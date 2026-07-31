WRC - Ogier y Fourmaux a la cabeza; Finlandia ya se cobra sus primeras víctimas

La segunda jornada del Rally de Finlandia 2026 comenzó con Laukaa 1 (17,96 km), una especial que ya se disputó el año pasado, pero esta vez en sentido contrario. Elfyn Evans, el primero en salir a la pista, tuvo que lidiar una vez más con la dificultad que supone una pista aún muy "verde", una tarea que le acompañaría durante toda la jornada.

Sébastien Ogier dio un golpe de autoridad de inmediato al firmar el primer mejor tiempo del día. De vuelta este fin de semana con su antiguo copiloto Julien Ingrassia, en sustitución de Vincent Landais, ausente por motivos personales, el francés recuperó rápidamente la compenetración con quien ya había alcanzado más de una vez la gloria.

Adrien Fourmaux, líder tras la Superespecial del jueves, cedió 2"9 ante Ogier, empatando en tiempo con Esapekka Lappi. Oliver Solberg, cuarto a 3"6, perdió unas décimas tras salirse ligeramente de la pista. Un error sin consecuencias, pese a que las zanjas que bordean la especial finlandesa no suelen perdonar.

Por detrás, los que abrían pista sufrieron, como era de esperar. Elfyn Evans, Sami Pajari y Takamoto Katsuta pagaron caro su posición en una carretera ya barrida. Con dificultades debido a un importante subviraje, Katsuta ya ha cedido diez segundos ante Ogier, y ha explicado al llegar a meta que "no podía pilotar" y que "algo no funcionaba" en su Toyota.

Sébastien Ogier y Julien Ingrassia (Toyota Gazoo Racing WRT) Foto de: McKlein Photography / LAT Images vía Getty Images

En la segunda especial, Saarikas 1 (15,82 km), fue el último ganador hasta la fecha, Sami Pajari, quien destacó al lograr el segundo mejor tiempo del día. El finlandés se impuso por 1"6 a Thierry Neuville y Sébastien Ogier, que registraron un tiempo idéntico. Adrien Fourmaux también se mantuvo cerca, a solo una décima de su compatriota francés y de su compañero de equipo en Hyundai, y a 1"7 de Pajari.

Al igual que Oliver Solberg en la SS2, Jon Armstrong se salió de la pista y chocó contra el talud. Pero, a diferencia del sueco, el irlandés no pudo reanudar la carrera. Atrapado en la zanja, en un tramo donde había pocos espectadores, el equipo intentó durante largos minutos sacar el coche, pero fue en vano.

Las SS4 (Sydänmaa 1, 19,04 km) y ES5 (Hoho 1, 9,55 km), totalmente nuevas para todos los participantes, aportaron una dosis adicional de incertidumbre a esta primera jornada. En la cuarta especial, las diferencias se redujeron notablemente, con los seis primeros clasificados agrupados en tan solo tres segundos. Sébastien Ogier logró su segundo mejor tiempo de la mañana, por delante de Sami Pajari y Elfyn Evans, empatados a 0,5 segundos. Adrien Fourmaux terminó sexto, a 3,0 segundos del mejor tiempo.

Tras Jon Armstrong en la SS3, fue Esapekka Lappi quien cayó en la trampa de la primera curva cerrada de la especial. Un pequeño error le salió caro, ya que el Hyundai se salió de la trazada y dio varias vueltas de campana, lo que confirmó que las zanjas que bordean las carreteras finlandesas no perdonan ningún desliz. Afortunadamente, la tripulación salió ilesa, pero el coche sufrió numerosos daños.

En la quinta especial, la más corta de la jornada, sin contar la Superespecial prevista para esta noche, Sébastien Ogier logró un nuevo mejor tiempo, el tercero en cuatro especiales. Adrien Fourmaux se hizo con el segundo puesto a solo 0,5 segundos, por delante de Oliver Solberg (+0,9) y Sami Pajari (+3,5).

A su vez, Elfyn Evans también se vio afectado tras tomar una curva un poco abierta, lo que le llevó a salirse a la hierba sin consecuencias. Thierry Neuville también cometió un error al chocar contra una piedra antes de dar un trompo. Su Hyundai sufrió daños importantes, entre ellos la rueda delantera izquierda completamente torcida. No obstante, logró llegar a meta, aunque cedió más de un minuto respecto al mejor tiempo.

Al término de esta primera pasada por el bucle de la segunda jornada del Rally de Finlandia, Sébastien Ogier lideraba la clasificación con 5"3 de ventaja sobre Adrien Fourmaux y 8"0 sobre Sami Pajari. Oliver Solberg le seguía a 11"8, por delante de Elfyn Evans (+, a 14"1). Takamoto Katsuta ya se encontraba a más de 27 segundos, mientras que Thierry Neuville acumulaba ya casi dos minutos de retraso. Por su parte, Esapekka Lappi y Jon Armstrong se habían visto obligados a abandonar tras salirse de la carretera.

La sexta especial (SS6) comenzará a las 13:48h. Se espera lluvia al final de la segunda pasada, lo que podría cambiar las perspectivas para el resto de la jornada.

Mejores tiempos del VIERNES POR LA MAÑANA en el rally finlandia SS2 18,16 km Laukaa 1 S. Ogier SS3 15,82 km Saarikas 1 S. Pajari SS4 19,04 km Sydänmaa 1 S. Ogier SS5 9,55 km Hoho 1 S. Ogier

Rally de Finlandia 2026 - Clasificación tras la SS5

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Ogier Toyota 31'19"8 2 A. Fourmaux Hyundai +05"2 3 S. Pajari Toyota +08"0 4 O. Solberg Toyota +11"8 5 E. Evans Toyota +14"1 6 T. Katsuta Toyota +27"4 7 M. Sesks Ford M-Sport +33"9 8 J. McErlean Ford M-Sport +50"8 9 T. Neuville Hyundai +01'58"8