WRC Portugal: el ritmo de Rovanpera, inalcanzable para sus rivales

Matosinhos (Portugal).- El actual campeón del mundo, líder virtual este año y ganador de la edición de 2022, Kalle Rovanpera, sacó el martillo y acabo el bucle de la mañana del sábado adjudicándose el mejor tiempo en los tres tramos, lo que le permite ir a la asistencia del mediodía con una cómoda ventaja de 52,4 segundos sobre Dani Sordo, su inmediato perseguidor en la clasificación. Esapekka Lappi es tercero con una ventaja de 9 décimas sobre Thierry Neuville.

El día comenzaba con el tramo de Vieira do Minho, lugar al que se dirigieron todo los coches desde el parque de asistencia de Matosinhos, menos el Toyota GR Yaris de Elfyn Evans, que no se reenganchó tras su accidente del viernes. Las elecciones de neumáticos fueron muy variadas, Rovanpera, Sordo y Tanak eligieron cinco gomas blandas, mientras que Lappi y Neuville decidieron cambiar uno de ellos por un duro y Loubet, más precavido, hizo sitio para subir dos blandos de reserva a su maletero.

Rovanpera marcaba el primer scratch de la mañana, distanciándose en casi 13 segundos de Lappi, segundo, con Sordo a cinco décimas de su compañero de equipo.

"No he conducido muy bien aquí, estaba muy deslizante y no me he sentido bien", comentó el cántabro, mientras que Rovanpera se mostraba muy relajado y se despertó pensando en que iba a conducir y eso es lo que ha intentado.

Muy diferente fue la película para Thierry Neuville, ya que su posición de salida era la del penúltimo en el tramo del viernes, cuando era quinto en la general, y no la del último, cuando acabó tercero: "No muy bien, para ser sincero. No confío en el agarre y tampoco en la trasera del coche, bloqueo con frecuencia y pierdo mucho tiempo sin tracción".

Sordo pierde tiempo

En Amarante, la especial más larga del rally con 37 kilómetros, Rovanpera seguía a lo suyo marcando los mejores tiempos en cada parcial. Dani Sordo perdía mucho terreno y se quedó cerca de perder la segunda plaza con Lappi, que se aproximaba en la general tras la conclusión del tramo.

Los tres pilotos de cabeza perdían algo de tiempo al encontrarse en mitad de la carretera con el Ford Puma de Pierre-Louis Loubet, que golpeaba un talud y rompía la suspensión delantera derecha.

"Estoy seguro de que los comisarios nos van a devolver el tiempo", afirmó Lappi, que visualmente parecía que fue el que más frenó en ese punto. "No tiene ningún sentido tomar riesgos con un coche ahí parado".

Sordo confirmaba que no había querido arriesgar y esa fue la razón de haber perdido casi 22 segundos con respecto al mejor registro de Rovanpera: "Los neumáticos blandos se mueven un poco y hay que tener cuidado".

En el tramo que cerraba la mañana, Rovanpera seguía muy por encima de todos sus rivales en cuanto al ritmo que lograba exprimir de su GR Yaris. El actual campeón del mundo, y líder virtual del campeonato si acaba el rally de esta manera, conseguía un pleno de scratches en el bucle de la mañana, alejando a todos sus perseguidores hasta una distancia que a estas alturas parecía ya insalvable.

Rovanpera, de otro planeta

Dani Sordo conseguía recuperarse un poco y le endosaba 1,3 segundos a un Lappi que le pisaba los talones tras el difícil tramo de Amarante para el piloto español.

"No me gusta este tramo, pero he tratado de ir al límite", confesó Dani. "De hecho, iba un poco por encima del límite en algunos sitios, pero es la única manera de mantenerme cerca. Es complicado ir deprisa cuando a la vez quieres ir fino".

Neuville lograba completar un gran tramo para ponerse a tiro de piedra de Lappi en la general con menos de un segundo de ventaja entre ambos compañeros de equipo antes de ir hacia el parque de asistencia: "He ido a fondo, eso seguro, hicimos un gran cambio de reglajes, que es un poco mejor, pero se va de atrás".

Tanak seguía sin encontrar sensaciones y se situaba ya a más de medio minuto de Neuville, lo que significaba estar a más de minuto y medio de la cabeza. Por detrás del estonio, solo estaba Takamoto Katsuta, reenganchado después de sus problemas el viernes, y ya sin Loubet y Evans tras sendos accidentes.

Clasificación del Rally de Portugal 2023 del WRC tras la SS11

