Ogier ya tiene fecha para su regreso al WRC

Sébastien Ogier ya tiene marcado en rojo su próximo desafío: el Safari Rally de Kenia. El francés no está compitiendo este fin de semana en el Rally de Suecia, segunda prueba del calendario, después de haber iniciado la temporada con un tercer puesto en el Rally de Montecarlo. Aquella posición le permitió sumar puntos importantes, pero su ausencia en la cita nórdica puede pasarle factura en la clasificación general, donde varios de sus rivales directos tienen la oportunidad de superarle.

Si quiere revalidar la corona mundial y conquistar su décimo título, Ogier no puede permitirse ceder demasiado terreno. El calendario parcial que afronta este año le obliga a maximizar cada participación, y el Safari Rally —una de las pruebas más exigentes del campeonato— se presenta como una cita clave para volver a la pelea por el liderato.

Se ha publicado la lista de inscritos para la prueba keniana, que contará con diez coches en la categoría Rally1 del 12 al 15 de marzo. Temida por sus condiciones extremas y sus imprevisibles tramos de tierra, especialmente desde que recuperó su histórica fecha en primavera, será la tercera ronda del campeonato.

La cita marcará el regreso del vigente campeón del mundo junto a su copiloto Vincent Landais. Tras el podio en Montecarlo y la ausencia en Suecia, el dúo volverá a ponerse al volante del Toyota GR Yaris con el dorsal número 1, decidido a recuperar posiciones en la general.

En Hyundai, Esapekka Lappi repetirá participación consecutiva, compartiendo este año el tercer i20 con Haydn Paddon y Dani Sordo.

M-Sport, por su parte, alineará sus dos habituales Ford Puma para Josh McErlean y Jon Armstrong.

