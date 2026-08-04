Los dramáticos momentos justo tras el grave accidente de Ogier en Finlandia

A veces el destino te juega malas pasadas. Otras veces, en cambio, parece que quiere echarte una mano. Todo eso ocurrió el pasado fin de semana, en el Rally de Finlandia, cuando Sébastien Ogier y Julien Ingrassia fueron protagonistas de uno de los accidentes más graves de los últimos años en la categoría reina del WRC.

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A 900 metros de la meta de la SS17, su Toyota GR Yaris Rally1, que compartían y con el que iban camino de la victoria, se salió de una curva a la izquierda y, en lugar de girar normalmente a la derecha para tomar la siguiente curva, siguió recto, se adentró en la vegetación y chocó contra al menos dos árboles (el segundo de los cuales fue literalmente derribado por el coche).

Una salida de carretera tremendamente violenta. Tanto es así que, pocos segundos después del accidente, Rally.tv cortó la retransmisión de la especial y, posteriormente, interrumpió la emisión en directo. Eso hizo temer lo peor, ya que no se filtraba ninguna noticia cierta ni oficial sobre la tripulación.

Quien relató esos momentos, que casi nadie pudo ver, fue Julien Ingrassia. El copiloto, ocho veces campeón del mundo junto a Ogier, contó a L'Equipe lo que ocurrió tras el accidente. De sus palabras aún se desprende hoy la preocupación por el estado en que se encontraba Ogier en ese momento.

"Veo a Seb salir, veo que no está herido, así que sigo el procedimiento: pulso el botón 'OK' del coche, lo que hace que no se envíen los servicios de rescate y que la especial pueda continuar. Pero mientras hago eso, veo a Seb tumbarse en la hierba y desmayarse".

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto de: Toyota Racing

"A partir de ahí, el accidente cobró otra dimensión. Activé inmediatamente la baliza de emergencia y fui hacia Seb. Sus ojos ya no parpadeaban. No oía ni veía. Con la ayuda de dos o tres espectadores, le sujetamos la cabeza y yo le abanicaba con mi cuaderno de notas. Fue un momento angustioso".

"Nunca me había enfrentado a algo así en mi vida, pero sabía que había que actuar con calma. Tras dar la alarma, llamé al equipo para hacer un balance médico de lo que veía. También apagué el coche porque corría el riesgo de incendiarse".

El accidente, según ha informado Ingrassia, se produjo a unos 140 kilómetros por hora. Una velocidad bastante elevada si se tiene en cuenta por dónde circulaban (en un bosque, entre los árboles, por un camino de tierra bastante estrecho).

"El impacto fue fuerte. Al entrar en la curva, íbamos a unos 140 km/h. Dentro del coche, al levantar la vista, ves los árboles justo delante de ti. La última generación de coches es ultrarresistente, lo que nos ayudó mucho".

Ingrassia había vuelto a ser copiloto de Ogier precisamente este fin de semana, tras tres temporadas de parón. Junto a Séb, de hecho, ha corrido estos años Vincent Landais, quien, sin embargo, no estaba disponible para el Rally de Finlandia por motivos personales. Eso llevó a Ogier a volver a llamar a Ingrassia, para formar de nuevo una de las parejas más triunfadoras de la historia del automovilismo.

Por lo demás, el rally iba de maravilla. Pero el accidente podría haber tenido un desenlace mucho más dramático. Afortunadamente para ambos, esto no será más que un mal recuerdo.

¿Por qué se salió Ogier de la carretera de esa manera?

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto de: Toyota Racing

Quien ofreció una primera explicación fue precisamente Julien Ingrassia. El copiloto de Ogier en Finlandia afirmó que el GR Yaris Rally1 número 1 con el que competían no sufrió ninguna avería.

Además, según el copiloto, ni él ni, mucho menos, Ogier cometieron ningún error. Lo que habría sacado de la carretera a la tripulación, varias veces campeona del mundo, fue un surco que habría provocado que el coche se saliera de la carretera y se estrellara contra los árboles.

"Hemos revisado lo que ocurrió en ese punto. Por lo que sabemos, no hubo ninguna avería en el coche, ni un error del piloto ni del copiloto. Se trata de un surco que se había formado en esa curva y que catapultó el coche hacia la izquierda en lugar de permitirle girar a la derecha".

A ese respecto, intervino Tom Fowler, director técnico de Toyota Gazoo Racing WRT. El ingeniero, ante los micrófonos de DirtFish, dio su versión de los motivos que habrían llevado a Ogier e Ingrassia a salirse de la carretera de esa manera.

"He oído varias teorías conspirativas sobre el accidente, pero el coche está con nosotros y tiene las cuatro ruedas apuntando en la misma dirección".

"El sistema de suspensión y la mecánica del coche siguen funcionando perfectamente. Tras analizar los datos que recopilamos cuando el coche regresó al Parque de Asistencia, lo único que pudimos constatar es, por desgracia, que el coche circulaba por ese tramo a una velocidad ligeramente superior a la del resto".

"Esa parte de la carretera presentaba una combinación de curvas: a la izquierda, a la derecha, muy rápidas. Y en cuanto tienes un poco de sobreviraje, ya estás apuntando el coche en la dirección equivocada de la combinación de curvas. El margen es muy pequeño. No estoy diciendo que fueran demasiado, demasiado rápido. Es como si hubieran ido un par de kilómetros por hora por encima del límite y hubieran empezado a perder la parte trasera".

"Perder la parte trasera cuando luego tienes que afrontar una curva en sentido contrario, y mientras vas a gran velocidad, el margen es muy estrecho. Hemos inspeccionado el coche con la FIA y todo funciona con normalidad", remató.