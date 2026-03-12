WRC Kenia: Solberg arrasa bajo el barro y se escapa desde el primer día
Un tramo muy embarrado permitió a Oliver Solberg forjar una sólida ventaja desde la primera jornada del Safari Rally. Elfyn Evans y Sébastien Ogier completan el podio provisional y Hyundai está en grandes dificultades.
Tras enfrentarse a la nieve y al hielo en Montecarlo y Suecia, los pilotos del WRC cambian totalmente de escenario este fin de semana con el primer rally sobre tierra del año en Kenia. Este jueves había dos especiales propiamente dichas en el programa, incluida una de las más largas del rally (Camp Moran 1 – 24,35 km) para abrir la acción.
Esta especial se disputó en condiciones particularmente difíciles. Los chubascos dejaron la pista muy embarrada, con tramos casi impracticables debido a la gran cantidad de agua, tanto al inicio como al final de la especial, separados por largas rectas algo más despejadas. Además, las condiciones fueron empeorando con el paso de los coches, con una lluvia cada vez más intensa.
Segundo en el orden de salida, Oliver Solberg marcó el mejor tiempo, con diferencias ya colosales: 30 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans y 1:09:3 sobre Sébastien Ogier, presente por segunda vez este año. Takamoto Katsuta cedió 1:15:7 tras una especial muy dura para él, ya que la comunicación con su copiloto, Aaron Johnston, se cortó y este tuvo que guiarlo haciéndole gestos.
Sami Pajari, inscrito con el quinto Toyota, los pilotos de Hyundai y los de M-Sport Ford cedieron por su parte más de dos minutos. Joshua McErlean perdió cerca de cuatro minutos solo en esta especial.
Toyota confirma su ventaja sobre Hyundai
La segunda especial del programa (Mzabibu 1 – 8,86 km) ofreció condiciones más secas, primero por los estrechos caminos de la granja Morendat, antes de una sección más rápida y, finalmente, una última parte más revirada. En este contexto, las diferencias fueron más habituales entre los líderes.
Ogier ganó la especial, por delante de Pajari, Katsuta, Solberg y Evans, que cedió 7,5. El tramo volvió a ser complicado para Hyundai. Thierry Neuville no recortó tanto las curvas como los otros pilotos y cedió 12,8 respecto a Ogier, en un i20 afectado por un problema técnico.
Adrien Fourmaux perdió unos veinte segundos, también con una alerta de temperatura del motor en el cuadro de mandos y un sonido anormal. Esapekka Lappi, por su parte, estuvo a punto de volcar tras aterrizar sobre dos ruedas. Él también tenía una alerta en su Hyundai.
En la general, Solberg conservó una ventaja muy amplia, de 33,3 sobre Evans, mientras que Ogier se mantuvo a más de un minuto. Katsuta y Pajari completaron un top 5 nuevamente dominado por Toyota. Los pilotos de Hyundai ya tienen un gran retraso, con Neuville y Fourmaux luchando por la sexta posición con Jon Armstrong en su Ford. Los tres están a más de dos minutos del liderato.
Los pilotos volverán a ponerse al volante el viernes por la mañana para la jornada más larga de este Safari Rally.
|Scratchs del jueves por la tarde
|ES1
|24,35 km
|Camp Moran 1
|O. Solberg
|ES2
|8,86 km
|Mzabibu 1
|S. Ogier
Rally Safari de Kenia – Clasificación tras la ES2
|Pos.
|PILOTO
|EQUIPO
|TIEMPO / GAP
|1
|O. Solberg
|Toyota
|30:18:6
|2
|E. Evans
|Toyota
|+33:3
|3
|S. Ogier
|Toyota
|+1:05:8
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|+1:15:3
|5
|S. Pajari
|Toyota
|+2:06:4
|6
|T. Neuville
|Hyundai
|+2:21:9
|7
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|+2:32:2
|8
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+2:38:1
|9
|E. Lappi
|Hyundai
|+2:52:9
|-
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+4:11:4
