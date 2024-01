M-Sport explica el plan de desarrollo del Puma para el WRC 2024

M-Sport reveló su Ford Puma para la temporada 2024 del Mundial de Rallies en el Autosport International de la semana pasada, antes de embarcarse en su primer test de la temporada previo al Rally de Montecarlo (25-28 de enero), de hace unos días.

La escudería británica consiguió dos victorias el año pasado, igualando a Hyundai, después de que Ott Tanak triunfara en Suecia y Chile, pero una serie de problemas de fiabilidad (con el motor en Estonia y Finlandia y con la bomba de agua en Grecia) lastraron al equipo a mitad de temporada y acabaron con cualquier esperanza de luchar por el título. Así, aunque no puede igualar los recursos de Toyota y Hyundai, M-Sport planea seguir desarrollando su coche en 2024. Un nuevo alerón trasero se ha visto en acción durante el test de Montecarlo, y se espera que entre en funcionamiento próximamente.

El director del equipo, Richard Millener, afirma que el alerón trasero forma parte del plan de desarrollo de M-Sport, que incluye resolver sus problemas de fiabilidad de 2023. "Seguiremos desarrollando el coche, y tenemos un plan de desarrollo", dijo a Motorsport.com.

"Hay una cantidad limitada de desarrollos que cada equipo puede hacer, pero nuestro plan es hacer todo lo que se nos permita. He leído muchas cosas sobre que no desarrollamos y no probamos, pero no es así. Probablemente estemos dando a nuestros pilotos la mayor cantidad de pruebas, ya que nuestros dos pilotos tendrán dos días cada uno antes de Montecarlo".

"Estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos trabajando en un nuevo alerón trasero, que la gente ha visto, que llegará dentro de unos rallies, así que seguimos avanzando. Es difícil competir contra los demás, pero no lo uso como excusa porque el año pasado ganamos dos pruebas, así que el coche es lo bastante bueno como para ganar", siguió.

"El año pasado se juntaron una serie de cosas completamente diferentes, y tuvimos una racha de dos o tres rallies malos, y eso es lo que nos costó las esperanzas de ganar el campeonato. Sabemos que tenemos que mejorar en ese aspecto y la falta de fiabilidad nos costó, a pesar de que las razones fueron muy diferentes".

"Sabemos que tenemos que mejorar en ese aspecto, y hemos prometido que es una de las principales cosas en las que estamos trabajando para hacerlo bien. Sabemos que podemos hacerlo, ya que en 2022 el coche iba bien, sólo tenemos que volver a estar ahí", finalizó.

Esta temporada, M-Sport tendrá una nueva alineación de pilotos, con Adrien Fourmaux y Gregoire Munster ascendidos desde la parte de WRC2 del equipo. Ambos sustituyen a Tanak, que se ha reincorporado a Hyundai, y a Pierre-Louis Loubet, que se ha asegurado un programa de Rally2 con Toksport Skoda.

Fourmaux se puso al volante del Ford Puma en un test previo a Montecarlo, el domingo y el lunes, antes de ceder el coche a su compañero Munster. Toyota y Hyundai completaron sus respectivas pruebas la semana pasada.