La FIA revela el nuevo constructor que se unirá al WRC 2027

La FIA ha revelado los detalles de un nuevo constructor que está desarrollando un coche para competir bajo el nuevo reglamento técnico del Campeonato del Mundo de Rallies en 2027.

Fundado por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen, el antiguo director de rallies de la FIA y jefe de Citroën WRC Yves Matton y Prospeed, Project Rally One representa el primer proyecto liderado oficialmente por un Tuner (preparador) bajo el nuevo marco técnico del WRC. El proyecto diseñará, construirá y homologará un coche con especificaciones WRC27 para el inicio del próximo ciclo reglamentario del campeonato.

Hasta ahora, Toyota era el único fabricante del que se sabía que estaba produciendo un coche con especificaciones WRC2027 construido bajo el nuevo reglamento técnico del WRC. El director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, reveló en julio que al menos dos Tuners estaban trabajando estrechamente con la FIA en proyectos para 2027.

El nuevo reglamento técnico, que abarcará un periodo de 10 años, está diseñado para ser más asequible y flexible en un intento de atraer a nuevos fabricantes y equipos al campeonato. Los coches se fabricarán con un límite de coste de 345.000 euros, tendrán una potencia aproximada de 300 caballos, contarán con un chasis space frame y utilizarán algunos componentes de Rally2.

El Project Rally One es una idea original de Matton y Hansen, que se unieron recientemente para desarrollar el Porsche 992 Rally GT homologado que hizo su debut en competición este año.

Ya se han realizado avances significativos en el proyecto. Ya se ha completado el diseño y la construcción del chasis, y se ha iniciado el montaje del prototipo. Una vez finalizado, el coche iniciará una exhaustiva campaña de desarrollo, que incluirá más de 6.000 km de pruebas en grava y asfalto antes de su homologación, y el primer shakedown está previsto para la primavera de 2026.

Yves Matton, Director de Citroën Motorsport Foto de: Citroën Comunicación

Por supuesto, el coche estará sujeto a la homologación de la FIA antes de poder competir, y 10 coches deberán fabricarse en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de homologación. La marca deberá comprometer dos coches en al menos el 50% del calendario del WRC en su primera temporada.

"La entrada del Project Rally One en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA es un momento enormemente importante para nosotros. Ser los primeros en presentar un nuevo coche para la próxima era del WRC es algo de lo que estamos extremadamente orgullosos", dijo Hansen.

"La introducción del reglamento WRC27 nos ha dado la oportunidad de dar el paso hacia el campeonato. El nuevo marco técnico crea el entorno adecuado para proyectos independientes como el nuestro, permitiéndonos desarrollar un coche desde cero y competir contra los fabricantes al más alto nivel".

"Los progresos que ya hemos hecho nos dan mucha confianza en la dirección que estamos tomando. Con el chasis completo y el prototipo en fase de ensamblaje, nos encontramos en una posición sólida para preparar el primer shakedown esta primavera y continuar con el desarrollo de cara al debut del coche".

El director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, añadió: "La entrada del Project Rally One en el Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA es un claro indicio de que esta visión está tomando forma. Al abrir la homologación a los preparadores e introducir un marco técnico rentable a largo plazo para la categoría, hemos creado un entorno en el que los tuneadores pueden entrar en el WRC en igualdad de condiciones que los fabricantes".

"El Project Rally One ilustra exactamente lo que esta visión fue diseñada para lograr, y confirma que la nueva era del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA ya está empezando a ofrecer el crecimiento y la diversidad que el deporte necesita."