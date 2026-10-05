Ford explica su decisión de regreso al WRC y sus motivos para confiar

"Estamos presentes en todas las disciplinas del automovilismo para competir y ganar", dijo el director global de Ford, Mark Rushbrook, en el anuncio de que la firma del óvalo azul regresaría oficialmente al mundial de rallies.

La marca estadounidense regresará desde 2028 junto a M-Sport y desarrollará un coche completamente nuevo para 2029, y cuando le preguntaron cómo puede batir a Toyota, que lleva casi una década de dominio, Rushbrook explicó: "Contamos con numerosos recursos técnicos dentro de nuestra empresa, tenemos acceso a todo lo que necesitamos y también podemos contar con colaboraciones excelentes. Ya hemos trabajado con M-Sport en el pasado y sabemos que son capaces de desarrollar nuevos coches de rally que cumplan con la nueva normativa. Por eso estamos orgullosos de colaborar con ellos también en este proyecto. Pero estamos decididos: no volvemos solo por estar ahí. Queremos tener éxito y ganar2.

Ford ha estado en el WRC junto a M-Sports desde que en 2012 se retiraron oficialmente, pero la decisión de regresar al mundial 'de facto', explican ante pregunta de Motorsport.com, se ha debido a varias razones: "Estuvimos muy involucrados con el Ford Puma WRC en 2022. Entonces no participamos como equipo de fábrica al completo, pero nos volcamos de lleno en el desarrollo del coche junto con M-Sport; sin embargo, no era el momento adecuado para competir como equipo de fábrica al completo".

"Fue fantástico ganar la primera prueba con el coche, con [Sébastien] Loeb en Montecarlo. Pero ahora es el momento adecuado, porque no creo que, como empresa, nos estuviéramos volcando en los rallies de la forma correcta en aquel momento".

"Pero ahora, con Jim Baumbick al frente de Ford Europa, contamos con un experto en desarrollo de productos. Es a lo único que se ha dedicado durante toda su carrera. Llevo 25 años trabajando con él, desarrollando juntos productos excelentes. Así que cuando supe que venía aquí para ponerse al frente de Europa, me emocioné porque sabía que eso supondría grandes cosas para nuestros productos, que van a llegar a los concesionarios Ford".

Logo de Ford

"Pero él se está volcando en ello porque sabe lo que hace, así que también está totalmente comprometido con los rallies. Así que el hecho de que Ford Europa esté aprovechando de verdad esta oportunidad, al igual que Ford en su conjunto y Ford Racing en su conjunto… Apostar por ello a nivel mundial es un momento especial para la empresa, y ha coincidido con el cambio de promotor y el cambio en el reglamento técnico"

"¿Fue alguno de esos factores por sí solo lo que lo decidió? Quizá sí, quizá no. Pero, en realidad, la combinación de los tres hizo que fuera una decisión bastante fácil".

El WRC ha dado ya la despedida a los Rally1 que han completado este ciclo, y estrena en 2027 un enorme cambio en su reglamento técnico, con los nuevos WRC27 y los Rally2 actualizados que competirán bajo una nueva categoría.

Realmente la andadura de Ford empezará en 2027 junto a M-Sport con un Fiesta Rally2 equipado con el nuevo kit de 7.500 euros introducido por el reglamento.

"Vemos [el futuro del WRC] de forma positiva, y por eso nos incorporamos como equipo oficial, teniendo en cuenta lo que ha hecho la FIA con el reglamento y la visión que tiene el promotor. Dada la competencia que hay, tenemos que estar aquí y creemos que tiene un futuro prometedor", continuó Rushbrook.

"Estamos deseando que lleguen estos próximos dos o tres años para desarrollar el nuevo coche y seguir compitiendo a partir de entonces".

Mark Rushbrook, Head of Motorsport Ford Performance Foto de: Alexander Trienitz

Rushbrook también admite que hay un bucle que no se frena: "Hemos aprendido mucho sobre el todoterreno gracias a nuestros Raptor y a las demás pruebas de rally raid en las que hemos participado. Contamos con un bagaje de conocimientos que podemos compartir con nuestros socios de M-Sport para poder volver a competir en el WRC y trasladar lo aprendido también a los vehículos destinados a los clientes. Se trata, por tanto, de un ciclo continuo, de la pista a la carretera y de vuelta a la pista; nunca termina".

El lema 'de la pista a la carretera y de vuelta a la pista' que defiende Ford también se representará en el nuevo coche que desarrollarán para 2029, tal vez basado en alguno de los nuevos modelos revelados, aunque Rushbrook no quiso confirmar nada.

Tampoco quiso hablar de pilotos, aunque admitió que quizás lo ideal sería una mezcla de alguien experto con una joven estrella emergente.

Por último, y aclarando por qué han elegido 2027 y 2028 y no antes como preparación para 2029, dijo: "En el mundo de las carreras, el regreso a un compromiso total por parte de un fabricante no puede producirse de la noche a la mañana".

"Nuestro enfoque para 2027-2028, con vistas a 2029, consiste en desarrollar el programa de forma razonable. Las normas se han redactado de tal forma que nos permiten a nosotros y a M-Sport utilizar el Fiesta Rally2 con el kit de competición, lo que nos brinda la oportunidad no solo de alinearlo en carrera, sino sobre todo de empezar a poner a punto las herramientas, el personal y el equipo necesarios para respaldarlo".

"Y esto incluye también a los pilotos. No es posible fichar de la noche a la mañana a tres pilotos de alto nivel para el primer año del programa. Así que diría que se tratará de una progresión gradual: un poco en el primer año, 2027; un poco más en 2028; para luego estar a pleno rendimiento en 2029".