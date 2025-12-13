Cómo Hayden Paddon consiguió su segunda oportunidad en el WRC

Se puede decir con seguridad que el regreso de Hayden Paddon al Campeonato del Mundo de Rallys (WRC) el próximo año, tras una pausa de ocho años, fue una sorpresa difícil de digerir para el mundo del rally. Incluso fue un shock para el propio Paddon, pero de esos "buenos shocks" que subrayan por qué es importante no renunciar nunca a los sueños.

Ese sueño ahora es realidad, ya que el piloto de 38 años se prepara para disputar la apertura de la temporada de WRC del próximo mes en Montecarlo. El simpático neozelandés se subirá al tercer i20 N Rally1 de fábrica de Hyundai, tras una reorganización de la alineación de la marca coreana después de la salida del campeón mundial de 2019, Ott Tänak.

"Estaba muy sorprendido [de recibir la llamada de Hyundai], pero es una buena sorpresa, y todo ha ocurrido muy rápido, quizá en una semana [fue suficiente]. Realmente no he tenido mucho tiempo para pensarlo, pero sin duda es una gran oportunidad", dijo Paddon.

Como él mismo dice, "el rally es su vida", y es una afirmación bastante acertada. El neozelandés ha pasado su carrera sacrificándose y esforzándose por alcanzar la cima del rally, un sueño que inicialmente se hizo realidad con su propio equipo privado en 2007. Mucho ha cambiado desde que conducía un Mitsubishi Lancer Evo 8 en el Rally de Nueva Zelanda, hace 18 años.

Ese primer contacto con la élite solo motivó más a Paddon, escalando posiciones en el mundo del rally hasta que su vida cambió cuando Hyundai le ofreció un volante parcial de fábrica en 2014, año en el que la marca coreana volvió al WRC. Paddon rápidamente se convirtió en parte del equipo Hyundai durante los siguientes cinco años, alcanzando su mejor temporada en 2016, cuando logró una famosa victoria en Argentina en su camino hacia el cuarto puesto del campeonato.

Pero a finales de 2018, tras terminar segundo en el Rally de Australia, detrás de Jari-Matti Latvala, todo se detuvo de golpe. En ese momento, el futuro de Paddon era incierto, pero esperaba que lo que él calificó como un "podio real" fuera suficiente para mantener vivo su sueño en el WRC.

"Esto se siente como un podio de verdad. En los últimos que hemos tenido, nos hemos beneficiado de la mala suerte de otros, pero este lo hemos ganado definitivamente", dijo Paddon a este redactor en el Rally de Australia en 2018.

"Tenemos que ver qué pasa la próxima temporada, pero espero que este resultado ayude a nuestra causa. No sé si ese será nuestro último rally o no, así que solo esperaremos durante las próximas dos semanas, y con suerte algo surgirá".

Hayden Paddon drove for Hyundai Motorsport in 2018 Photo by: Toyota Racing

Desafortunadamente, nada surgió en Hyundai, y desde entonces el neozelandés ha estado deseando regresar al WRC.

A su favor, Paddon continuó compitiendo en rallys y demostrando su valía, y lo más importante, mantuvo su vínculo con la marca Hyundai a través de sus conexiones en Hyundai Nueva Zelanda, que le han apoyado fielmente, ya fuera compitiendo en campeonatos nacionales o en proyectos ambiciosos, como la creación de un Hyundai Kona 100% eléctrico para rallys, mostrando el potencial de los coches eléctricos en el deporte.

Tres títulos nacionales en Nueva Zelanda y uno en Australia [2025], junto con títulos consecutivos en el European Rally Championship, conduciendo un Hyundai i20 N Rally2 con apoyo semi-oficial en 2023 y 2024, demostraron nuevamente que Paddon todavía tiene las habilidades para competir al más alto nivel. Pero incluso tras ocho años fuera del WRC, muchos pilotos habrían perdido la esperanza de regresar, pero no Paddon. Y ahora se encuentra de nuevo en el equipo Hyundai WRC junto a Dani Sordo y Esapekka Lappi.

