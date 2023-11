WRC Japón: Evans lidera y Sordo se accidenta en terribles condiciones

El piloto de Toyota Gazoo Racing fue el mejor del inicio de la prueba en las condiciones más complicadas y peligrosas que los equipos han experimentado durante toda la temporada.

Evans saltó de la novena posición en la superespecial nocturna del jueves a la primera, con una ventaja de 26.0s sobre Neuville, tras liderar las dos etapas de la mañana. Los organizadores se vieron obligados a cancelar el último tramo del bucle matinal por motivos de seguridad, ya que las adversas condiciones meteorológicas impidieron volar al helicóptero médico.

Sébastien Ogier, de Toyota, terminó ese bucle en tercera posición (a 42.6 segundos) por delante del campeón del WRC2, Andreas Mikkelsen, que realizó una conducción impresionante para batir al resto de coches Rally1 con su Skoda de Rally2.

El campeón del mundo Källe Rovanpera llegó al parque servicio en quinto lugar, a 1:36.4 de distancia con el piloto de WRC2 Nikolay Gryazin sexto por delante de Esapekka Lappi (Hyundai) y Ott Tanak (M-Sport). Dani Sordo (Hyundai), y Adrien Fourmaux (M-Sport), se retiraron tras sendos accidentes en la segunda etapa.

Las previsiones de lluvia intensa, junto con las hojas y agujas de pino en la superficie de la carretera, crearon unas condiciones similares al hielo que obligaron a los pilotos a actuar con precaución.

Hubo drama desde el principio en el segundo tramo (Túnel de Isegami, 23,67 km) cuando Dani Sordo bloqueó y chocó contra los árboles, lo que obligó al español a retirarse en la misma etapa en la que su i20N ardió en llamas 12 meses antes. Tanto el piloto como su copiloto, Cándido Carrera, salieron ilesos del terrible incidente.

Momentos antes, Katsuta, de Toyota, se salió de la carretera en el mismo lugar tras marcar inicialmente el mejor tiempo en los primeros parciales. El piloto local pudo llegar al final de la etapa, pero perdió más de dos minutos debido a un radiador dañado que tuvo que reparar en el siguiente tramo de carretera.

Fourmaux, de M-Sport, no tuvo tanta suerte, ya que también se salió de la carretera en el mismo punto, lo que provocó que los organizadores sacara bandera roja.

Antes de todo eso, el mejor ritmo lo había marcado Evans, que mostró un nivel impresionante saliendo segundo, para marcar un tiempo 32.3s más rápido que Rovanpera, que al abrir pista se enfrentó a una carretera más sucia.

Evans ganó la etapa por 4.0s sobre su compañero de equipo en Toyota, Ogier, mientras que Neuville fue tercero, 20.8s por detrás.

"Es horrible. Me he sentido muy lento en muchos sitios, pero también al límite en otros. Es imposible juzgarlo", dijo Evans.

Igualmente impresionante fue Mikkelsen, ya que el noruego marcó el cuarto mejor tiempo, superando a los pilotos de Rally1 Rovanpera, Tanak, Lappi y Katsuta.

La falta de visibilidad en la tercera etapa (Inabu Dam, 19,38 km) se sumó al desafío, y varios de los coches de Rally1 sufrieron con parabrisas empañados.

A pesar de la dificultad para ver la carretera, Evans se las arregló para conseguir una segunda victoria de etapa, completando la prueba 10,1s más rápido que Neuville para ampliar aún más su ventaja.

Neuville declaró que las condiciones eran "realmente peligrosas" y admitió que nunca había pasado tanto miedo en un coche de rally.

Mikkelsen continuó con su impresionante inicio de rally marcando el tercer mejor tiempo al beneficiarse de un parabrisas mucho más despejado en su Skoda. Fue sólo 16 segundos más lento que Evans.

Su compañero en WRC2 Gregoire Munster fue cuarto por delante del padre de Kastuta, Norihiko Katsuta, mientras que Ogier era sexto, perdiendo 38.8s en ese punto. Rovanpera y Lappi perdieron más de un minuto en la etapa, mientras que Tanak cedió casi tres minutos tras verse obligado a ir agachado dentro del Ford Puma para poder ver algo por el parabrisas.

"Me siento bastante mareado, la verdad", bromeó Tanak. "Empezó en la etapa anterior. No sé qué ha pasado, pero supongo que no hay razón para conducir así".

Takamoto Katsuta consiguió llevar su GR Yaris dañado hasta la meta perdiendo casi dos minutos.

Los equipos volvieron al parque servicio después de que los comisarios cancelaran la cuarta etapa. Está prevista una repetición de las etapas por la tarde local, antes de otra pasada por la superespecial del Estadio Toyota.