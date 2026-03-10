Horarios del Rally Safari de Kenia del WRC 2026, recorrido y cómo verlo en TV
El Mundial de Rallies afronta este fin de semana, del 12 al 15 de marzo, la cita más dura de todo el calendario: el Rally Safari de Kenia. Apunta los horarios y cómo verlo.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto de: McKlein / Motorsport Images
Sigue la temporada 2026 del Mundial de Rallies. Tras las dos primeras pruebas en Montecarlo y Suecia, que han confirmado el poderío de Toyota sobre Hyundai Motorsport y han dejado a Elfyn Evans como líder del campeonato sobre Oliver Solberg, el WRC afronta la que probablemente sea la prueba más dura del calendario, por cómo lleva al límite las mecánicas: el Rally Safari de Kenia, en el que volverá a la acción el vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier. Apunta los horarios del fin de semana, del 12 al 15 de marzo, y cómo verlo todo en directo en televisión.
Horarios del Rally Safari de Kenia 2026 del WRC para España, recorrido y tramos
Tras un Shakedown organizado en la mañana del jueves 12 de marzo, el Rally Safari de Kenia comenzará oficialmente por la tarde, con dos tramos cronometrados, el primero de casi 25 kilómetros. El viernes será un día especialmente ajetreado, con un total de ocho especiales, antes de un sábado en el que habrá seis. El último bucle, el domingo, constará de cuatro tramos, haciendo un total de 20 especiales y 350,52 km cronometrados.
|Jueves 12 de marzo de 2026
|SS1
|14:05h
|Camp Moran 1
|24,35 km
|SS2
|15:23h
|Mzabibu 1
|8,86 km
|Viernes, 13 de marzo de 2026
|SS3
|6:03h
|Camp Moran 2
|24,35 km
|SS4
|7:06h
|Loldia 1
|25,04 km
|SS5
|8:24h
|Kengen Geothermal 1
|13,16 km
|SS6
|9:17h
|Kedong 1
|13,79 km
|SS7
|12:00h
|Kedong 2
|13,79 km
|SS8
|12:58h
|Kengen Geothermal 2
|13,16 km
|SS9
|13:56h
|Loldia 2
|25,04 km
|SS10
|14:59h
|Mzabibu 2
|8,86 km
|Sábado, 14 de marzo de 2026
|SS11
|6:35h
|Soysambu 1
|24,94 km
|SS12
|7:35h
|Elmenteita 1
|18,01 km
|SS13
|8:33h
|Sleeping Warrior 1
|18,41 km
|SS14
|13:05h
|Soysambu 2
|24,94 km
|SS15
|14:05h
|Elmenteita 2
|18,01 km
|SS16
|15:03h
|Sleeping Warrior 2
|18,41 km
|Domingo, 15 de marzo de 2026
|SS17
|6:09h
|Oserengoni 1
|18,22 km
|SS18
|7:35h
|Hell's Gate 1
|10,48 km
|SS19
|8:38h
|Oserengoni 2
|18,22 km
|SS20
|11:15h
|Hell's Gate 2 (Power Stage)
|10,48 km
Cómo ver por la tele el Rally Safari de Kenia 2026 del WRC en España
La cobertura por televisión del Mundial de Rallies se mantiene sin cambios para este 2026 en España, y el Rally Safari de Kenia se podrá seguir en directo en cualquier dispositivo a través de DAZN, que incluye, siempre y cuando pagues un precio extra de 10,99 euros al mes, RallyTV, la plataforma oficial del WRC, que es accesible también de forma independiente para los aficionados (también emite el Europeo de Rallies, entre otros contenidos).
Cabe recordar, eso sí, que DAZN emitirá gratis, como hace habitualmente, las jornadas del jueves y del viernes, mientras que las del sábado y el domingo serán contenidos de pago.
Por último, pero no por ello menos importante, en Motorsport.com encontrarás una cobertura completa del Rally Safari de Kenia, con crónicas diarias, noticias de última hora y lo más destacado de la tercera cita del WRC 2026.
Los inscritos del Rally Safari de Kenia 2026 del WRC
A diferencia de las dos primeras citas del WRC 2026, no habrá 11 participantes, sino solo 10 en la categoría Rally1. Sébastien Ogier regresará a la acción tras su ausencia en Suecia. Así, Toyota volverá a contar con una armada de cinco coches. En Hyundai, el tercer i20 N se entregará, al igual que en la ronda sueca, a Esapekka Lappi, mientras que M-Sport solo inscribirá dos Ford Puma. En WRC2, el único representante español será Rogelio Peñate, copiloto del paraguayo Diego Domínguez.
|NÚMERO
|
PILOTOS
|COCHE
|99
|
Oliver Solberg
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|33
|
Elfyn Evans
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|4
|
Esapekka Lappi
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
Los últimos 10 ganadores del Rally Safari de Kenia del WRC
Elfyn Evans ganó con maestría la edición de 2025 del Safari Rally.
Foto de: Red Bull Content Pool
|2025
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Toyota GR Yaris Rally1
|2023
| Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2021
|
Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris WRC
|2002
|
Colin McRae
Nicky Grist
|Ford Focus RS WRC 02
|2001
|
Tommi Mäkinen
Risto Mannisenmäki
|Mitsubishi Lancer Evolution 6.5
|2000
|
Richard Burns
Robert Reid
|Subaru Impreza WRC
|1999
|
Colin McRae
Nicky Grist
|Ford Focus WRC
|1998
|
Richard Burns
Robert Reid
|Mitsubishi Lancer Evolution IV
|1997
|
Colin McRae
Nicky Grist
|Subaru Impreza WRC
Así llega el WRC 2026 al Rally Safari de Kenia
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|E. EvansToyota Racing
|60
|26/2
|34/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|O. SolbergToyota Racing
|47
|30/1
|17/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|T. KatsutaToyota Racing
|30
|6/7
|24/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. FourmauxHyundai Motorsport
|28
|17/4
|11/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|T. NeuvilleHyundai Motorsport
|21
|10/5
|11/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|S. OgierToyota Racing
|18
|18/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|S. PajariToyota Gazoo Racing WRT2
|17
|-
|17/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|E. LappiHyundai Motorsport
|9
|-
|9/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|
L. Rossel2C Compétition
|8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Y. RosselLancia Corse HF
|6
|6/18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|R. Daprà
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|J. ArmstrongM-Sport
|4
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|
A. Pelamourgues
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|J. McErleanM-Sport
|2
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|
M. Fontana
|2
|2/31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. Camilli
|1
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|R. KorhonenRautio Motorsport
|1
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
