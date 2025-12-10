La FIA revela los últimos detalles del reglamento del WRC 2027

La FIA ha confirmado hoy los elementos definitivos del nuevo reglamento técnico del Campeonato del Mundo de Rallyes, que entrará en vigor a partir de 2027.

El reglamento de 2027, presentado por primera vez en diciembre del año pasado, está diseñado para ser más asequible y flexible con el objetivo de atraer a nuevos fabricantes y equipos a la categoría.

Los coches tendrán un coste máximo de 345.000 euros, con una potencia aproximada de 300 CV, un chasis space frame y utilizarán algunos componentes del Rally2. Los fabricantes originales y equipos secundarios podrán fabricar coches bajo este reglamento que abarcará un periodo de 10 años.

Para garantizar que la máxima categoría del WRC esté muy poblada en 2027, los nuevos coches con especificaciones WRC27 competirán junto con los Rally2, lo que de nuevo ofrece más flexibilidad a fabricantes y equipos. Toyota es el único fabricante actual que se sabe que está desarrollando un vehículo WRC27.

En la reunión de hoy del Consejo Mundial del Motor en Tashkent, Uzbekistán, la FIA ha revelado ahora los detalles finales afirmando que "las bases están sentadas para la nueva era del campeonato en 2027, proporcionando estabilidad, claridad y dirección a largo plazo para constructores, equipos y competidores".

"El reglamento técnico del WRC27, aprobado originalmente en diciembre de 2024, ha sido sometido desde entonces a una fase final de perfeccionamiento, y la confirmación de hoy del reglamento de homologación concluye este proceso, dando a los constructores una estructura más clara a largo plazo para el desarrollo y la producción de la próxima generación del rally", se lee en un comunicado de la FIA.

"El reglamento de homologación define y aclara el procedimiento completo de homologación para los coches WRC27 y esboza la duración y las condiciones asociadas a cada homologación, así como los requisitos mínimos de producción para los coches homologados".

"Esto introduce una definición formal para los constructores, agrupando a los fabricantes y equipos cliente bajo un mismo paraguas como participantes en el Campeonato del Mundo de Rallyes. Un constructor es la entidad responsable de diseñar y construir el WRC27, preparar y presentar el vehículo para su homologación por la FIA y comercializar el coche y sus componentes asociados".

"Las condiciones de homologación de los WRC27 obligan a la producción de al menos 10 unidades en los 24 meses siguientes a la fecha de homologación. Los constructores también deben ser capaces de suministrar a los clientes al menos 10 coches WRC27 listos para la competición por año natural".

"Cuando un constructor suministre a un segundo constructor la homologación parcial, la producción mínima del coche base o de la variante del coche podrá reducirse en relación con el suministro al segundo constructor. Además, el reglamento confirma que la homologación de un coche WRC27 es válida por un periodo de 10 años".

El reglamento estipula que la homologación sólo podrá concederse una vez que el constructor se haya inscrito oficialmente en el campeonato, y que un coche homologado deberá disputar al menos el 50% de las pruebas del WRC en su primer año, con un mínimo de dos coches por rally, aumentando a una participación total en todas las pruebas a partir del segundo año".