"Primero, estoy increíblemente agradecido y me siento privilegiado por esta oportunidad. Es algo por lo que trabajaremos incansablemente para contribuir a los objetivos finales del equipo", dijo Paddon.

"Después de 12 años con Hyundai, es una marca que me enorgullece representar enormemente, y una que quiero ayudar a impulsar tanto dentro como fuera de los tramos".

"Muy pocas personas saben realmente cuánto he sacrificado a lo largo de mi vida por este deporte, de manera personal, profesional y en cada momento tranquilo entre medias. Eso no ha cambiado, el compromiso sigue siendo el mismo. No porque tenga que hacerlo, sino porque genuinamente quiero. Pensar que regresaremos al WRC ocho años después de nuestro último evento es algo increíblemente raro, pero demuestra que si te mantienes enfocado, paciente y nunca te rindes, todo es posible".

Foto de: Red Bull Content Pool

Paddon da en el clavo. En el deporte, y en el rally en particular, “todo es posible”. Pero lograrlo en esta arena requiere determinación, sacrificio y trabajo duro. Los tres atributos los tiene Paddon en abundancia, pero no son lo único que ahora tiene en su haber.

Estos años fuera del WRC han permitido a Paddon crecer como piloto y añadir una increíble cantidad de experiencia, lo que es una de las razones por las que Hyundai ha vuelto a buscarle. La marca quiere empezar fuerte en su persecución a Toyota por la corona de constructores y ve la experiencia como su boleto hacia el trofeo.

"Incorporar a Dani, EP y Hayden nos permite aprovechar sus fortalezas individuales para apoyar nuestras ambiciones por el título de constructores el próximo año", dijo el director deportivo de Hyundai, Andrew Wheatley.

"Tuvimos que tomar una decisión difícil: optar por experiencia y consistencia, o traer a una estrella en ascenso y formarla. Sin embargo, estamos en el último año de la normativa técnica Rally1, y creemos que el camino correcto es contar con pilotos que conozcan el coche y el equipo".

Paddon es plenamente consciente de que esta segunda oportunidad en el WRC será diferente de la anterior. No solo han cambiado los coches desde 2018, sino también los objetivos. Los sueños de convertirse en campeón del mundo hace tiempo que quedaron aparcados, pero aún existe la posibilidad de conseguir trofeos.

"Ocho años después, puedo decir que soy un piloto diferente. Y junto con [mi copiloto] John [Kennard] a mi lado, tras nuestro viaje de 20 años hasta la fecha, creemos que nuestra experiencia nos servirá bien. Nuestra mentalidad hoy es muy diferente a la de entonces. Cuando eres joven, lo único en lo que puedes pensar es en ganar", dijo Paddon.

"Por supuesto, queremos que Hyundai gane, pero nuestro rol ahora está claro: hacer el mejor trabajo posible para el equipo y apoyar a nuestros compañeros de equipo a tiempo completo [Thierry Neuville y Adrien Fourmaux]. Daremos todo lo que tenemos y trabajaremos más duro que nunca para asegurarnos de hacerlo".

El arduo trabajo para preparar el regreso al WRC – en probablemente uno de los rallys más difíciles del calendario – en Montecarlo, comienza ahora. Bueno, en realidad comenzó la semana pasada cuando Paddon fue convocado rápidamente para disputar el Rallye National Hivernal du Dévoluy en Francia con un coche Rally2. Fue una salida valiosa para aprender cómo reaccionan los neumáticos Hankook WRC sobre asfalto, antes de subirse al coche Rally1 para la apertura anual en las famosas y sinuosas carreteras alrededor del Principado de Mónaco el próximo mes.

"No hay duda de que Montecarlo será un evento desafiante para nosotros. Pero confiamos en nosotros mismos para dar lo que se requiere, y ahora toca cabeza baja para prepararnos y hacer precisamente eso", añade Paddon.