La FIA anuncia un acuerdo histórico: nuevo promotor del WRC y del ERC

La FIA ha anunciado que se ha cerrado un acuerdo para dar la bienvenida a un nuevo titular de los derechos comerciales del Campeonato del Mundo de Rallyes y del Campeonato de Europa de Rallyes.

El acuerdo, por el que la empresa automovilística francesa Cosmobilis y el inversor privado Park Square Capital adquieren WRC Promoter GmbH, ha sido calificado por la FIA como "el mayor acuerdo en la historia de estos campeonatos".

Cosmobilis, dirigida por el exjefe de equipo de Fórmula 1 de Lotus y McLaren, Eric Boullier, se convertirá en la nueva directora ejecutiva de WRC Promoter.

El comunicado de la FIA añadía que el acuerdo "aportará una importante inversión nueva al deporte, lo que contribuirá a reforzar y hacer crecer su cartera de deportes de motor de talla mundial en los próximos años".

El cambio de promotor del WRC se venía anticipando desde hace tiempo, tras las primeras informaciones que apuntaban a que el anterior titular de los derechos comerciales, WRC Promoter —propiedad de Red Bull y de la empresa de inversión alemana KW25—, se estaba preparando para una venta en 2024.

Posteriormente, la FIA puso en marcha un proceso de licitación en agosto del año pasado, que atrajo a posibles interesados de Europa, América y Oriente Medio. Se esperaba que el acuerdo se cerrara en diciembre, pero tras varios meses de negociaciones, el acuerdo finalmente se ha cerrado en julio de 2026.

Bandera de la FIA Foto: Eric Gilbert

Los nuevos titulares de los derechos comerciales del WRC han firmado un acuerdo "a largo plazo", aunque su duración no está clara.

La formalización de este acuerdo se considera un paso clave para que el WRC avance hacia su nueva era, encabezada por un nuevo y radical reglamento técnico que se introducirá el próximo año.

Se espera que, ahora que se ha designado a un nuevo titular de los derechos comerciales, se proceda a la finalización del calendario de 2027 y del reglamento deportivo.

"Este es, sin duda, el acuerdo del siglo para el mundo de los rallies, y me enorgullece anunciar este paso transformador hacia adelante, así como unos niveles de inversión sin precedentes", declaró el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"No solo reportará beneficios reales a los aficionados, a los competidores y a nuestros clubes miembros de todo el mundo, sino que esta inversión supone una muestra de confianza en el futuro de nuestro deporte, cuya popularidad no deja de crecer".

"El futuro de nuestros campeonatos es el eje central de todas las decisiones que tomamos y nos hemos asegurado de contar no solo con el socio adecuado para el presente, sino con un acuerdo que comparta nuestra visión a largo plazo".

"Quiero dar las gracias al vicepresidente de la FIA para el Deporte, Malcolm Wilson OBE, y a su dedicado equipo por haberlo hecho posible, estoy deseando trabajar en estrecha colaboración con nuestro nuevo promotor"

"Los rallies forman parte importante de mi trayectoria personal; han moldeado quién soy y cómo trabajo, estoy profundamente comprometido con su futuro. Este es un momento importante para nuestro deporte y, al entrar en una nueva era, me enorgullece que contemos con un nuevo socio que nos ayude a impulsar el brillante futuro de los campeonatos", añadió el presidente de la FIA.

Mohammed Ben Sulayem Foto: Red Bull Content Pool

Cosmobilis y Park Square Capital han esbozado planes ambiciosos para llevar el WRC y el ERC al siguiente nivel, situando a los aficionados en el centro de este deporte y haciendo que los rallies sean más emocionantes, accesibles y atractivos.

Su objetivo es aumentar la audiencia de este deporte y profundizar en la implicación de los aficionados. Para hacer realidad esta visión, el nuevo promotor ha creado un equipo de expertos. El anuncio también incluyó la noticia de la creación de un nuevo Fondo de Crecimiento de la FIA que apoyará proyectos que impulsen el éxito y el desarrollo de los rallies en todo el mundo.

A través de este fondo, el crecimiento se notará en todo el mundo del automovilismo, desde los niveles más altos de los campeonatos hasta la base. El presidente de la FIA reveló el año pasado que la venta generaría una inversión extra por parte de la FIA.

Jean-Louis Mosca, presidente y director ejecutivo de Cosmobilis, dijo: "Esta adquisición marca un hito importante en la transformación de Cosmobilis. Desde nuestra creación, nuestra ambición ha sido construir un grupo capaz de conectar todo el ecosistema a través de la tecnología, los datos y las plataformas generadoras de valor".

"El WRC y el ERC suponen una enorme aceleración de esta estrategia. No nos limitamos a adquirir los derechos comerciales de un campeonato mundial: estamos construyendo una plataforma internacional en la que se dan cita fabricantes, socios, medios de comunicación, tecnología y aficionados".

"Nuestro objetivo es claro: convertir el WRC en el referente mundial del automovilismo, al tiempo que creamos un motor de crecimiento sostenible para todo el ecosistema de Cosmobilis".

Boullier añadió: "Acepto este reto con entusiasmo y determinación, pero también con humildad y un fuerte sentido de responsabilidad: para hacer que estos campeonatos excepcionales sean aún más atractivos".

"Junto con la FIA y nuestros socios, queremos que cada prueba sea un evento espectacular, diseñado para emocionar a los aficionados de todo el mundo".

"El objetivo es claro: consolidar el WRC y el ERC como marcas globales de primer orden y como motor de crecimiento sostenible, en estrecha sintonía con los retos tecnológicos y medioambientales actuales", concluyó.