SS11 6:35h Soysambu 1 24,94 km SS12 7:35h Elmenteita 1 18,01 km SS13 8:33h Sleeping Warrior 1 18,41 km SS14 13:05h Soysambu 2 24,94 km SS15 14:05h Elmenteita 2 18,01 km SS16 15:03h Sleeping Warrior 2 18,41 km Domingo, 15 de marzo de 2026 SS17 6:09h Oserengoni 1 18,22 km SS18 7:35h Hell's Gate 1 10,48 km SS19 8:38h Oserengoni 2 18,22 km SS20 11:15h Hell's Gate 2 (Power Stage) 10,48 km

Cómo ver por la tele el Rally Safari de Kenia 2026 del WRC en España

La cobertura por televisión del Mundial de Rallies se mantiene sin cambios para este 2026 en España, y el Rally Safari de Kenia se podrá seguir en directo en cualquier dispositivo a través de DAZN, que incluye, siempre y cuando pagues un precio extra de 10,99 euros al mes, RallyTV, la plataforma oficial del WRC, que es accesible también de forma independiente para los aficionados (también emite el Europeo de Rallies, entre otros contenidos).

Cabe recordar, eso sí, que DAZN emitirá gratis, como hace habitualmente, las jornadas del jueves y del viernes, mientras que las del sábado y el domingo serán contenidos de pago.

Por último, pero no por ello menos importante, en Motorsport.com encontrarás una cobertura completa del Rally Safari de Kenia, con crónicas diarias, noticias de última hora y lo más destacado de la tercera cita del WRC 2026.

Los inscritos del Rally Safari de Kenia 2026 del WRC

A diferencia de las dos primeras citas del WRC 2026, no habrá 11 participantes, sino solo 10 en la categoría Rally1. Sébastien Ogier regresará a la acción tras su ausencia en Suecia. Así, Toyota volverá a contar con una armada de cinco coches. En Hyundai, el tercer i20 N se entregará, al igual que en la ronda sueca, a Esapekka Lappi, mientras que M-Sport solo inscribirá dos Ford Puma. En WRC2, el único representante español será Rogelio Peñate, copiloto del paraguayo Diego Domínguez.

Los últimos 10 ganadores del Rally Safari de Kenia del WRC

Elfyn Evans ganó con maestría la edición de 2025 del Safari Rally. Foto de: Red Bull Content Pool

2025 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 2024 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2023 Sébastien Ogier

Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 2022 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2021 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Toyota GR Yaris WRC 2002 Colin McRae Nicky Grist Ford Focus RS WRC 02 2001 Tommi Mäkinen Risto Mannisenmäki Mitsubishi Lancer Evolution 6.5 2000 Richard Burns Robert Reid Subaru Impreza WRC 1999 Colin McRae Nicky Grist Ford Focus WRC 1998 Richard Burns Robert Reid Mitsubishi Lancer Evolution IV 1997 Colin McRae Nicky Grist Subaru Impreza WRC

