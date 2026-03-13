WRC Kenia: Solberg lidera con cautela y Ogier recupera terreno

Oliver Solberg, cómodo líder del Rally Safari de Kenia el jueves por la noche tras una especial inaugural que ya ha creado grandes diferencias, sigue en cabeza tras los primeros tramos de este viernes por la mañana, pero Elfyn Evans y, sobre todo, Sébastien Ogier, favorecido por una mejor posición de salida, han reducido las distancias.

La primera especial del programa de este viernes (Camp Moran 2 – 24,35 km) se ha cancelado debido a las condiciones del terreno. Los pilotos ya la habían recorrido el jueves por la tarde y algunas zonas estaban inundadas, lo que dificultaba el paso.

Así pues, la jornada comenzó con una larga especial (Loldia 1 - 25,04 km), por carreteras estrechas y accidentadas en el corazón de un bosque, con una alternancia entre tramos secos y embarrados.

La posición de salida tuvo claramente un gran impacto y Ogier, sexto en salir a las especiales del viernes, logró el mejor tiempo, 2.5s por delante de Sami Pajari y 3s por delante de Adrien Fourmaux. Todos los demás pilotos perdieron más de 10 segundos con respecto al nueve veces campeón del mundo.

Evans perdió 15,4s y Solberg 16,2s. Este último vio cómo se le escapaban unos segundos al salirse de la carretera, lo que le obligó a dar marcha atrás para salir de los arbustos. En la clasificación del Rally Safari de Kenia, Solberg mantuvo una ventaja de 32,5s sobre Evans, y Ogier se acercó a menos de un minuto (48,9 segundos). Katsuta se mantuvo cuarto, por delante de Pajari y Thierry Neuville, que cometió un pequeño error, y Fourmaux.

La carretera estaba seca en la Etapa 5 (Kengen Geothermal 1 - 13,16 km), con una primera sección sinuosa y luego largas rectas. Los pilotos que salían más atrás volvieron a aprovechar la situación. Pajari ganó la especial con 3s de ventaja sobre Ogier y 8.5s por delante de Evans.

Solberg volvió a pagar su posición de abrir pista y perdió 13.8s, siendo, según sus propias palabras, "demasiado prudente" por miedo a las numerosas piedras. En la clasificación general, el sueco mantuvo una ventaja de 27.2s sobre Evans y de 38.1s sobre Ogier. Neuville volvió a perder algo de tiempo debido a un pinchazo en la rueda trasera derecha.

Pinchazo sin mayores consecuencias para Ogier

Sébastien Ogier y Vincent Landais se acercan a los dos primeros puestos. Foto de: Toyota Racing

La última especial de la mañana, la Etapa 6 (Kedong 1 - 13,79 km), estaba compuesta principalmente por rectas, lo que la hizo muy rápida a pesar de un terreno muy pedregoso. Un terreno difícil para los neumáticos, que provocó un pinchazo en el neumático delantero derecho de Ogier.

Pajari volvió a marcar el mejor tiempo, 3.6s por delante de Katsuta y 5.5s por delante de Neuville. Ogier se clasificó entre Solberg y Evans tras verse ralentizado por su pinchazo en la última parte de la especial.

Solberg terminó el bucle con unos treinta segundos de ventaja sobre Evans y Ogier, que ahora solo están separados por 9.4s. Katsuta sigue cuarto por delante de Pajari. Los pilotos de Hyundai siguen rezagados, con Neuville sexto por delante de Fourmaux, que superó a Jon Armstrong este viernes. Al volante del otro Ford, Josh McErlean perdió tiempo debido a una alerta de temperatura que le hizo perder potencia.

Los pilotos disputarán las mismas tres especiales en orden inverso el viernes por la tarde, antes de una especial extra para concluir la jornada. La de Camp Moran, cancelada a primera hora de la mañana, no está en el programa, pero se espera el regreso de la lluvia, lo que podría hacer que el terreno empeore mucho.

Resultados del viernes por la mañana ES3 24,35 km Camp Moran 2 Cancelada ES4 18,95 km Loldia 1 S. Ogier ES5 13,16 km Kengen Geothermal 1 S. Pajari ES6 13,79 km Kedong 1 S. Pajari

Clasificación tras la Etapa 6 del Rally Safari de Kenia del WRC 2026

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 O. Solberg Toyota 58:30.3 2 E. Evans Toyota +28.8 3 S. Ogier Toyota +38.2 4 T. Katsuta Toyota +1:04.2 5 S. Pajari Toyota +1:31.9 6 T. Neuville Hyundai +2:15.3 7 A. Fourmaux Hyundai +2:19.6 8 J. Armstrong Ford M-Sport +2:26.5 9 E. Lappi Hyundai +2:59.4 - J. McErlean Ford M-Sport