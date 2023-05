WRC Portugal: Sordo es segundo al final del viernes, Rovanpera líder

Matosinhos (Portugal).- El actual campeón del mundo, Kalle Rovanperä, terminó la jornada del viernes liderando el Rally de Portugal 2023 del WRC por delante de Dani Sordo y Thierry Neuville. El finlandés no acusó demasiado el hecho de salir antes que sus rivales con la pista más sucia y se afianzó en la primera posición tras el pinchazo de Ott Tanak, que había terminado primero tras el bucle de la mañana.

Rovanpera fue el único de los Toyota que terminó el día, tras los abandonos de Katsuta, por un problema eléctrico, y de Evans, después de salirse de pista en la especial de Mortagua.

Sordo acabó segundo en una jornada en la que sin arriesgar demasiado fue capaz de mantenerse en los tiempos de cabeza. Por detrás, se encontró su compañero Neuville, que fue de menos a más y que logró escalar hasta la posición de podio tras una bonita lucha con Lappi y Loubet.

Pinchazo de Tanak

La monta de neumáticos para el segundo bucle del día fue mucho más homogénea. Casi todos los pilotos copiaron la estrategia de Dani Sordo por la mañana: cuatro blandos y dos duros. El propio Dani repitió y junto a él, Tänak, Neuville, Evans y Rovanpera. Lappi optó por cinco duros y un blando y Loubet decidió contar con sólo 5 unidades: 4 blandos y 1 duro.

Nada más comenzar el primer tramo, el líder Ott Tänak sufría un pinchazo que le hacía perder 45 segundos y, por consiguiente, el liderato de la general. Esapekka Lappi, que no había tenido una de sus mejores actuaciones en el comienzo de la prueba, consiguió el mejor tiempo seguido de Dani Sordo, que se aupaba a la cabeza de la general, y de Kalle Rovanperä, que marcaba al español muy de cerca.

Rovanpera se hace con el liderato

Con Tanak prácticamente fuera ya de combate tras su pinchazo, Rovanpera seguía escalando en la general, consiguiendo marcar el mejor tiempo tras el segundo paso por Gois. Dani Sordo cedía la primera posición al no poder igualar el tiempo del piloto de Toyota y se quedaba con la segunda plaza por delante de Neuville, su compañero de equipo.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"El tramo es muy duro para los neumáticos y es difícil saber cómo mantener las ruedas óptimas" comentaba Sordo, y añadía que "no quería sobreconducir. Tengo que echar un ojo ahora. Siento que no estaba apretado muy fuerte, porque hay que cuidar los neumáticos".

Rovanperä seguía abriendo hueco en la SS6, consiguiendo un nuevo scratch y aumentando su ventaja sobre Sordo y Neuville, que seguian siendo sus principales oponentes junto a un sorprendente Pierre-Lous Loubet que, tras el susto del incendio al final del bucle mañanero, seguía marcando tiempos muy competitivos.

Cerrada lucha por el tercer puesto

En Mortagua, Lappi conseguía su segundo scratch en una jornada muy irregular para el finlandés que, sin embargo, conseguía situarse en posición de podio gracias a su mejora en el bucle de la tarde y también al pequeño descalabro que sufrió Neuville, que poco a poco iba perdiendo terreno.

El belga se justificaba: "nunca he hecho este tramo con esta longitud" comentaba al terminar la SS7. "Es mi primera vez y he hecho lo que he podido. Con la confianza que tengo con el coche, es difícil hacer más". Por su parte, Lappi bromeaba tras conseguir el mejor tiempo: "Este ha sido mi tramo más flojo. El año pasado no lo hice con un coche de estos y he tratado de aprenderlo".

Dani Sordo, segundo en la general, cometió un error en un cruce que le hizo perder mucho tiempo, aunque al finalizar la séptima especial del rally seguía con 13,7 segundos de ventaja sobre Lappi. "Estaba muy deslizante y la trasera se mueve mucho. No tenía mucha confianza" admitió el español de Hyundai Motorsport.

Tanak y Loubet acabaron en tercera y cuarta posición, con el francés situado también en la cuarta plaza de la general a tan sólo 5 décimas de Lappi, mientras que el calvario que estaba sufriendo el líder del mundial, Elfyn Evans, sin ritmo durante todo el rally, acabó con una salida de pista en el kilómetro 13 que le dejó fuera de competición a la espera de poder reengancharse en la jornada del sábado.

En la super especial de Filgueira da Foz que cerraba la intensa jornada del viernes, Dani Sordo consiguió el mejor tiempo, manteniendo su segunda posición en la tabla por delante de Ott Tänak y Thierry Neuville, que lograba arrebatarle la tercera plaza provisional del rally a Esapekka Lappi, mientras que Rovanperä seguía aferrado al liderato y como único Toyota superviviente.

El sábado el rally continuará con seis tramos y una super especial al final del día en Lousada. El primer coche tomará la salida a las 7.35 de la mañana (8.35 en España) en Vieira do Minho.

Clasificación del Rally de Portugal 2023 después de la SS8