WRC Rally de Kenya

Ogier ya tiene fecha para su regreso al WRC

Sébastien Ogier disputará en Kenia su segundo rally del año tras perderse Suecia y estar obligado a recuperar terreno en el Mundial.

Basile Davoine
Publicado:
Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Sébastien Ogier ya tiene marcado en rojo su próximo desafío: el Safari Rally de Kenia. El francés no está compitiendo este fin de semana en el Rally de Suecia, segunda prueba del calendario, después de haber iniciado la temporada con un tercer puesto en el Rally de Montecarlo. Aquella posición le permitió sumar puntos importantes, pero su ausencia en la cita nórdica puede pasarle factura en la clasificación general, donde varios de sus rivales directos tienen la oportunidad de superarle.

Si quiere revalidar la corona mundial y conquistar su décimo título, Ogier no puede permitirse ceder demasiado terreno. El calendario parcial que afronta este año le obliga a maximizar cada participación, y el Safari Rally —una de las pruebas más exigentes del campeonato— se presenta como una cita clave para volver a la pelea por el liderato.

Se ha publicado la lista de inscritos para la prueba keniana, que contará con diez coches en la categoría Rally1 del 12 al 15 de marzo. Temida por sus condiciones extremas y sus imprevisibles tramos de tierra, especialmente desde que recuperó su histórica fecha en primavera, será la tercera ronda del campeonato.

La cita marcará el regreso del vigente campeón del mundo junto a su copiloto Vincent Landais. Tras el podio en Montecarlo y la ausencia en Suecia, el dúo volverá a ponerse al volante del Toyota GR Yaris con el dorsal número 1, decidido a recuperar posiciones en la general.

En Hyundai, Esapekka Lappi repetirá participación consecutiva, compartiendo este año el tercer i20 con Haydn Paddon y Dani Sordo.

M-Sport, por su parte, alineará sus dos habituales Ford Puma para Josh McErlean y Jon Armstrong.

Elfyn Evans a remporté le Safari Rally en 2025.

Elfyn Evans a remporté le Safari Rally en 2025.

Photo de: McKlein / Motorsport Images

Inscritos en Rally1 para el Safari Rally

99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
1

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

 Hyundai i20 N Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen 

 Hyundai i20 N Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1

