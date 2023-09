M-Sport no tiene intención de dejar el WRC en el futuro

El futuro de M-Sport en el WRC se puso en duda en el Rally Acrópolis del pasado fin de semana tras la publicación de una entrevista con el piloto Pierre-Louis Loubet en un medio de comunicación francés, que sugería que el equipo podría estar ausente de la categoría reina del próximo año. El artículo fue calificado de "fake news" y fue retirado.

M-Sport ha soportado una difícil temporada 2023, que Malcolm Wilson admite que ha sido un "año terrible" plagado de infortunios y problemas de fiabilidad. Pero el equipo sigue comprometido a competir en la máxima clase del Mundial de Rallyes en el futuro y Wilson cree que la operación tiene los "ingredientes" para volver a la cima.

La escuadra Ford, mientras tanto, ha igualado el número de victorias de la temporada pasada gracias al triunfo de Ott Tanak en el Rally de Suecia, el pasado mes de febrero.

"Haremos todo lo que podamos para encontrar la manera de mantenernos al más alto nivel", dijo Wilson a Motorsport.com. "Tenemos un gran equipo y un gran coche. Este año hemos tenido un año terrible y no sé por qué. Creo que todo el mundo tiene esos fallos. Sólo hay que mirar a la Fórmula 1 y ver dónde estaban Williams y McLaren, por ejemplo. Todos los ingredientes y los recursos siguen ahí para volver a estar donde tenemos que estar".

En la actualidad, competir como equipo semioficial con menos recursos en comparación con Toyota y Hyundai supone un reto cada año para asegurar los presupuestos, pero M-Sport ha estado siempre presente en la máxima categoría de los rallies desde 1997.

La introducción en 2022 del nuevo Rally1 se ha sumado al reto, con la FIA admitiendo abiertamente que los costes han superado con creces el objetivo previsto. El organismo rector del automovilismo mundial está investigando formas de reducir esta cifra.

El modelo de negocio principal de M-Sport se basa en la venta de coches a clientes y actualmente sólo ha vendido dos vehículos de Rally1, y sólo uno de ellos a un competidor activo, Jourdan Serderidis.

En respuesta a las especulaciones sobre el futuro del equipo, el director de M-Sport, Richard Millener, añadió: "No creo que él [Loubet] haya hablado con el tipo [el periodista], que es lo que me confunde. No hay planes para algo tan dramático como eso. Creo que el hecho de que se haya retirado demuestra que la noticia no es real. Se ha sacado de contexto y, por suerte, hemos conseguido taparlo".

"No se puede negar que todos los años hay problemas para encontrar los presupuestos necesarios para continuar, pero no hay ninguna duda de que en estos momentos no se está hablando de parar. Desde luego, Malcolm no tiene intención de parar, ni yo tampoco. Tenemos 100 personas empleadas en el equipo de rallys y haremos todo lo posible para asegurarnos de que seguimos aquí", continuó.

"Sí, no sabemos la alineación de pilotos para el año que viene y nuestro objetivo en este momento es mantener a Ott [Tanak] en el equipo. Eso también es una empresa importante, pero seguiremos adelante para asegurarnos de que podemos conseguir lo mejor que podamos", finalizó.