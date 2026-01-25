WRC: Oliver Solberg arrasa y logra una victoria histórica en el Rally de Montecarlo

Impresionante, y a veces contando con algo de suerte, Oliver Solberg estaba a dos especiales de la gloria este domingo por la mañana en el Rally de Montecarlo, y no dejó pasar su oportunidad en el cierre de la edición más dura que se recuerda en mucho tiempo en la prueba reina del WRC.

La segunda pasada por el tramo de Col de Braus a La Cabanette (12,5 kilómetros) ofreció una nueva serie de tensiones y avisos para los pilotos. La carretera, mucho mejor que en la primera pasada, seguía estando salpicada de tramos helados, siempre muy difíciles de abordar.

Varios pilotos sufrieron sustos, especialmente en M-Sport, que vivió un domingo negro: Josh McErlean, primero en el orden de salida, se salió justo antes de la meta, mientras que Jon Armstrong tuvo que detenerse en el arcén. Takamoto Katsuta sufrió el mismo contacto con la barrera, pero pudo reanudar la marcha.

Oliver Solberg, por su parte, sufrió su tercero aviso del fin de semana y el segunda del día, al rozar ligeramente el rail en una curva cerrada. En cuanto a tiempos, Adrien Fourmaux firmó el mejor registro, 5.4 segundos por delante de un Solberg al que nada parecía poder perturbar. El sueco incluso le sacó 16 segundos a Elfyn Evans, consolidando así su ventaja antes del paso decisivo por el Turini.

El Turini, el remate para Solberg

¡Oliver Solberg entra en la historia! Foto de: Red Bull Content Pool

El segundo paso por La Bollène-Vésubie a Moulinet, con la subida y el descenso del Col de Turini, sirvió de intenso colofón a este Rally de Montecarlo. Las condiciones mejoraron notablemente con respecto al paso matutino, aunque la especial, Power Stage, siguió siendo delicada, con nieve persistente en las proximidades de la cima. El descenso, menos peligroso, permitió a los pilotos atacar más.

Thierry Neuville sufrió un trompo sin consecuencias graves y se reincorporó rápidamente a la carrera. Adrien Fourmaux, fiel a su enfoque ofensivo del domingo, volvió a salir al ataque para maximizar la cosecha de puntos.

En esta decisiva Power Stage, Elfyn Evans fue el más rápido, firmando el mejor tiempo, aunque con una ventaja reducida a 6.5 segundos sobre Oliver Solberg. El líder del rally no bajó el ritmo a pesar de su cómoda ventaja en la general, y terminó la prueba con un ritmo sostenido. Sébastien Ogier, Adrien Fourmaux y Takamoto Katsuta se llevaron los demás puntos asignados en la especial. Elfyn Evans terminó en cabeza del Super Sunday, por delante de Adrien Fourmaux y Oliver Solberg, a la espera del resto de coches.

A sus 24 años, 2 meses y 2 días, Oliver Solberg se ha convertido en el ganador más joven del Rally de Montecarlo, un récord que hasta ahora ostentaba Sébastien Ogier desde su victoria en 2009. Hijo del campeón del mundo Petter Solberg, se ha impuesto por segunda vez en la categoría reina, tras su victoria el verano pasado en Estonia, que le catapultó al estatus de corredor titular en Toyota.

Por detrás de Elfyn Evans, con quien finalmente no ha luchado, Sébastien Ogier debe conformarse con el tercer puesto. Adrien Fourmaux termina a las puertas del podio, pero ha protagonizado un Super Sunday muy destacado. En cuanto a Léo Rossel, ha terminado sexto en la general y ha ganado en WRC2, ¡donde sucede a su hermano Yohan en el palmarés!

Clasificación final del Rally de Montecarlo del WRC 2026

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 O. Solberg Toyota 4h24:59 2 E. Evans Toyota +51.8 3 S. Ogier Toyota +2:02.2 4 A. Fourmaux Hyundai +5:59.2 5 T. Neuville Hyundai +10:29.7 6 L. Rossel Citroën Rally2 +12:58.4 7 T. Katsuta Toyota +13:05.3 8 R. Daprà Škoda Rally2 +15:07.9 9 E. Camilli Škoda Rally2 +15:16.4 10 H. Paddon Hyundai +17:47.5