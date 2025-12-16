M-Sport anuncia a sus primeros pilotos para el WRC 2026

El subcampeón del Campeonato de Europa de Rallies Jon Armstrong se unirá a Josh McErlean como parte de la nueva alineación de pilotos de M-Sport Ford para el WRC 2026. La decisión de la escudería británica de mantener a McErlean tras una impresionante temporada inaugural en la categoría Rally1, y añadir a Armstrong, dos veces ganador de rallies en el FIA ERC, forma parte de una colaboración ampliada con la Motorsport Ireland Rally Academy, que ha apoyado durante mucho tiempo a ambos corredores.

La pareja disputará en el próximo curso una temporada completa al volante del Ford Puma Rally1, en el que será el último año del actual reglamento técnico de Rally 1. La graduación de Armstrong supondrá que el norirlandés se haga con el asiento a tiempo completo que había ocupado Gregoire Munster durante las dos campañas anteriores.

El piloto de 31 años es un representante auténtico de la eficacia de la pirámide de los rallies. Empezando como aspirante al Campeonato Británico ya en 2013, con un Ford Fiesta R2, Armstrong compitió en pruebas nacionales antes de debutar en el ERC y el WRC en 2015, en las categorías ERC3 y RC4

Armstrong, que levantó el título mundial de eSports del WRC en 2018, fue dos veces subcampeón del Junior WRC en 2021 y 2022, antes de dar el salto al ERC. El año pasado resultó ser una temporada decisiva, ya que el norirlandés y su copiloto, Shane Byrne, lucharon por el título, ganando en Gales y Croacia.

Jon Armstrong

"Obviamente, estoy muy agradecido por la oportunidad de conducir un coche de Rally1. Es algo por lo que he trabajado desde muy joven, así que poder competir en la máxima categoría de los rallies es, sin duda, un sueño hecho realidad", dijo Armstrong.

"Por supuesto, ha habido años en los que las cosas no han ido como queríamos, y no estábamos seguros de que esto fuera a suceder, pero hemos tenido una temporada muy fuerte en el ERC, hemos demostrado nuestro potencial y, naturalmente, luego quieres ver lo que puedes hacer en el Mundial de Rallies".

"Estoy muy contento y muy agradecido a M-Sport, con quien he pilotado durante la mayor parte de mi carrera en los rallies, y también a la Motorsport Ireland Rally Academy, sin ellos no estaríamos aquí. Estamos deseando que empiece el año. Va a haber un montón de buenos momentos y sin duda algunos desafíos, pero creo que hemos demostrado que podemos hacer frente a ellos, por lo que sólo tenemos que mantenernos fuertes, disfrutar y seguir empujando hacia adelante".

La noticia de la ampliación del contrato de McErlean y su copiloto, Eoin Treacy, llega después de que la pareja diera el salto de Rally2 a Rally1 este año con M-Sport, terminando undécima en el campeonato. Dar ese salto resultó ser un bautismo de fuego para el piloto de 26 años, pero McErlean demostró un gran potencial a lo largo de la campaña, logrando los mejores resultados de su carrera deportiva con un séptimo puesto en Montecarlo, Finlandia y Europa Central. McErlean fue capaz de igualar y, en algunos casos, marcar tiempos más rápidos que su más experimentado compañero, Munster.

Joshua McErlean, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Las actuaciones impresionaron a M-Sport, lo que dio lugar a que el equipo le ofreciera un nuevo contrato para 2026, con la esperanza de que McErlean pueda construir sobre un fuerte comienzo de su carrera en la clase Rally1.

"Hicimos un progreso real a lo largo de 2025, y estoy emocionado de construir sobre todo lo que aprendimos y ponerlo en práctica el próximo año", explicó McErlean. "Tener otra temporada a este nivel significa mucho. Mentalmente estoy en un lugar completamente distinto al del año pasado por estas fechas, más fuerte, más despejado y listo para disfrutar del reto que nos espera. Ahora, me centro en mí mismo, en rendir al máximo de mis posibilidades y en aprovechar al máximo esta fantástica oportunidad con Eoin a mi lado".

El director del equipo M-Sport Ford, Richard Millener, añadió: "Estoy muy contento de anunciar que volveremos a dar la bienvenida a Josh y Eoin al equipo para la temporada 2026. Tuvieron una brillante temporada de debut y su progresión, con tan limitada experiencia en Rally1, fue muy clara de ver, así que es genial poder darles la oportunidad de continuar esta trayectoria ascendente".

"También es muy emocionante ver que Jon y Shane tienen la oportunidad de dar el salto a los coches de Rally1 con nosotros. Estoy realmente ansioso por ver cómo progresan a lo largo de 2026. Jon lleva mucho tiempo trabajando para conseguir esta oportunidad, y sus sólidas actuaciones en el ERC al final de la temporada pasada hicieron que fuera imposible ignorarle".

M-Sport ha dejado la puerta abierta a más incorporaciones, afirmando que "pronto se harán más anuncios sobre la alineación restante de M-Sport". La escudería llevó a cabo este año un programa de siete pruebas para la estrella emergente Martins Sesks, que culminó con el letón luchando por la victoria en Arabia Saudí. Sesks impresionó especialmente al equipo M-Sport en la cita final del mes pasado, aunque sus planes para el próximo año aún no se han revelado.

Alineación de pilotos del WRC 2026

Toyota: Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sébastien Ogier (10 rallies), Sami Pajari, Oliver Solberg

Hyundai: Thierry Neuville, Adrien Fourmaux, Dani Sordo (a tiempo parcial), Esapekka Lappi (a tiempo parcial), Hayden Paddon (a tiempo parcial)

M-Sport-Ford: Josh McErlean, Jon Armstrong