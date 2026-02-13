WRC Suecia: Katsuta asalta el liderato tras un duelo vibrante con Evans

Tras un bucle matinal dominado por Elfyn Evans, el segundo paso por los tramos de este viernes se disputó sin Martins Sesks, finalmente obligado a abandonar tras acumular varios pinchazos.

De regreso al tramo más largo del día, los pilotos se encontraron con una carretera sensiblemente diferente a la de la mañana. Los repetidos pasos habían profundizado las roderas en algunos puntos, ofreciendo una ligera ventaja a quienes salían más atrás en el orden de salida.

En estas condiciones, Elfyn Evans le endosó 10,6 segundos a Oliver Solberg, que reconoció haberse mostrado más prudente tras los sustos sufridos en el primer bucle. Pero quien realmente dio el golpe fue Takamoto Katsuta. El japonés marcó el scratch con 3,7 segundos de ventaja sobre Sami Pajari y, sobre todo, le recortó 8,9 segundos a Evans. Suficiente para acercarse notablemente al galés en la clasificación general.

La noche cayó sobre el siguiente tramo, añadiendo una dificultad extra en una carretera donde el fenómeno de limpieza se confirmó para los primeros en salir. Más comedido, Oliver Solberg gestionó el ritmo pensando en el resto del rally. Elfyn Evans le recuperó 9,4 segundos adicionales.

Por detrás, Adrien Fourmaux reaccionó claramente tras un primer bucle complicado, mostrando un ritmo mucho más acorde con sus aspiraciones. Pero el hombre a seguir siguió siendo Takamoto Katsuta. Autor de un nuevo scratch, con 3,1 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans, el japonés continuó limando su desventaja en la general.

Katsuta pasó la tarde remontando

Une journée finalement mitigée pour Elfyn Evans. Photo de: Toyota Racing

En la corta ES7, las diferencias se redujeron lógicamente. Elfyn Evans pasó un pequeño susto, sin consecuencias, cuando se pasó de frenada en la curva situada tras la meta. En plena lucha de décimas, Takamoto Katsuta arañó lo justo para colocarse líder del rally con una décima de ventaja sobre el galés, dejando la resolución del duelo del día para la ES8, de apenas 5,7 km.

El liderato se decidió, por tanto, en la versión corta del tramo de Umeå, recorrido íntegramente la víspera y que volverá a disputarse en formato sprint para cerrar la jornada del sábado. Elfyn Evans no completó un buen paso, llegando incluso a golpear un muro de nieve y dañar la parte trasera izquierda de su Toyota.

Takamoto Katsuta no desaprovechó la oportunidad para confirmar su recién estrenado liderato, aunque también sufrió un pequeño contacto. Amplió ligeramente su ventaja y se sitúa en cabeza con 2,8 segundos sobre su compañero, mientras que Sami Pajari ocupa la tercera plaza a 22,2 segundos.

Sexto en la general esta noche, el líder del campeonato, Oliver Solberg, se llevó el último scratch y celebró haber superado esta jornada y no tener que abrir pista el sábado, en una etapa que comenzará a las 10:10 con la ES9 (Vännäs, 15,70 km). "Había subestimado completamente la dificultad de salir primero en la carretera, nunca lo había hecho antes", reconoció.

SCRATCHES DEL VIERNES POR LA TARDE ES5 27,55 km Bygdsiljum 2 T. Katsuta ES6 20,51 km Andersvattnet 2 T. Katsuta ES7 11,53 km Bäck 2 T. Neuville ES8 5,70 km Umeå Sprint 1 O. Solberg

Rally de Suecia – Clasificación tras la ES8

Pos. PILOTO EQUIPO TIEMPO / GAP 1 T. Katsuta Toyota 1:10:33 2 E. Evans Toyota +2:8 3 S. Pajari Toyota +22:2 4 E. Lappi Hyundai +45:9 5 A. Fourmaux Hyundai +50:3 6 O. Solberg Toyota +51:0 7 T. Neuville Hyundai +1:43:8 8 J. Armstrong Ford M-Sport +2:40:3 9 J. McErlean Ford M-Sport +3:31:8