Loeb explica por qué "no es posible" verle en el WRC a corto plazo

No se le ha visto en una prueba del WRC desde la temporada 2022. Ese año, Sébastien Loeb participó en cuatro pruebas al volante del Ford Puma del equipo M-Sport, adjudicándose su histórica 80ª victoria en la disciplina en el Rally de Montecarlo, que ganó por un estrecho margen sobre Sébastien Ogier. Desde entonces, el nueve veces campeón del mundo se ha concentrado más en su aventura en rally raid, y en la búsqueda de su primer triunfo en el Dakar.

A pesar de la flexibilidad de su calendario, la perspectiva de volver a los rallies de vez en cuando no figura en su agenda, por diversas razones, entre ellas las contractuales. Sébastien Loeb tiene contrato con Dacia, marca del Grupo Renault, hasta el final de la temporada 2027 de rally raid. Al ser preguntado por Motorsport.com sobre la posibilidad de volver a verle en la salida de un rally del WRC en un futuro próximo, el francés prácticamente descartó esa posibilidad.

"En primer lugar, no es posible mientras estemos en Dacia, por cuestiones de marca [contractuales], etc., es complicado", explica. "Después, por qué no hacer uno algún día, no lo sé. Pero ahora mismo, en cualquier caso, no entra en los planes para un futuro próximo. ¡Ahora bien, en mi caso, los planes a veces se hacen rápidamente! Puedes, perfectamente, en febrero, decidir hacer un rally del WRC en abril, pero hoy por hoy no forma parte de los planes".

"Me gusta hacer un poco de rally de vez en cuando, como hice en el Rally du Var. Me gusta el Campeonato de Francia y cosas así, porque el ambiente es bueno. Y luego está la sensación de un rally del WRC, o de un rally más clásico, que es realmente algo especial. Participar en este tipo de pruebas de vez en cuando está bien, pero después... Sabré muy bien el día en que esté listo para participar en un rally del WRC".

La página del WRC parece haber pasado para Loeb. Foto de: M-Sport

A sus 51 años, volver a ser piloto a tiempo completo del WRC no es una opción para Sébastien Loeb. Y ni siquiera la novena corona conseguida por Sébastien Ogier este año, que situó a ambos corredores galos empatados a títulos en lo más alto de la disciplina, desata un pronunciado apetito por aspirar a un décimo campeonarto.

"¡Sé muy bien que el día que vuelva a meterme en esto, ya me arrepentiré!", sostiene Sébastien Loeb con una sonrisa. "Si el campeonato tuviera seis pruebas, ¡sí! Pero hacer 14, volver a entrar en todo el ambiente, no, francamente, es demasiado. Entre toda la preparación, las cámaras, los vídeos que hay que preparar de antemano, volver a un campeonato en el que ya no conozco necesariamente los rallies, porque paré hace demasiado tiempo, exigiría demasiado compromiso".

"Si lo dejé en su momento, también fue por esa razón, porque también quería tener un poco más de tiempo para mí, poder hacer un rally cuando lo decidiera y tener un poco de libertad en mi agenda. Hoy en día, el rally raid se adapta mejor a eso, tengo cinco pruebas, es cierto que más largas, pero eso me deja tiempo para disfrutar de la vida y hacer un poco lo que quiero aparte".