Evans consiguió revertir la desventaja de 6,5s de la mañana para acabar con una ventaja de 1,4s sobre Ogier tras las tres etapas de la tarde, celebradas en el famoso circuito de Monza.

Ogier, segundo, sigue en posición de asegurarse su octavo título en el último rally en una temporada completa del WRC, pero con más presión si comete un error por la escasa ventaja de 17 puntos que tiene sobre Evans.

Thierry Neuville terminó el día en la tercera posición después de ganar la sexta especial, pero el belga está a 21,6 segundos de los Toyota que luchan por el campeonato.

Dani Sordo se situó en cuarta posición, por delante de su impresionante compañero de equipo debutante en Hyundai, Oliver Solberg, con el que compartirá el tercer coche de la marca coreana la próxima temporada. El sueco realizó posiblemente su mejor actuación hasta la fecha en un coche del WRC.

Takamoto Katsuta, el sustituto de Ott Tanak en Toyota, Teemu Suninen, Gus Greensmith y Kalle Rovanpera se situaron del sexto al noveno puesto. El sorprendente ritmo de Rovanpera se debió a que su equipo le pidió que no apretara para permitir que Evans y Ogier lucharan sin la preocupación de tener que sumar puntos para asegurar el título de constructores.

Adrien Fourmaux se retiró este viernes tras un accidente en la tercera etapa, pero está previsto que se reincorpore el sábado.

Evans adelantó a Ogier en la primera de las tres etapas disputadas en el circuito de Monza, en sus famosos tramos históricos y sus vías de servicio de grava.

El galés completó una pasada limpia a través del complicado recorrido de 14,49 km, tardando 5,7s menos que Ogier, que sufrió un problema de frenos.

"Es muy difícil saber cómo hacerlo", dijo Evans. "¿Frenas tarde o temprano? En cierto modo es una lotería. Las condiciones parecen estar bien, pero es muy difícil saberlo".

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos del Rally de Monza 2021)

Sordo fue el rival más cercano de Evans en la SS5, que terminó sólo 0,3s de distancia en una etapa muy disputada.

Su compañero Neuville demostró un gran ritmo a pesar de un problema con la caja de cambios y marcó el tercer mejor tiempo, a 1,2 segundos, mientras que Solberg siguió brillando con la cuarta posición en la tabla de tiempos.

Katsuta, que consiguió su primera victoria de etapa en la Power Stage del circuito de Monza el año pasado, parecía dispuesto a conseguir otra victoria, antes de que su Yaris se calara en una estrecha horquilla de izquierdas. El japonés terminó quinto, mientras que Ogier sólo pudo lograr el sexto mejor tiempo.

Evans estuvo a punto de repetir triunfo en la segunda pasada por la etapa de Cinturato (SS6), pero hizo lo suficiente para arrebatarle el liderato en la general a Ogier.

Sin embargo, al galés se le escapó victoria de etapa por 0,4s, ya que Neuville se llevó los honores tras resolver el problema en la caja de cambios.

"Ha sido una buena etapa, pero me he quedado un poco atrapado en la hierba a la salida de una estrecha horquilla y me han patinado las ruedas", comentó Neuville.

"Obviamente, la velocidad no es la que debería, así que estamos probando diferentes cosas en el coche para ver si podemos hacer algo".

Ogier acabó mucho más contento con las sensaciones en su Yaris, pero se quedó a 2,5s, mientras que Solberg marcó el cuarto mejor tiempo por segunda especial consecutiva.

"Tuvimos un problema en la primera pasada, un problema de frenos", dijo Ogier. "El coche se quedó frenado durante toda la etapa. Esta ha ido bien y ha sido más consistente para mí".

Evans completó su buena tarde superando a Ogier y Neuville por 0,1s en los difíciles 10 km de la prueba en el circuito de asfalto, con el reto añadido de conducir bajo la oscuridad.

Sin embargo, el botín fue para Sordo, que impidió que Katsuta ganara la séptima etapa por 2.2s, mientras que Evans fue el tercero más rápido.

"Hicimos un pequeño cambio en la dirección de mi coche [a como estaba] en Catalunya", señaló Sordo. "Ya cuando terminé la etapa, le dije a mi copiloto que iba mucho mejor. Es un pequeño cambio, pero es un gran cambio".

El Rally de Monza continuará el sábado con otras seis etapas.

Más del Rally de Monza: WRC, Rally de Monza: Ogier lidera por delante de Evans la mañana del viernes

Scratchs de la tarde del viernes del Rally de Monza 2021 del WRC

SS5 : Elfyn Evans

SS6 : Thierry Neuville

SS7 : Dani Sordo

Clasificaciones del Rally de Monza 2021 tras la SS6

(Pulsa en 'ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)