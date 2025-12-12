Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026

Lancia ha desvelado su alineación de pilotos de cara a su esperado regreso al Campeonato del Mundo de Rallies el próximo año.

La marca italiana, que ganó un récord de 10 títulos de constructores en el WRC, ha nombrado a Yohan Rossel y Nikolay Gryazin como sus pilotos para su vuelta, en la que el fabricante competirá en la categoría de segundo nivel, el campeonato WRC2.

Rossel y Gryazin pilotarán el nuevo Ypsilon HF Integrale Rally2 de Lancia, preparado por PH Sport, que será el pilar del programa de WRC de Stellantis Motorsport, sustituyendo al Citroën C3 Rally2.

Lancia ya se ha fijado el ambicioso objetivo de desafiar a marcas como Skoda, Toyota y Ford por las victorias, y la dirección ha afirmado que su deseo es "que uno de sus pilotos se haga con el título de WRC2" en su primera temporada con el Ypsilon.

Su alineación de pilotos respalda esta ambición, ya que Rossel y Gryazin son contendientes habituales al título en WRC2. Rossel terminó subcampeón en la lucha por el campeonato ante Oliver Solberg este año y ha finalizado entre los cuatro primeros en cada una de sus últimas cuatro campañas en la segunda categoría. Acumula ocho victorias en WRC2, pilotando un C3 Rally2.

Foto de: Red Bull Content Pool

"Descubrir el pedigrí de Lancia y escuchar a Miki Biasion [campeón del WRC con Lancia en 1988 y 1989], que compara a Lancia con Ferrari, te hace entender enseguida que es una marca que impone respeto", dijo Rossel.

"Por ello estoy muy orgulloso de unirme a Lancia con la misma motivación que tenía al inicio de mi carrera. Este nuevo capítulo dará un verdadero impulso a mi trayectoria: un nuevo fabricante, grandes ambiciones y el deseo de ir todavía más lejos con el proyecto… para ganar".

Del mismo modo, Gryazin ha demostrado su potencial en WRC2, terminando tercero en el campeonato en las dos últimas temporadas. El piloto de 28 años logró tres victorias al volante de un Citroën C3 en 2024 antes de volver a la maquinaria de Skoda esta temporada.

"Lancia tiene una historia icónica en los rallies, y es un tremendo honor para mí formar parte de esta historia. El equipo y yo compartimos las mismas ambiciones: luchar al frente, mejorar día a día y devolver este nombre legendario al lugar que le corresponde", afirmó Gryazin.

"Estoy muy motivado para el trabajo que nos espera, desde la primera prueba hasta el último tramo de la temporada. Quiero agradecer a Lancia Corse HF su confianza, así como a mis patrocinadores y aficionados por su apoyo constante".

Lancia ya ha confirmado sus planes de disputar un mínimo de ocho pruebas del WRC en 2026, con un programa que comenzará en el inicio de temporada del próximo mes, en Montecarlo.

