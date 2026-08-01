WRC Finlandia: Ogier en cabeza, Evans remonta y luego vuelca, y duro choque de Sesks

La tercera etapa del Rally de Finlandia comenzó con la 11ª especial, Parkkola 1 (16,76 km). Los participantes se han encontrado de inmediato con todo aquello que da fama a esta prueba: pistas estrechas y técnicas, un relieve muy accidentado y numerosos saltos, características propias de las carreteras finlandesas.

Cabe recordar que Esapekka Lappi no tomó la salida este sábado tras su accidente del día anterior. El finlandés dio varias vueltas de campana en la SS4, dañando la celda de seguridad de su Hyundai i20 N. Jon Armstrong, que también se salió de la pista el viernes y se vio obligado a abandonar el resto de la jornada, sí que estuvo presente esta mañana, con la difícil tarea de abrir la pista.

Elfyn Evans, que ahora salía penúltimo, logró el primer mejor tiempo del día, por delante de Sami Pajari por 0.6 segundos y de Sébastien Ogier por 2.7 segundos. El líder del campeonato había iniciado así a la perfección su remontada, recortándole de entrada casi tres segundos a Ogier en la general, cuya ventaja se reducía ahora a poco más de 13 segundos.

Por su parte, Adrien Fourmaux logró el quinto mejor tiempo, a 8.4 segundos de Evans y a 3.3 segundos de Oliver Solberg. El francés también aprovechó para recortar unos valiosos segundos a su principal rival en la general, Martins Sesks.

Al tomar la salida de la SS12, Päijälä 1 (10,55 km), la especial más corta del día, la pista aún estaba ligeramente húmeda. Conocida por sus numerosos y espectaculares saltos, esta especial puso a prueba a las tripulaciones, que, sin embargo, coincidieron al llegar a meta: a pesar de las dificultades, disfrutaron mucho al volante.

En cuanto a los tiempos, Sami Pajari logró su tercera mejor marca del rally, igualando así a Sébastien Ogier. El francés cedió 0.8 segundos ante el finlandés, mientras que Elfyn Evans completó el podio a 1.6 segundos, reconociendo que se había mostrado un poco menos agresivo en los saltos.

Oliver Solberg y Elliott Edmondson (Toyota Gazoo Racing WRT) Foto de: Toyota Racing

Luego, estaba prevista la difícil especial de Västilä 1 (19,10 km). Rápida y técnica, volvió a sonreír a Sami Pajari, que logró su segundo scratch consecutivo, con solo 0.1 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans y 2.3 segundos sobre Sébastien Ogier.

A pesar de los pocos segundos que volvió a ceder a sus dos rivales en la general —la diferencia entre los tres pilotos era entonces de 21 segundos—, el nueve veces campeón del mundo se mostraba muy confiado de cara al resto de la jornada al llegar al final de la especial.

Por su parte, Adrien Fourmaux terminó quinto, a 9.7 de Pajari. El francés reconoció haber "carecido de compromiso" en algunos momentos y parecía especialmente frustrado por su actuación.

¡Elfyn Evans da varias vueltas de campana y lo pierde todo!

En la última especial del día, Leustu 1 (16,44 km), cuando hasta ese momento estaba protagonizando una magnífica remontada —igualando incluso su mejor resultado de la temporada con un quinto puesto en el campeonato—, Martins Sesks cometió un error a gran velocidad. El letón chocó violentamente contra un obstáculo con su Ford Puma Rally1, cuyo estado, muy preocupante, plantea dudas sobre su capacidad para continuar en el rally.

¡Pero el mayor giro inesperado se produjo unos instantes más tarde con Elfyn Evans! Mientras estaba en plena remontada sobre Sébastien Ogier, el británico perdió el control de su Toyota Yaris Rally1 en la penúltima curva. La parte trasera derecha se salió de la trayectoria, el coche rozó la zanja y dio varias vueltas de campana.

Al intentar volver a arrancar, Evans quedó atascado en una segunda zanja. Gracias a la ayuda de numerosos espectadores presentes en el lugar —grupo en el que, por casualidad, se encontraba su padre—, finalmente logró volver a la carretera y llegar a meta, pero su Toyota parecía haber sufrido graves daños. La tripulación salió ilesa.

Al llegar a meta, declaró: "La curva era un poco más cerrada de lo que había previsto". Cuando le preguntaron sobre su capacidad para llevar el coche hasta el punto de asistencia, el británico respondió: "No lo sé, hemos estado parados mucho tiempo, así que no pinta bien".

Un duro revés para el líder del campeonato, que había ido recortando progresivamente la diferencia con Ogier desde el inicio de la jornada. El británico cedió 1:49 ante el francés, autor del mejor tiempo de la etapa, y vio cómo se esfumaban sus esperanzas de victoria. En la clasificación general, ha pasado del segundo al quinto puesto, y ahora se encuentra a casi dos minutos de Ogier.

La 15ª especial comenzará a las 14:01. Evans ha llegado sin problemas al área de asistencia, pero su equipo solo dispone de unos treinta minutos para reparar el coche e intentar salvar algunos puntos en el campeonato. A la vista de los daños visibles en el Yaris, la tarea se presenta especialmente difícil.

Mejores tiempos del sábado por la mañana SS11 16,76 km Parkkola 1 E. Evans SS12 10,55 km Päijälä 1 S. Pajari SS13 19,10 km Västilä 1 S. Pajari SS14 16,44 km Leustu 1 S. Ogier

Rally de Finlandia 2026 del WRC - Clasificación tras la SS14

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Ogier Toyota 1 h 32' 13" 7 3 S. Pajari Toyota +22"7 4 O. Solberg Toyota +1'01"5 5 A. Fourmaux Hyundai +1'49"2 6 E. Evans Toyota +2'00"6 7 J. McErlean Ford M-Sport +2'58"3 8 T. Katsuta Toyota +3'33"1 9 T. Neuville Hyundai +3'42"4 10 Jon Armstrong Ford M-Sport +1 h 20' 39" 4