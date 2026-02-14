Ir al contenido principal

Resumen de la etapa
WRC Rally de Suecia

WRC Suecia: Evans recupera el liderato con un aviso a Katsuta

Elfyn Evans reaccionó muy rápido en el Rally de Suecia. Desposeído del liderato por Takamoto Katsuta el viernes por la noche, envió un mensaje contundente al japonés en el primer bucle de la jornada del sábado.

Basile Davoine
Publicado:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Habíamos dejado a Takamoto Katsuta con la alegría de haber tomado el liderato del Rally de Suecia, pero el piloto japonés no encontró la fórmula adecuada al volante de su Toyota el sábado por la mañana.

Para esta primera especial de la mañana, Martins Sesks abría pista tras su abandono del día anterior. En estos cerca de quince kilómetros, distancia que se repite en todas las especiales del bucle del día, las condiciones eran exigentes pero sin sorpresas desagradables, lo que permitía atacar.

Con claras intenciones y ya liberado de su posición de abridor, Oliver Solberg dejó claras sus aspiraciones. Desde esta ES9, el noruego superó a Adrien Fourmaux y Esapekka Lappi para hacerse con la cuarta plaza de la clasificación general. Poco después, Elfyn Evans firmó el scratch, relegando a Takamoto Katsuta a 7"2 y recuperando el liderato del rally.

Evans pone las cosas en su sitio

Matinée frustrante pour Takamoto Katsuta...

Foto de: Toyota Racing

El recorrido de la ES10 favorecía en cambio a los primeros en salir, ya que la superficie se deterioraba con el paso de los coches. Esta configuración benefició a Martins Sesks, autor finalmente del scratch con solo 0"9 de ventaja sobre Elfyn Evans.

El galés, no obstante, realizó la mejor operación al distanciar aún más a Takamoto Katsuta en la general, recuperándole casi seis segundos adicionales. El japonés no ocultaba su frustración: "Parece que no hay tracción, ni agarre. Es totalmente diferente a ayer, ¡es muy extraño!".

 

La última especial se disputó sobre un terreno más nevado que en las dos anteriores. Y Oliver Solberg disfrutó marcando el mejor tiempo. Elfyn Evans no pudo batir al sueco, pero se quedó muy cerca para consolidar su liderato y endosar seis segundos más a su más inmediato perseguidor.

Mientras tanto, las dificultades continuaron para los pilotos de Hyundai, que en ningún momento estuvieron en disposición de inquietar a los más rápidos. Adrien Fourmaux fue uno de los perjudicados, mientras que Esapekka Lappi fue quien mejor logró salvar la situación.

En la clasificación general al mediodía, Elfyn Evans cuenta ahora con 16 segundos de ventaja sobre Takamoto Katsuta, que quizá tendrá que empezar a mirar por el retrovisor. Tercero, Sami Pajari se mostró algo rezagado y deberá vigilar el regreso de Oliver Solberg, aunque reaccionó bien al final de la mañana.

El segundo paso por el bucle del día comenzará a las 15:10, al que se añadirá la especial de Umeå Sprint para cerrar la jornada.

SCRATCHES DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
ES9 15,70 km Vännäs 1 United Kingdom E. Evans
ES10 16,72 km Sarsjöliden 1 Latvia M. Sesks
ES11 16,94 km Kolksele 1 Sweden O. Solberg

Rally de Suecia – Clasificación tras la ES11

Pos. piloto equipo tiempo / gap
1 United Kingdom E. Evans Toyota 1:35:43
2 Japan T. Katsuta Toyota +16:1
3 Finland S. Pajari Toyota +29:0
4 Sweden O. Solberg Toyota +53:0
5 Finland E. Lappi Hyundai +1:03:0
6 France A. Fourmaux Hyundai +1:12:3
7 Belgium T. Neuville Hyundai +2:00:5
8 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +3:08:00
9 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +3:59:4
Ogier ya tiene fecha para su regreso al WRC

