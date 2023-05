WRC Portugal: Rovanpera sigue en cabeza en el segundo día

Matosinhos (Portugal).- Kalle Rovanperä sigue al frente del Rally de Portugal del WRC 2023. el finlandés puso tierra de por medio en el bucle de la mañana y por la tarde arriesgó un poco menos para mantener sin apuros su liderato. Dani Sordo completó una gran jornada, adjudicándose el scratch en dos de los tramos y terminando en segunda posición.

Thierry Neuville se situó a espaldas de Dani en una jornada de menos a más, desbancando a su compañero Esapekka Lappi de la tercera plaza provisional y del podio. Ott Tanak terminó quinto por delante de Takamoto Katsuta en una jornada para olvidar por parte del estonio.

Con las temperaturas más altas que por la mañana y una pista mucho más rota, con muchas roderas, los pilotos se encaminaron hacia el segundo bucle del día con predominio de neumáticos duros en casi todos los coches. Idéntica elección para los tres pilotos de cabeza, Rovanpera, Sordo y Lappi, que montaron en sus coches cuatro neumáticos duros y dos blandos. Neuville prefirió aligerar un poco su coche y sólo subió tres duros y dos blandos. Tanak y Katsuta, por el contrario, eligieron sólo dos duros y montaron además cuatro blandos.

Al igual que en todos los tramos de la mañana, Kalle Rovanpera consiguió hacerse con el mejor tiempo, demostrando de nuevo que es el piloto más fuerte del rally. Dani Sordo se situó como el primero del resto, auque sólo fue una décima mejor que Esapekka Lappi. Lo positivo era que Sordo había perdido dos de los tres tramos de la mañana con su compañero de equipo y que ahora parecía encontrarse mucho más a gusto con su Hyundai.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"He ido a fondo al final y he tratado de mantener el ritmo. Estoy disfrutando del coche y ahora hay mucho más agarre, se siente más natural, como ayer" comentaba Sordo al terminar su segunda pasada por Vieira do Minho. Neuville, que logró la cuarta plaza, se alejaba de Lappi y de Sordo, sin embargo se mostraba satisfecho: "Puedo estar satisfecho. Hay muchos surcos y es un poco más fácil mantener el coche en la línea".

Scratch para Sordo

En la segunda pasada por el tramo más largo del rally, Amarante, Dani Sordo dio un golpe en la mesa, adjudicándose el mejor tiempo y endosándole 7 décimas a Rovanperä, 2,3 segundos a Neuville y 10,8 a Esapekka Lappi, que perdía la tercera plaza en favor de su compañero belga en Hyundai.

Sordo comentó que tenía "que apretar si quería estar en la lucha. Tenía miedo por los neumáticos pero decidí que había que intentarlo". Por su parte, Neuville no se mostraba muy satisfecho, pese a haber adelantado a Lappi en la general. "Pierdo mucha confianza cuando está deslizante, el coche se mueve mucho" decía el belga, mientras que Lappi parecía más contento al afirmar que "todo va bien, mucho mejor que ayer".

Por detrás Ott Tanak seguía alejándose de una posible lucha por llegar al podio y terminaba el tramo a más de un minuto de Lappi en la general. "Es frustrante para mi también, está siendo un fin de semana difícil" admitía el estonio. "Es duro cuando no puedes llegar a donde quieres y no hay nada que pueda hacer ahora mismo", añadió.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Segundo Scratch para Sordo

En la corta especial de Felgueiras, Rovanperä volvía a llevarse el mejor tiempo, esta vez con su compatriota Lappi en el segundo puesto y Neuville tercero, ambos recortando tiempo sobre un Dani Sordo que esta vez se quedó un poco más atrás.

Pero en el circuito de Lousada, el español volvía a sentirse a gusto y lograba marcar de nuevo el mejor tiempo, convirtiéndose en el único piloto que fue capaz de desafiar el dominio de Rovanperä y, además por partida doble.

El finlandés de Toyota domina la prueba con una ventaja de casi un minuto sobre Dani Sordo, que encabeza el trío de Hyundai por delante de Neuville y de Lappi, con la incógnita de si su equipo le pedirá que deje pasar a sus compañeros, que disputan el mundial completo, para que mañana puedan sumar el mayor número de puntos posibles.

Clasificación del Rally de Portugal del WRC 2023 tras la SS15