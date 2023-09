La potencia híbrida, clave del reglamento del WRC desde 2027

El WRC dio el paso de introducir la propulsión híbrida en los Rally1 el año pasado, que coincidió con la decisión pionera de adoptar combustible 100 por 100 sostenible, suministrado por P1 Racing Fuels.

Sin embargo, el futuro a largo plazo del campeonato a partir de 2027 ha llevado a la FIA a investigar una serie de métodos de propulsión para preparar el campeonato para el futuro y alinearlo con el mercado automovilístico. Se han considerado como opciones la propulsión totalmente eléctrica (EV), la energía de hidrógeno y el combustible sintético.

El reglamento actual se mantendrá en gran medida hasta 2026, sujeto a un nuevo acuerdo con el proveedor de unidades de potencia híbridas 'Compact Dynamics', que inicialmente firmó un contrato hasta finales de 2024.

Aunque el reglamento de 2027 aún no se ha formalizado, el paso a la propulsión totalmente eléctrica o de hidrógeno es "muy improbable", según Andrew Whateley, Director de Road Sport de la FIA.

"Después [de 2026] está la próxima discusión y lo híbrido es una parte clave de ella", dijo Wheatley a Motorsport.com. "El debate para 2027 es cuánto motor habrá y cuánta potencia híbrida. No se trata de que no haya híbridos, sino de cómo hacer que funcionen. ¿Se reduce el uso de motores de combustión interna en un 10 o un 20 por ciento, o aumenta lo híbrido en un 30 o un 50? No creo que sea al 50%".

"Tiene que haber un elemento de electrificación en la categoría reina y eso será lo que la diferencie del Rally2. Desde la perspectiva de los fabricantes, un elemento de electrificación no es un elemento clave, sino parte de la mezcla", continuó.

"Hemos hecho algunas investigaciones exhaustivas sobre los coches totalmente eléctricos en el formato actual del WRC, y es muy difícil, pero la situación está cambiando y evolucionando. Será muy poco probable. Yo no lo descartaría, pero sobre todo con el hidrógeno, en el aspecto técnico ya podemos correr con un Toyota Yaris impulsado por hidrógeno".

"Nunca diría nunca con el hidrógeno, porque hoy podríamos utilizarlo en los coches. No sería imposible, pero lo que sería difícil es [determinar] el tamaño del depósito y la logística de cómo gestionar la seguridad y todos los elementos en el actual formato de los rallies".

El promotor del WRC ha respaldado la predicción de Wheatley de que el campeonato está preparado para un futuro a largo plazo con vehículos de propulsión híbrida.

"En estos momentos estamos debatiendo sobre el futuro reglamento, lo cual es absolutamente importante, y todo el mundo en el campeonato está de acuerdo en que tiene que ser una mezcla de combustible sostenible e híbrido", dijo el director deportivo senior del WRC, Peter Thul.

"Creemos que es la única forma de mantener los rallies tal y como son. Ir totalmente eléctrico con la tecnología disponible no es una opción. Seguimos creyendo que los rallies deben tener un motor de combustión internar y combustible sostenible".

Aunque parece que a largo plazo el WRC seguirá utilizando potencia híbrida, aún no se ha llegado a un acuerdo para garantizar el suministro de las unidades híbridas de 100 kW para 2025 y 2026.

Toyota, Hyundai y M-Sport están negociando actualmente las condiciones del nuevo acuerdo con Compact Dynamics, que se espera tener asegurado a finales de mes.

"Ahora estamos hablando de 2025 y 2026 y de si prorrogamos el contrato actual, lo modificamos o decidimos tomar un camino diferente. Diría que es poco probable que tomemos un camino diferente, pero no es imposible", añadió Wheatley.

"En este momento, estamos negociando entre los fabricantes y Compact Dynamics las condiciones de la prórroga del contrato. Esto se ha complicado un poco porque hay muchas opciones. Uno de los elementos clave que estamos estudiando es qué elementos de la unidad actual pueden reciclarse en una unidad actualizada de cara al futuro", finalizó.